お笑い芸人の狩野英孝（43）が25日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。今年も年末年始に実家の宮城県・櫻田山神社で奉仕するが、例年参拝に訪れた視聴者からの差し入れに感謝しつつも困ることを明かした。

実家の宮城県・櫻田山神社の第39代宮司でもある狩野。毎年、年末年始には実家の神社で奉仕し、参拝者へのサポートなどを行っているが「いつもね『EIKO！GO！！』（YouTubeチャンネル名）を見てくれてる方々、差し入れ凄くありがとうございます」と感謝を伝えた。

だが、「いろんな差し入れ、たくさんくるんですよ。すっごくありがたい。ありがたいんですけど…」と言いたいこともあった。それは「一番多い差し入れランキング第1位」とし「圧倒的に…キンキンのコーラ」と明かした。

この差し入れに「嬉しいんですけど」と前置きしつつ「寒空でやってます。キンキンに冷えたコーラ、ありがたいんですけど…もう大丈夫かな」と伝えた。この差し入れにスタッフも狩野自身も大笑いし「すっごくありがたいんですけどね。飲ませていただいてるんですけど」と語った。