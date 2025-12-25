前日に「買われた株！」総ザライ (1) ―本日につながる期待株は？― 前日に「買われた株！」総ザライ (1) ―本日につながる期待株は？―



■西部ガスＨＤ <9536> 2,190円 (+251円、+12.9％)



東証プライムの上昇率2位。西部ガスホールディングス <9536> [東証Ｐ]が急反騰。23日の取引終了後、26年3月末時点の株主から株主優待制度を新設すると発表しており、これを好感した買いが株価を押し上げた。毎年3月末及び9月末時点で2単元（200株）以上を保有する株主を対象に、特設サイトでおコメやブランド牛などのこだわりグルメ、スイーツや飲料類、銘酒、家電製品、Amazonギフトカードなど5000種類以上の商品と交換できる株主優待ポイントを、保有株数に応じて6000～1万2000（年1万2000～2万4000）ポイント進呈する。



■ＡＣＣＥＳＳ <4813> 574円 (+60円、+11.7％)



東証プライムの上昇率3位。ＡＣＣＥＳＳ <4813> [東証Ｐ]が続急騰。同社は23日取引終了後、同社の米子会社ＩＰ Ｉｎｆｕｓｉｏｎがアラブ首長国連邦に本社を置くＥｖｏｌｌａｂｓ Ｔｅｃｈとホワイトボックス型ネットワーク機器向け統合ネットワークOS「OcNOS」の提供にかかわる契約を締結し、対価の一部が入金されたことを発表した。期間3年間、総額7000万ドルの契約で、25年中に支払いを求める3000万ドルのうち、1000万ドルが既に入金された（通期業績予想には織り込み済み）としている。これを手掛かり材料に目先上値を見込んだ短期資金が集中した。



■ＣＣＩＧ <7381> 788円 (+73円、+10.2％)



東証プライムの上昇率4位。ＣＣＩグループ <7381> [東証Ｐ]が続急騰。24日午後1時ごろに自社株買いを実施すると発表したことが好感された。上限を2200万株（自己株式を除く発行済み株数の9.74％）、または130億円としており、取得期間は26年1月5日から12月23日まで。経営環境の変化に対応した機動的な資本政策、株主還元方針に基づく株主への利益還元などが目的としている。



■スクリン <7735> 14,920円 (+1,360円、+10.0％)



東証プライムの上昇率5位。ＳＣＲＥＥＮホールディングス <7735> [東証Ｐ]が3日続急騰。モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券は23日、同社株の投資判断の「オーバーウエイト」を継続するとともに目標株価を1万6200円から2万4400円に引き上げた。25年11月中旬から前工程装置市場は本格的な回復局面に入ったとみており、適用PERを変更し目標株価を見直している。



■東邦鉛 <5707> 998円 (+90円、+9.9％)



東証プライムの上昇率6位。東邦亜鉛 <5707> [東証Ｐ]が4日続急伸。鉛及び銀製錬の大手で、ここ金市況だけでなく銀市況や銅市況が軒並み史上最高値を更新するなど貴金属・非鉄市況の上昇圧力が一段と強まっており、同社株にも追い風として意識されていた。今期の業績については大幅営業減益予想にあり、最近の株価上昇を受けて貸株市場を通じた空売りのターゲットとなっていたが、足もとでその巻き戻しが入り株価を突き上げる形となっていた。



■板硝子 <5202> 539円 (+41円、+8.2％)



東証プライムの上昇率8位。日本板硝子 <5202> [東証Ｐ]が3日続急伸。24日付の日本経済新聞朝刊で、「ペロブスカイト太陽電池向けのガラス基板の分野に参入する」と報じられたことが好材料視されたようだ。06年に買収した英ピルキントンの技術を活用するとしており、ピルキントンの海外の販路なども活用して攻勢をかけるという。耐久性と強度が高く建材などへの活用が見込まれ、市場が大きいとされる「ガラス型」を中心に手掛けるとあることから、同分野でシェアを獲得することによる業績への貢献が期待されている。



■ＹＥデジタル <2354> 811円 (+60円、+8.0％)



ＹＥ ＤＩＧＩＴＡＬ <2354> [東証Ｓ]が急反発。一気に800円台を回復する展開となり、今月15日につけた高値788円を奪回し新高値圏に突入した。ERPを軸とした業務システム構築などのビジネスソリューション事業と、組み込みソフト開発などのIoTソリューション事業を収益の2本柱としているが、いずれも好調で足もとの業績は拡大基調を強めている。23日取引終了後に発表した25年3-11月期決算は営業利益が前年同期比29.6％増の12億3800万円と高水準の伸びを達成し、特に9-11月期は前年同期実績の3.8倍と急拡大した。これがサプライズとなり株価を押し上げる格好となっていた。



■住友鉱 <5713> 6,488円 (+439円、+7.3％)



東証プライムの上昇率9位。住友金属鉱山 <5713> [東証Ｐ]が急反発。金、銅、銀などの価格がそろって最高値を更新しており、非鉄株への追い風となるとの見方が強まっていた。23日のニューヨーク商品取引所（COMEX）の金先物相場は、2月限が前日22日比36.3ドル高の1トロイオンス＝4505.7ドルに上昇した。一時4530.8ドルまで上昇し最高値をつけた。米国の追加利下げ期待が強まるなか、ドルの代替投資先として金が見直されていた。また、同日にはロンドン金属取引所（LME）の銅3ヵ月先物が1トン＝1万2000ドルの大台を突破し最高値を更新。データセンターでの銅電線や電気自動車（EV）向けの銅需要拡大などが関心を集めていた。銀価格も最高値をつけていた。非鉄大手にとって、為替の円安も追い風となっていた様子だった。



■サイフューズ <4892> 588円 (+38円、+6.9％)



サイフューズ <4892> [東証Ｇ]が続急伸。24日午後3時ごろ、クラレ <3405> [東証Ｐ]と業務・資本提携を締結し、クラレに対し第三者割り当てによる新株発行を行うと発表しており、これを好感した買いが株価を押し上げた。26年1月9日を払込期日としてクラレを割当先として35万2100株を発行する予定で、第三者割当増資後のクラレの持ち株比率は3.53％となる。サイフューズ独自の基盤技術「バイオ3Dプリンティング」とクラレの「高品質なモノづくり力（素材開発力）」を戦略的に融合させることを目的としており、サイフューズの革新的な3D細胞製品の製造プロセスに、「マイクロキャリア〈スキャポバ〉」などのクラレの高品質な培養関連資材を活用することで、大量培養の効率化とコストダウンの両立という産業化へ向けた次世代の細胞製品生産システムを確立することを目指すとしている。



■アストロＨＤ <186A> 677円 (+27円、+4.2％)



アストロスケールホールディングス <186A> [東証Ｇ]が大幅高で4日続伸。24日の寄り前、欧州宇宙機関から軌道上改修・アップグレードサービス（IRUS）の調査案件を受注したと発表しており、好材料視された。同社ではこれまで、軌道上サービス領域でデブリ除去、寿命延長（燃料補給、軌道制御）、観測・点検などの受注実績があるが、今回のIRUSに関する受注は衛星の寿命延長に寄与する軌道上改修・アップグレードという新たなサービス領域での取り組みとなり、同社では軌道上サービスのさらなる高度化と多様化に向けた重要なステップと位置付けている。受注金額は39万9000ユーロ（約7300万円）。なお、26年4月期業績予想の前提には含んでいないものの、業績に与える影響は軽微としている。



■サッポロＨＤ <2501> 8,092円 (+285円、+3.7％)



サッポロホールディングス <2501> [東証Ｐ]が4日ぶり大幅反発。NHKが24日正午過ぎ、「ビール大手のサッポロホールディングスは、東京にある恵比寿ガーデンプレイスなどの不動産事業をアメリカの投資ファンド、ＫＫＲなどの陣営に売却する方針を固めた」と報じた。売却額は4000億円以上になる見通しという。



■アシロ <7378> 1,563円 (+47円、+3.1％)



アシロ <7378> [東証Ｇ]が大幅高で4日続伸。23日の取引終了後に関東財務局に提出された変更報告書で、英ロンドンに拠点を置く投資顧問会社アセット・バリュー・インベスターズによる株式保有割合が8.45％から9.89％に上昇したことを受けて、需給思惑的な買いが入ったようだ。保有目的として、純投資及び持続的な企業価値の向上に向けた重要提案行為を行う可能性があるとしており、報告義務発生日は12月16日。なお、アセット・バリューは前週末19日に大量保有報告書を提出し5％超を保有していることが判明して以降、連続で変更報告書を提出したことになる。



■フィナＨＤ <4419> 954円 (+24円、+2.6％)



Ｆｉｎａｔｅｘｔホールディングス <4419> [東証Ｇ]が反発。24日午前11時ごろ、グループ会社のナウキャストが手掛ける店舗開発DXツール「DataLens店舗開発」について、医療ベンチャーのＬｉｎｃ’ｗｅｌｌ（リンクウェル、東京都港区）が導入したと発表した。リンクウェルは医療機関向けに新規開院の物件選定支援などを行う事業を手掛けており、同ツールの導入によって物件選定の時間を短縮・効率化できたという。



※24日の上昇率が大きかった銘柄を株価変動要因となった材料とともに抜粋。



株探ニュース

