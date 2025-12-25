¡ÚÍÇÏµÇ°¡Û¥á¥¤¥·¥ç¥¦¥¿¥Ð¥ë¡¡Ê¸¶ç¤Ê¤··Ú²÷¶î¤±¡¡ÀÐ¶¶»Õ¤â¾Ð´é¡Öµ¤»ý¤ÁÎÉ¤¯Áö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Í¡×
¡¡Ä«ðË¡Ê¤¢¤µ¤â¤ä¡Ë¤Ë±ì¤ë·ªÅì¥È¥ì¥»¥ó¤Ç¡¢¥á¥¤¥·¥ç¥¦¥¿¥Ð¥ë¤ÏCW¥³¡¼¥¹¤ò¾åµ¡·ù¤Ë¶î¤±È´¤±¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£ÎÏ¶¯¤¯¡¢·Ú¤ä¤«¤Ë¡£Á´ÂÎ»þ·×¡Ê6F85ÉÃ8¡Ë¤òÍÞ¤¨¤Æ¡¢¤·¤Þ¤¤¡Ê¥é¥¹¥È1F11ÉÃ3¡Ë¤ò¿¤Ð¤¹¤Î¤ÏÉáÃÊÄÌ¤ê¡£µ³¾è¤·¤¿¾åäÆ½õ¼ê¤¬¥Ý¥ó¤È¼ó¶Ú¤òÍ¥¤·¤¯°¦Éï¡Ê¤¢¤¤¤Ö¡Ë¤·¡¢½Ð·Þ¤¨¤¿ÀÐ¶¶»Õ¤Ï³Û¤ò¤µ¤¹¤ë¡£»Õ¤Ï¡ÖÆ»Ãæ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤âÁö¤ê¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£µ¤»ý¤ÁÎÉ¤¯Áö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Í¡£¸À¤¦¤³¤È¤Ê¤¤¡×¤È¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯¤ÎÍÇÏµÇ°¤Ï¾Þ¶âÉÔÂ¤Ç½ü³°¡£º£Ç¯¤Ï20Ç¯¥¯¥í¥Î¥¸¥§¥Í¥·¥¹°ÊÍè12Æ¬ÌÜ¤ÎÆ±°ìÇ¯½Õ½©¥°¥é¥ó¥×¥êÏ¢ÇÆ¤ËÄ©¤àÎ©¾ì¤ÇÇ¯¤ÎÀ¥¤ò·Þ¤¨¤¿¡£Å¾µ¡¤Ïº£½Õ¤Î¥É¥Ð¥¤¥¿¡¼¥Õ¡Ê5Ãå¡Ë¡£ÄÉ²ÃÅÐÏ¿ÎÁ¤ò»ÙÊ§¤Ã¤Æ¤Î±óÀ¬¤Ï¡¢ÀèÂå¥ª¡¼¥Ê¡¼¾¾ËÜ¹¥Íº¤µ¤ó¤¬ÉðË¤Ë¥¿¥Ð¥ë¤Î¿ËÏ©¤òÁêÃÌ¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¼Â¸½¤·¤¿¡£Èô¹Ôµ¡¤ä¸½ÃÏÂÚºß¡¢¥Ê¥¤¥¿¡¼¤Ê¤É½é¤á¤Æ¿Ô¤¯¤·¤Î´Ä¶²¼¤ÇÀº¿ÀÌÌ¤¬µÞÀ®Ä¹¡£¾åäÆ½õ¼ê¤Ï¡Ö¤¢¤ì¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ðº£¤Î¥¿¥Ð¥ë¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È½Ò²û¤¹¤ë¡£
¡¡¡È¥á¥¤¥·¥ç¥¦¤µ¤ó¡É¤¬¤³¤è¤Ê¤¯°¦¤·¡¢À¸Á°¤Ë¡Ö°ìÈÖ¾¡¤Á¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬ÍÇÏµÇ°¡£¥ª¥¦¥É¥¦¤â¥Ù¥ë¡¼¥¬¤â¥Þ¥ó¥Ü¤â¡¢¥É¥È¥¦¤ä¥µ¥à¥½¥ó¤Ç¤â¤½¤ÎÌ´¤Ï¤«¤Ê¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÀÐ¶¶»Õ¡á¼Ì¿¿¡á¤Ï¡ÖÍÇÏµÇ°¤Î¥Ñ¥É¥Ã¥¯¤Ç°ì½ï¤Ë¸«¤é¤ì¤¿¤é¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ïº£¤Ç¤â¤¢¤ë¡£º£¤Ï¤¤¤¤¾õÂÖ¤Ç½ÐÁö¤µ¤»¤ë¤³¤È¤À¤±¤ò¹Í¤¨¤Æ¡×¤È·è°ÕÉ½ÌÀ¡£ÎòÂåºÇÂ¿¥¿¥¤¤ÎÍÇÏµÇ°4¾¡¤ò¸Ø¤ë°È¾å¤Ï¡Ö»Ò¶¡¤Î»þ¤«¤é¤º¤Ã¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤¿ÀÐ¶¶¤µ¤ó¤¬Ä´¶µ»Õ¤Ç¡¢Æü¹â¤Î»°ÅèËÒ¾ì¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥á¥¤¥·¥ç¥¦¤ÎÇÏ¤Ç¡Ä¡£ÍÇÏµÇ°¤Ë½Ð¤é¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¤¦¤ì¤·¤¤¤±¤É¡¢¤³¤ó¤Ê¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¾¡¤Á¤¿¤¤¡×¤ÈÀÅ¤«¤ËÆ®»Ö¤òÇ³¤ä¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥¡¡¼¥ì¤Î»þ¤òÂÔ¤Ä¡£Ì¾¼ê¤Î¼ê¹Ë¤È¡¢¥¿¥Ð¥ë¤Ë·È¤ï¤ëÁ´¤Æ¤Î¿Í¡¹¤Îå«¤¬·ë¤¤¤Ä¤±¤¿±ï¤ÎÎÏ¤Ç¡¢Å·¹ñ¤ËµÈÊó¤òÆÏ¤±¤ë¡£
¡¡¢ã7ÁÈÌÜÉã»ÒV¤Ø¢ä¥´¡¼¥ë¥É¥·¥Ã¥×»º¶ð¤Ï²áµî2Æ¬¤¬ÍÇÏµÇ°¤Ë½ÐÁö¡£¤¤¤º¤ì¤âÌÆÇÏ¤Ç21Ç¯¥¦¥¤¥ó¥¡¼¥È¥¹¤Ï12ÈÖ¿Íµ¤11Ãå¡¢22Ç¯¥¦¥¤¥ó¥Þ¥¤¥Æ¥£¡¼¤Ï15ÈÖ¿Íµ¤6Ãå¤ÈÎÏÁö¤·¤¿¡£º£Ç¯¡¢Æ±»º¶ð¤Ï¥Þ¥¤¥Í¥ë¥¨¥ó¥Ú¥é¡¼¡¢¥á¥¤¥·¥ç¥¦¥¿¥Ð¥ë¤¬½ÐÁöÍ½Äê¡£Éã¤Ï12Ç¯¤Ë1ÈÖ¿Íµ¤V¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£¾¡¤Æ¤Ð¥·¥ó¥Ü¥ê¥ë¥É¥ë¥Õ¡Ê84¡õ85Ç¯¡Ë¡õ¥È¥¦¥«¥¤¥Æ¥¤¥ª¡¼¡Ê93Ç¯¡Ë¡¢¥Ç¥£¡¼¥×¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¡Ê06Ç¯¡Ë¡õ¥¸¥§¥ó¥Æ¥£¥ë¥É¥ó¥Ê¡Ê14Ç¯¡Ë¡¢¥Ç¥£¡¼¥×¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¡õ¥µ¥È¥Î¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡Ê16Ç¯¡Ë¡¢¥Ï¡¼¥Ä¥¯¥é¥¤¡Ê05Ç¯¡Ë¡õ¥ê¥¹¥°¥é¥·¥å¡¼¡Ê19Ç¯¡Ë¡¢¥¥¿¥µ¥ó¥Ö¥é¥Ã¥¯¡Ê17Ç¯¡Ë¡õ¥¤¥¯¥¤¥Î¥Ã¥¯¥¹¡Ê22Ç¯¡Ë¡¢¥Ï¡¼¥Ä¥¯¥é¥¤¡õ¥É¥¦¥Ç¥å¡¼¥¹¡Ê23Ç¯¡Ë¤ËÂ³¤¯¡¢7ÁÈÌÜ¤ÎÉã»ÒÀ©ÇÆ¤È¤Ê¤ë¡£