玉川眦膕S・Cが食料品フロアのリニューアル計画を始動　工事期間を3期分けて実施

郄島屋および連結子会社である東神開発が、玉川郄島屋S・Cの2027年6月グランドオープンに向け、本館地下1階食料品フロアのリニューアル計画を始動する。

【画像をもっと見る】

郄島屋グループでは、総合戦略「まちづくり」のもと、地域特性に合わせて百貨店と専門店を融合させた魅力ある商業施設の開発と運営を推進。利用者の心に響く買物体験をグループ独自の提供価値として、百貨店と専門店、国内と海外、リアルとネットといったさまざまな垣根を乗り越え、シームレスに商品やサービスを提供できる体制を構築し、「まちづくり」のさらなる進化を目指す。

今回の食料品フロアのリニューアルでは、日常からハレの日まですべての食を担う「お客様に愛される商圏NO.1 食料品フロア」をコンセプトに掲げ、百貨店と専門店が一体となり二子玉川エリアの人々の期待に応えられる品ぞろえやサービスの充実した売場づくりを目標とする。リニューアルではフロアの全面休業はせず、工事期間を3期に分けエリアごとに順次実施。第1期工事期間が2026年1月19日から6月中旬まで、第2期工事が2026年6月中旬から2027年2月下旬、第3期工事期間が2027年3月から6月下旬をそれぞれ予定している。