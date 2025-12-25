¡Ö¤³¤ì¤Ç¤É¤¦¤Ë¤«¡Ä¡×ÃæÂ¼¿ÎÈþ¡¢6ºÐ»°ÃË¤Ëºî¤Ã¤¿ÊÛÅö¤Ë¶¦´¶¤ÎÀ¼¡¡¡È¥Æ¥Ë¥¹¡õ¥Þ¥ÞÍ§¡Éºä²¼ÀéÎ¤»Ò¤âÈ¿±þ¡Ö¤ªÊÛÅö¤Ï°¦¤·¤«Ìµ¤¤¡×¡¡É×¤Ï¤µ¤Þ¤¡¡Á¤º¡¦ÂçÃÝ°ì¼ù
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¤µ¤Þ¤¡¡Á¤º¤ÎÂçÃÝ°ì¼ù¡Ê58¡Ë¤ÎºÊ¤Ç¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÃæÂ¼¿ÎÈþ¡Ê46¡Ë¤¬24Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£»°ÃË¡¦ÏÉ¤¯¤ó¡Ê¤·¤å¤¦¡¿6¡Ë¤Ø¤Î¼êºî¤êÊÛÅö¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¡¢¤½¤ÎÆâÍÆ¤Ë¶¦´¶¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö´°Á´¤Ë¾Ç¤²¤Æ¤¤¤ë¡×ÃæÂ¼¿ÎÈþ¤¬ÈäÏª¤·¤¿6ºÐ»°ÃË¤Ø¤Î¡È¥Û¥Ã¥È¥É¥Ã¥°ÊÛÅö¡É
¡¡ÃæÂ¼¤Ï¡Ö´°Á´¤Ë¾Ç¤²¤Æ¤¤¤ë ¤¿¤À¡¢¤â¤¦¥í¡¼¥ë¥Ñ¥ó¤Ï¤Ê¤¤ ¤³¤ì¤Ç¤É¤¦¤Ë¤«¡Ä #»°ÃËÊÛÅö #ÍÄÃÕ±à»ùÊÛÅö #¥Û¥Ã¥È¥É¥Ã¥°¡×¤Î¥³¥á¥ó¥È¤È¤È¤â¤Ë¡¢°ìÉô¤¬¹õ¾Ç¤²¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥í¡¼¥ë¥Ñ¥ó¤Çºî¤é¤ì¤¿¡È¥Û¥Ã¥È¥É¥Ã¥°ÊÛÅö¡É¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Æ¥Ë¥¹¤Ç¤â¿Æ¸ò¤Î¤¢¤ë¥¿¥ì¥ó¥È¡¦ºä²¼ÀéÎ¤»Ò¡Ê49¡Ë¤«¤é¤â¡ÖÊ¬¤«¤ëÊ¬¤«¤ë¡Á¤â¤¦¡¢¥í¡¼¥ë¥Ñ¥óÌµ¤¤!!¤ªÊÛÅö¤Ï°¦¤·¤«Ìµ¤¤¡×¤È¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÂç¾æÉ×¡¢¾åÇí¤¬¤»¤ÐÎÉ¤¤ ¹á¤Ð¤·¤¤¤è¾Ð ÈþÌ£¤·¤½¤¦¤À¡ª¡×¡Ö¤³¤¦¤æ¤¦¤Î¤â¤ªÊì¤µ¤ó¤¬Ë»¤·¤¤Ãæ½àÈ÷¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿´¶¤¸¤Ç´ò¤·¤¤¤À¤í¤¦¤Ê¡×¡Ö¾Ç¤²¡©Á´¤¯ÌäÂê¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¡Ö¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹!!»ä¤â¤è¤¯¤³¤Î¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡ª²Ã¸º¤¬Æñ¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡Á¡×¡Ö»ä¤â¤è¤¯¤ä¤ê¤Þ¤¹!!¤è¡¼¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÃæÂ¼¤Ï2011Ç¯¤ËÂçÃÝ¤È·ëº§¡£ÍâÇ¯3·î¤ËÄ¹ÃË¡¢15Ç¯9·î¤Ë¼¡ÃË¡¢19Ç¯6·î¤Ë»°ÃË¤ÎÃÂÀ¸¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
