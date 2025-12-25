ÆóµÜÀ¶½ã»á¡¡¡Ö¾¼ÏÂ¡×¤Ï¡Ö100Ç¯¡×¤ÇËÜÅö¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿
¡¡¡ÚÅé¤à¡Û8·î¤ËËÜ»æ¤«¤é°ÍÍê¤µ¤ì¤¿ÉÔÀ¤½Ð¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼³øËÜË®ÌÐ¤µ¤ó¤Ø¤ÎÄÉÅéÊ¸¤ò¡¢¤³¤¦·ë¤ó¤À¡£¡ÖÄ¹ÅèÌÐÍº¤µ¤ó¤ËÂ³¤¤¤Æ¡¢¤Þ¤¿°ì¤Ä¥¹¥Ý¡¼¥Ä³¦¤ÎµðÀ±¤¬ÂÄ¤ª¤Á¤¿¡×¡£¤Þ¤µ¤«Ç¯¤ÎÀ¥¤Ë¡Ö¤â¤¦°ì¤Ä¡×µðÀ±¤¬ÂÄ¤Á¤è¤¦¤È¤Ï¡Ä¡£¡È¥¸¥ã¥ó¥ÜÈøºê¡É¤Î°¦¾Î¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤¿¥´¥ë¥Õ³¦¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥ÉÈøºê¾»Ê¤µ¤ó¤¬¡¢78Ç¯¤ÎÀ¸³¶¤òÊÄ¤¸¤¿¡£¡Ö¥¸¥ã¥ó¥Ü¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¡¢ÀéÍÕ¤Î¼«Âð¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤¬10Æü¡£2Æü´Ö¡¢°ì½ï¤Ë¤ª¤Ã¤¿¤±¤É¡¢ºÇ¸å¤ÏÀ¼¤¬½Ð¤ó¤«¤Ã¤¿¡£¡È¸þ¤³¤¦¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤â¡Ê¥´¥ë¥Õ¥Ð¥Ã¥°¤ò¡ËÃ´¤®¤Þ¤¹¤è¡É¤È¸À¤¦¤È¡¢¥Ë¥ä¥Ã¤È¾Ð¤Ã¤Æ±¦¼ê¤òº¹¤·½Ð¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¬ÊÌ¤ì¤ä¤Ã¤¿¡×
¡¡¤½¤¦¸ì¤Ã¤¿¤Î¤ÏÀìÂ°¥¥ã¥Ç¥£¡¼¤È¤·¤Æ¡¢Ä¹¤¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¥¸¥ã¥ó¥Ü¤µ¤ó¤ò»Ù¤¨¤¿º´ÌîÌÚ·×»ê¤µ¤ó¡£1964Ç¯¤ÎÁªÈ´¤òÀ©¤·¤¿ÆÁÅç¡¦³¤Æî¤Î¥¨¡¼¥¹¤¬¥¸¥ã¥ó¥Ü¤µ¤ó¡¢°ìÎÝ¼ê¤¬1Ç¯¸åÇÚ¤Îº´ÌîÌÚ¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¥¸¥ã¥ó¥Ü¤È¤ÏÊÝ°é±à¤«¤é°ì½ï¤Ê¤ó¤è¡£¤¢¤ì¤ÏÀ¾Å´¤ËÆþÃÄ¤·¤Æ3Ç¯ÌÜ¤Î¥ª¥Õ¤«¤Ê¡£¼µ¶ôÄ®¡Ê¸½ÆÁÅç¸©³¤ÍÛÄ®¡Ë¤ÎÃæ³Ø¹»¤Î¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ë¸Æ¤Ó½Ð¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤³¤Ç¤Ò¤â¤Î¤Ä¤¤¤¿¥Ü¡¼¥ë¤òÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ËÍ¤Ï¡¢¤½¤³¤Ç½é¤á¤Æ¥¯¥é¥Ö¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ò¸«¤¿¡£¡È¤ª¤¤¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Ï¥´¥ë¥Õ¤Î»þÂå¤¬Íè¤ë¤¾¡É¤Ã¤Æ¡Ä¡×
¡¡¥Ñ¡¼¥·¥â¥ó¤Ç250¥ä¡¼¥É¤âÈô¤Ð¤»¤Ð¥í¥ó¥°¥Ò¥Ã¥¿¡¼¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿»þÂå¡¢¥¸¥ã¥ó¥Ü¤µ¤ó¤Ï300¥ä¡¼¥É¤âÈô¤Ð¤·¤¿¡£¿ÈÄ¹1¥á¡¼¥È¥ë81¡¢ÂÎ½Å90¥¥í¤ÎÆ²¡¹¤¿¤ëÂÎ¶í¤¿¤¤¤¯¡£³°¹ñ¿ÍÊÂ¤ß¤ÎÈôµ÷Î¥¡£¥®¥ã¥é¥ê¡¼¤òÇ®¶¸¤µ¤»¤¿¿ô¡¹¤Î´ñÀ×Åª¤ÊµÕÅ¾·à¡£¤½¤Î¥¹¥±¡¼¥ë´¶¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë70Ç¯¤Ë½¢¹Ò¤·¤¿¥¸¥ã¥ó¥Ü¥¸¥§¥Ã¥È¤½¤Î¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÆ¤Óº´ÌîÌÚ¤µ¤ó¡£¡Ö°ìÅÙËÜ¿Í¤Ë¸À¤¦¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤è¡£¡È¥´¥ë¥Õ³¦¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥¸¥ã¥ó¥Ü¤µ¤ó¤Î¸ùÀÓ¤ÏÂç¤¤¤¤è¡É¤È¡£¤½¤·¤¿¤é¡È¤Ê¤¡¤Ë¡¢¤¿¤À¼«Ê¬¤¬¶¯¤¯¤Ê¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤À¤±¤Î¤³¤È¤è¡É¤È¡£¾È¤ì²°¤À¤«¤éÁÇÄ¾¤Ë´î¤Ü¤¦¤È¤Ï¤»¤ó¤«¤Ã¤¿¤Í¡×
¡¡ÀÄÌÚ¸ù¡¢ÃæÅç¾ï¹¬¤È¤¤¤¦¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤¥é¥¤¥Ð¥ë¤òÆÀ¤¿¤³¤È¤â¡¢¥¸¥ã¥ó¥Ü¤µ¤ó¤Ë¤ÏÑ§¸ö¤®¤ç¤¦¤³¤¦¤À¤Ã¤¿¡£¤¿¤È¤¨¤Ð85Ç¯¤«¤é94Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ¤Î10Ç¯´Ö¡¢ÆüËÜ¥ª¡¼¥×¥ó¤ÎÍ¥¾¡¼Ô¤Ï¡¢93Ç¯¤ò½ü¤¡¢Á´¤Æ3¿Í¤¬ÆÈÀê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎAON¤¬ËÂ¤®½Ð¤¹¾å¼Á¤ÎÊª¸ì¤Ï¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥´¥ë¥Õ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤ò°ì¿·¤·¤¿¡£ÉÙÍµÁØ¤Î¸ä³Ú¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿¦¿Í·Ý¤ÎÈäÏª²ñ¤Ç¤â¤Ê¤¤¡¢Áª¤ÓÈ´¤«¤ì¤¿¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤¬ÇÆ¤òÁè¤¦¿ò¹â¤Ë¤·¤Æ²Ú¤ä¤®¤ËËþ¤Á¤¿¶õ´Ö¤Ø¡½¡½¡£¤½¤ÎÃæ¿´¤Ë¤¤¤¿¤Î¤¬¥¸¥ã¥ó¥Ü¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¥×¥í¥¹¥Ý¡¼¥ÄÂç¾Þ¡Ê96Ç¯¡Ë¤Ë¤âµ±¤¯¤Ê¤É¡¢¥´¥ë¥Õ³¦¤òÄ¶¤¨¤¿¥¹¥¿¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¸¥ã¥ó¥Ü¤µ¤ó¤Ë¤â¡Ö±Ê±ó¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¡×¤¬¤¤¤¿¡£¤³¤Î6·î¤ËÀ¤¤òµî¤Ã¤¿Ä¹Åè¤µ¤ó¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡º´ÌîÌÚ¤µ¤ó¤Ï¸À¤¦¡£¡Ö¥¸¥ã¥ó¥Ü¤Û¤ÉÄ¹Åè¤µ¤ó¤Ë»×¤¤Æþ¤ì¤Î¶¯¤¤¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥Ü¡¼¥ë¤ÏÄ¹Åè¤µ¤ó¤ÎÇØÈÖ¹æ¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç3¡£´ÆÆÄ¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÇØÈÖ¹æ¤ò33¤ËÊÑ¤¨¤¿¤é¡¢¼«Ê¬¤Î¼Ö¤Î¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤â33¤Ë¡£²¿ÅÙ¤«¿©»ö¤ËÍ¶¤ï¤ì¡¢ËÍ¤â¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¤¤¤Ä¤â¤Ï¤®¤ê¤®¤ê¤Ë¤Ê¤ë¥¸¥ã¥ó¥Ü¤¬10Ê¬Á°¤Ë¤ÏÅþÃå¤·¡¢Éô²°¤ÇÀµºÂ¤·¤ÆÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î»Ñ¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤ÇÄ¹Åè¤µ¤ó¤ËÆ´¤ì¤ëÌîµå¾¯Ç¯¤½¤Î¤â¤Î¤ä¤Ã¤¿¤Í¡×
¡¡Ä¹ÅèÌÐÍº¡¢³øËÜË®ÌÐ¡¢¤½¤·¤ÆÈøºê¾»Ê¡£¡Ö¾¼ÏÂ¡×¤Ï¡Ö100Ç¯¡×¤ÇËÜÅö¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¹ç¾¸¡£¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë