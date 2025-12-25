全日本選手権エキシビション、坂本＆鍵山組が実現

フィギュアスケート全日本選手権の上位選手らによるエキシビション「オールジャパン メダリスト・オン・アイス2025」が22日、東京・代々木第一体育館で開催された。今季限りでの現役引退を表明している坂本花織（シスメックス）は大トリで「POISON」を熱演。男子王者の鍵山優真（オリエンタルバイオ、中京大）とサプライズでコラボ演技を披露した。さらに鍵山が明かしたこの奇跡の裏側に、ファンから称賛の声が止まらない。

坂本は21日まで行われた大会で、女子シングルの5連覇を達成。エキシビションでアンコールを浴びると、サプライズで鍵山と氷に乗り、息の揃った演技を披露。鍵山が坂本のSP「Time To Say Goodbye」のステップを完全にマスターしていたことでも話題となった。場内では「坂本、鍵山組でした」との紹介もあった。

鍵山は24日になって、自身のXにこの裏側を投稿。「先日のメダリストオンアイスでは、ついに私、花織ちゃんファン兼オタクの夢を叶えることができました」とつづった。手を取り合って氷に立った瞬間を「SPに限らずどのプログラムも花織ちゃんの全てが詰まった素敵なプログラムで、最後なのに 一緒に、と誘ってくれて一緒に滑れたことが本当に幸せでした」と振り返っている。これにはファンから、感動のコメントが相次いだ。

「あらゆる場面で涙涙でした」

「何度観ても胸躍る共演シーン」

「何度見ても、何度も泣いちゃう」

「ゆまちにしか出来ない推し事 すごく尊い時間をありがとう」

「ここにまた夢を叶えるトップオタが誕生」

「滑ることの純粋な喜びを最高の技術でみせてもらいました」

「他の追随を許さない最上級のオタ活」

「ものすごい完成度で凄いを超えて驚愕でした」

一方の坂本は当日の場内インタビューで「練習の時からお客さんが入っていたので、裏で打ち合わせして。『いけるよね？』みたいなノリで。息ばっちりでした」としてやったりの様子だった。



（THE ANSWER編集部）