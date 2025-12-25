レガレイラは昨年のドウデュース（47万8415票）を上回る歴代最多61万2771票を獲得した。木村師は「非常に重い責任をジワジワ感じながら、毎日の仕事に取り組んでいます」と胸中を明かした。

今年はディフェンディングチャンピオンとして、強豪馬と戦う。期待に応えたい。トレーナーは「極限ともいえる注目度の中で、レガレイラの管理を進めていく立場ということは認識しています。有馬記念に関わるさまざまな数字、ファンの皆さまがレガレイラに投じてくれた数字も頭の中に入っています」と熱い思いをかみしめている。決戦まで残り3日。「少しでも応援してくれるファンのために尽力したい」と締めくくった。

【木村師に聞く】

――5戦ぶりコンビのルメールとやりとりは？

「特に有馬記念ということで話し合うことはない。基本的に毎週、競馬場で顔を合わせるので、淡々とお互いの果たすべき役割を積み重ねている」

――中山に良績がある要因は？

「他の競馬場が不得意とは思っていないが前走（エリザベス女王杯）、中山以外の競馬場でG1を勝てたのは凄く大きな価値のあること。中山では2000メートル、2500メートルと勝たせてもらったが、リズムを崩さずに立ち回れることが彼女の優位性。仮に気持ちが高ぶったとしても折り合いを欠くとか、道中のコントロールに苦労するということは想像しにくい」