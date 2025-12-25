「第70回有馬記念」の追い切りが24日、東西トレセンで行われた。今年の皐月賞馬で天皇賞・秋2着から挑む3歳ミュージアムマイルは栗東坂路で併せ馬。いつも通りに1週前追いでビッシリ負荷をかけ、今週は微調整。力強い走りで充実ぶりをアピールした。先週の朝日杯FSをカヴァレリッツォで制したC・デムーロとのコンビ継続でグランプリ制覇を狙う。昨年3着に続く参戦のダービー馬ダノンデサイルも同じく坂路で最終リハ。精神面を考慮した軽めの調整で体調を整えた。陣営は英遠征明けの前走ジャパンC3着から上積みを感じている。

今年の皐月賞馬で3歳代表ミュージアムマイルは雨上がりの栗東坂路を駆け上がった。ゆったりした入りから僚馬アンズアメ（3歳3勝クラス）と併走する形で進める。終盤は相手がビッシリ追われる中、馬なりで冷静な走り。微調整の最終リハで4F55秒5〜1F12秒5を刻み、首差先着した。高柳大師は「55秒台は予定通り。前回の最終追いより手綱は持ったままで楽な手応え。馬場が悪い中でも（重心は）ぶれずに走れていた」と満足げだった。

いつものパターンでビッシリ負荷をかけられた17日の1週前追いはC・デムーロを背にCWコースで6F78秒5〜1F11秒4をマーク。この日の栗東CWコース1番時計で自己ベストを1秒4更新した。この舞台を狙い澄ました究極の仕上げ。指揮官は「先週の追い切りで態勢は整った。状態は皐月賞と同じぐらいか、もしくはそれ以上。自信を持って送り出せる」と力強く語った。

前走の天皇賞・秋は中団から上がり3F32秒3で差し込んだ。勝ち馬マスカレードボールから3/4馬身差の2着に敗れたが古馬初対決で3歳ワンツーと世代レベルの高さを示した。昨年12月朝日杯FS2着以来の再コンビだったC・デムーロは「当時より馬体面、瞬発力に磨きがかかり、全てにおいて成長している。有馬記念はチャンスがあると思います」と表情は明るい。

中山は距離こそ違うが4走前の皐月賞、前々走セントライト記念で勝利。持ち前の器用さと持続力は同舞台でこそ生きる。2400メートルの3走前ダービーが6着で距離を不安視する声もあるが、鞍上は「広い東京だと2500メートルは少し長いと感じるが小回りの中山なら、ごまかしが利く」とキッパリ。昨年シャフリヤールを大外16番から2着に導いたが基本は内有利の舞台で「1〜7番ぐらいの枠が欲しい」と希望した。過去10年で最多5勝を挙げる3歳世代。真っ向勝負で年上の実績馬に挑む。

≪同一年の皐月＆有馬V過去7頭≫皐月賞馬の同年有馬記念制覇は3冠馬、2冠馬を含め、76年トウショウボーイから21年エフフォーリアまで過去7頭が達成した。今年はミュージアムマイルが同一年の皐月賞＆有馬記念制覇を目指す。同年有馬記念に出走した皐月賞馬は直近の23年ソールオリエンスが4番人気8着に敗れたが10年ヴィクトワールピサ（2番人気V）からエフフォーリアまで出走した5頭が続けて連対。距離にして500メートルの違いこそあるが中山でG1を獲った経験（11年1番人気Vオルフェーヴルの皐月賞は東京開催）がここで生きる。