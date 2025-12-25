È¿Íî¡¢¹âÃÍ¹¹¿·¸å¤ËÍø¿©¤¤Çä¤ê¡á£Î£Ù¶â³µ¶·
NY¶âÀèÊª2 ·î¸Â¡ÊCOMEX¡Ë¡Ê½ªÃÍ¡Ë
1¥ª¥ó¥¹¡á4502.80¡Ê-2.90¡¡-0.06%¡Ë
¶â£²·î¸Â¤ÏÈ¿Íî¡£»þ´Ö³°¼è°ú¤Ç¤Ï¡¢ÃÏÀ¯³ØÅª¥ê¥¹¥¯¤Ê¤É¤ò¼õ¤±¤Æ°ìÂå¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤¿¤Î¤Á¡¢Íø¿©¤¤Çä¤ê¤¬½Ð¤Æ¾å¤²°ìÉþ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£²¤½£»þ´Ö¤ËÆþ¤ë¤È¡¢¤â¤ß¹ç¤¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÆüÃæ¼è°ú¤Ç¤Ï¡¢Íø¿©¤¤Çä¤ê¤¬½Ð¤¿¤¬¡¢²¡¤·ÌÜ¤ÏÇã¤ï¤ì¤¿¡£
