¡¡¼«¿È¤ÎÆÃÂç¥Ð¥Ê¡¼¤¬·Ç¤²¤é¤ì¤¿²ñ¾ì¤ÎÆÃÀß¥ê¥ó¥°¤Ë¡¢°æ¾å¤Ï¹õ¤ÎT¥·¥ã¥Ä»Ñ¤Ç¤µ¤Ã¤½¤¦¤ÈÅÐ¾ì¡£·Ú²÷¤Ë¥ê¥ó¥°¤ò²ó¤ë¤È¡¢¹âÂ®¥¸¥ã¥Ö¤ËÏ¢ÂÇ¤«¤é¤Î±¦¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¤òÈäÏª¤·¤¿¡£·Ú¤á¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö¤¤¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¤È»×¤¦¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿ÄÌ¤ê¡¢Ìó150¿Í¤Î´ÑµÒ¤ÎÁ°¤Ç¾õÂÖ¤ÎÎÉ¤µ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡¡¥µ¥¦¥¸·èÀï¤Ç·Þ¤¨·â¤ÄÌµÇÔ¤Î¥Ô¥«¥½¤Ï¡¢¿ÈÄ¹1¥á¡¼¥È¥ë73¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé8ÀïÌÜ¤ÇºÇÄ¹¿È¤ÎÁê¼ê¤À¡£°æ¾å¤ÏÁ°Æü¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¡ÖÂÎ³Êº¹¤ÏÆüËÜ¤Ç¤âÂÐºö¤òÎý¤Ã¤Æ¤¤¿¤·¡¢¤½¤Î¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤òÅ¸³«¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÂÐºöËüÁ´¤ò¶¯Ä´¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢¥Ô¥«¥½¤¬ÆÀ°Õ¤È¤¹¤ëÀÜ¶áÀï¤òÁÛÄê¤¹¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¥í¡¼¥×¤òÇØÉé¤¦¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£Àè¤Ë¥ê¥ó¥°¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¥Ô¥«¥½¤Î¥ß¥Ã¥ÈÂÇ¤Á¤òÄÌÏ©¤«¤é¿¿·õ¤ÊÉ½¾ð¤Ç¸«¤Ä¤á¤ë¤Ê¤É¡¢Áá¤¯¤âÀïÆ®¥â¡¼¥É¤À¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¼èºàÂÐ±þ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¥ê¥ó¥°²£¤Ç»ë»¡¤·¤¿Âç¶¶²ñÄ¹¤Ï¡Ö¤¢¤Î¿ÈÄ¹¤È¥ê¡¼¥Á¤ÇÀÜ¶áÀï¤¬¶¯¤¤¤Î¤ÇÉÝ¤¤ÉôÊ¬¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎÊ¬¤ä¤ê¤ä¤¹¤¤¡×¤È°æ¾åÍÍø¤òÍ½ÁÛ¡£¥Ô¥«¥½¤¬½øÈ×¤«¤éÂÇ¤Á¹ç¤¤¤ËÅ¾¤¸¤ì¤Ð¡¢Áá´ü·èÃå¤â¤¢¤êÆÀ¤ë¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¡¡°æ¾å¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï13Ç¯°ÊÍè¡¢¼«¿È2ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ëÇ¯´Ö4»î¹çÌÜ¡£¡ÖÄ´»Ò¤¬À¨¤¯ÎÉ¤¤¤Î¤Ç³Ú¤·¤ß¡×¤ÈÂç¶¶²ñÄ¹¡£25Ç¯¥é¥¹¥È¥Þ¥Ã¥Á¤Ç¤ÎKOÄù¤á¤ò³Î¿®¤·¤¿ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¢ã¥Ô¥«¥½¤Ï²ç¸¦¤°¡Ö¥¬¥Á¡×3Ê¬¸ø³«¢äÂÐ¤¹¤ë¥Ô¥«¥½¤Ï¥°¥í¡¼¥Ö¤òÁõÃå¤·¤Æ¥ê¥ó¥°¥¤¥ó¡£¿Ø±Ä¤«¤é¡Ö¥Ó¥Ð¥á¥Ò¥³¡ª¡×¤Î¥³¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¡¢¥·¥ã¥É¡¼¤Î¸å¤Î¥ß¥Ã¥ÈÂÇ¤Á¤Ç¤Ï¥¬¡¼¥É¤ò¸Ç¤á¤Ê¤¬¤é¶¯Îõ¤Êº¸¤È¥ï¥ó¥Ä¡¼¤òÈäÏª¡£ºÇ¸å¤Ë¤Ï¥·¥ã¥É¡¼¤ò¡Ö¤ª¤«¤ï¤ê¡×¤¹¤ë¤Ê¤ÉÌó3Ê¬´Ö¤Î¥¬¥ÁÎý½¬¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£33ÀïÌµÇÔ¤ÎÄ©Àï¼Ô¤Ï¥á¥¥·¥³¤ÎºÇÆñ´ØÂç³ØUNAM¡Ê¥á¥¥·¥³¹ñÎ©¼«¼£Âç¡Ë¤Î³ØÀ¸¤È¤¤¤¦°ìÌÌ¤â»ý¤Á¡¢º£Ç¯7·î¤Ë¤ÏµµÅÄ3·»Äï¤Î¤¤¤È¤³¤ÎµþÇ·²ð¤Ë2¡½0È½Äê¾¡¤Á¡£º£²ó¤¬À¤³¦Ä©Àï¡£ÈÖ¶¸¤ï¤»¤ØÀÅ¤«¤Ë²ç¤ò¸¦¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£