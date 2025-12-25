◇尾崎将司さん死去

野球界からも尾崎さんの死を悼む声が相次いだ。「21年会」で親交の深かった本紙評論家の田淵幸一氏（79）と有藤通世氏（79）は生前の思い出を語った。

《田淵幸一氏「私にとって良きアドバイザー」》同学年の仲間がまた一人…。寂しいよ。

ジャンボは昭和21年生まれ（1946年4月2日〜47年4月1日生まれ）の野球人でつくった「21年会」の会長を務めてくれた。

年に一度はチャリティーゴルフなどを行っていた親睦団体。ジャンボはプロ野球で活躍した仙ちゃん（星野仙一）、山本浩二、有藤通世、山崎裕之らメンバーをリスペクトしてくれる一方で、思ったことをはっきり言う。リーダーシップを発揮し、マネジャーの倉田誠と一緒に会をしっかりまとめてくれた。

私にとっては良きアドバイザーでもあった。私は90年からダイエー（現ソフトバンク）の監督を務め6、5、4位。一度もAクラスに入れず、3年で退任した。数年後、「21年会」の集まりで会ったとき、ジャンボにこう言われた。

「ブチ、お前は監督よりコーチの方が向いているんじゃないか？」

カチンときたけど、間違ったことは言っていない。私もうすうす感じていた。自分は監督の器じゃない。No・2として大将をもり立てていく役の方が向いているんじゃないか。私の心の中を見透かしたかのような言葉だった。

2001年オフ、阪神監督就任が決まった仙ちゃんに「一緒にやるぞ」と誘われたとき、真っ先に頭に浮かんだのがジャンボの言葉だった。おかげで抵抗なく親友を「監督」と呼ぶことができた。

ゴルフに関しては厳しかった。軽く「教えてよ」と頼んで「100年早いよ」と断られたことがある。野球をやめて飛び込んだゴルフの世界。叩き上げでゴルフ界の頂点に立った男のプライドだったんだろうね。

18年に仙ちゃんが逝き、21年には倉田、そしてジャンボ…。そっちで「21年会」をやっていてほしいな。（本紙評論家）

《有藤通世氏 ゴルフ通算100勝「自分のことのようにうれしかった」》ジャンボが徳島、私が高知。同じ四国の出身で同学年の友達が先に天国に旅立ってしまった。本当に寂しいし、残念だ。

出会いは高校3年、夏の南四国大会準決勝。私の母校・高知の相手である徳島・海南（現海部）のエース・尾崎将司は同年春の選抜の優勝投手だった。「この男を打たなければ甲子園に行けない」と立ち向かった。9回に私の適時打などで同点に追い付き、延長12回9―7で勝利。ジャンボは最後までマウンドに立っていた。

西鉄に在籍していたこともあり、彼も昭和21年度生まれのプロ野球選手でつくる「21年会」のメンバーだった。イベントなどでちょくちょく会い「元気か？」などと笑いながら話していた。96年にゴルフで通算100勝を達成。私も自分のことのようにうれしかったのをよく覚えている。

「ジャンボ」というニックネーム通り、豪快なドライバーショットが武器だったが、繊細で緻密な部分もゴルファーとしての強みだったと思う。人見知りで照れ屋な男でもあった。心から冥福を祈りたい。（本紙評論家）