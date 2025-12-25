¹âÈøñ¥ÅÍ¡ÊONE N¡Ç ONLY¡Ë¡ßÅÏîµÈþÊæW¼ç±é¡Ø¤æ¤«¤ê¤¯¤ó¤Ï¥®¥ã¥Ã¥×¤¬¤º¤ë¤¤¡ÙÍèÇ¯2·î5Æü¥¹¥¿¡¼¥È¡¡¥®¥ã¥Ã¥×²áÂ¿¤Ê¡È¤æ¤«¤ê¤¯¤ó¡É¤«¤éÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£
¡¡¹âÈøñ¥ÅÍ¡ÊONE N¡Ç ONLY¡Ë¤ÈÅÏîµÈþÊæ¤¬¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤¹¤ë¥É¥é¥Þ¡Ø¤æ¤«¤ê¤¯¤ó¤Ï¥®¥ã¥Ã¥×¤¬¤º¤ë¤¤¡Ù¡ÊTOKYO MX¡¿Ëè½µÌÚÍË21»þ25Ê¬¡Ë¤¬¡¢2026Ç¯2·î5Æü¤è¤êÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ø¤æ¤«¤ê¤¯¤ó¤Ï¥®¥ã¥Ã¥×¤¬¤º¤ë¤¤¡Ù¸¶ºî¡¦¤¢¤ó¤É¤¦¤Þ¤ß¤Ë¤è¤ëÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È
¡¡¸¶ºî¤Ï¡¢¹ñÆâºÇÂçµé¤ÎÅÅ»Ò½ñÀÒÇÛ¿®¥µ¥¤¥È¡Ö¥³¥ß¥Ã¥¯¥·¡¼¥â¥¢¡×È¯¡¢Îß·×220ËüDL¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¤¢¤ó¤É¤¦¤Þ¤ß¤Î¿Íµ¤Æ±Ì¾¥³¥ß¥Ã¥¯¡£¾Ð¤Ã¤Æµã¤±¤Æ¤È¤¤É¤»ö·ï¤â´¬¤µ¯¤³¤ë!?¡¡¡È¤º¤ë¥¥å¥ó¡É¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£¤À¡£
¡¡½µ¤Ë1ÅÙ¡¢¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¥¹¥¯¡¼¥ë¤Î¹Ö»Õ¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿¹²ê°á»Ò¡Ê¤â¤ê¡¦¤á¤¤¤³¡Ë¡£´·¤ì¤Ê¤¤¼ø¶È¤ò¤Ê¤ó¤È¤«´èÄ¥¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¤Þ¤¸¤á¤ÊÀ¸ÅÌ¡È¤æ¤«¤ê¤¯¤ó¡É¤³¤ÈÍÕ»³±ï¡Ê¤Ï¤ä¤Þ¡¦¤æ¤«¤ê¡Ë¤¬¤¤¤ë¤«¤é¡£¤æ¤«¤ê¤¯¤ó¤ÏÌþ¤ä¤·¡ª¡¡¿´¤Î¥ª¥¢¥·¥¹¡ª¡¡¤«¤ï¤¤¤¤À¸ÅÌ¡ª¡¡¤À¤±¤É¡¢³Ø¹»¤Î³°¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¤æ¤«¤ê¤¯¤ó¤Ï¡¢°Õ³°¤Ê°ìÌÌ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡Ä¡£
¡¡¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤Î°ì¿Í¤Ï¹âÈøñ¥ÅÍ¡£ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¡¢±Ç²è¡ØBATTLE KING!! Map of The Mind ¡½½øÁÕ¡¦½ªÁÕ¡½¡Ù¤ä¡¢ÉñÂæ¡ØÀ»·õÅÁÀâ3 TRIALS of MANA THE STAGE¡Ù¤Ê¤É¤Ç¹¥±é¤·¡¢2026Ç¯¤Ë¤Ï½Ð±é±Ç²è¡Ø¥¨¥ê¥«¡Ù¤Î¸ø³«¤â¹µ¤¨¤ë¡¢¥Ö¥ì¥¤¥¯É¬»ê¤Î¼ã¼êÇÐÍ¥¤À¡£¤Þ¤¿¡¢TikTok¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ô¤¬ÆüËÜ¿ÍÃËÀ²»³Ú¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë560Ëü¿ÍÄ¶¤ò¸Ø¤ë¥À¥ó¥¹¡õ¥Ü¡¼¥«¥ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖONE N¡Ç ONLY¡×¤ÎRAP¡õ¥À¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°Ãæ¡£ËÜºî¤¬¥É¥é¥Þ½é¼ç±é¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¹âÈø¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¡È¤æ¤«¤ê¤¯¤ó¡É¤³¤ÈÍÕ»³±ï¡£²ê°á»Ò¤¬¹Ö»Õ¤òÌ³¤á¤ë¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¥¹¥¯¡¼¥ë¤ÎÀ¸ÅÌ¤Ç¡¢Ã¯¤è¤ê¤â¿¿·õ¤Ë¼ø¶È¤ò¼õ¤±¤ë¿¿ÌÌÌÜ¤ÊÀ³Ê¤Î»ý¤Á¼ç¤À¡£ÉáÃÊ¤ÏÇ¯²¼¤ÎÍÄ¤¤³ØÀ¸¤Ë¸«¤¨¤ë¤æ¤«¤ê¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÁÇ´é¤Ï¤Ê¤ó¤È·Ù»ëÄ£ÁÜººÆó²Ý½êÂ°¤Î·º»ö¡£¤·¤«¤â²ê°á»Ò¤è¤ê4¤ÄÇ¯¾å¤È¤¤¤¦°Õ³°¤Ê°ìÌÌ¤ò»ý¤Ä¡£¤«¤ï¤¤¤¤¤Î¤Ë¿§¤Ã¤Ý¤¤¡¢»Ò¸¤·Ï¤Ê¤Î¤ËÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¤¡½¡½¤Þ¤µ¤Ë¡Ö¥®¥ã¥Ã¥×²áÂ¿¡×¤Ê¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹ÃË»Ò¤ò¡¢¹âÈø¤¬¤É¤¦±é¤¸¤ë¤Î¤«¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¤æ¤«¤ê¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦¿¹²ê°á»Ò¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¤â¤¦°ì¿Í¤Î¥À¥Ö¥ë¼ç±é¡¢ÅÏîµÈþÊæ¡£Æü¸þºä46¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¡¢NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¸×¤ËÍã¡Ù¤ä¡¢¥É¥é¥Þ¡ØÃÏ¹ö¤ÏÁ±°Õ¤Ç½ÐÍè¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤Ê¤É¤ÎÏÃÂêºî¤Ë½Ð±é¡£±Ç²è¡Ø¤¢¤¿¤·¤Î¡ª¡Ù¡¢±Ç²è¡ØÀÄ½Õ¥²¥·¥å¥¿¥ë¥ÈÊø²õ¡Ù¤Ç¤Ï¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤É¡¢¤¤¤ÞÀª¤¤¤Î¤¢¤ëÇÐÍ¥¤À¡£ËÜºî¤¬TOKYO MX¥É¥é¥Þ½é¼ç±é¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡ÅÏîµ±é¤¸¤ë²ê°á»Ò¤Ï¡¢¤æ¤«¤ê¤¬ÄÌ¤¦¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¥¹¥¯¡¼¥ë¤Î¹Ö»Õ¡£¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤ÎÌ´¤Ï³ð¤ï¤º¡¢¸½ºß¤Ï¥¤¥Ù¥ó¥È²ñ¼Ò¤Ë¶Ð¤á¤Ê¤¬¤é¡¢Éû¶È¤Ç¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£»Å»ö¤âÎø°¦¤â¤É¤³¤«»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤¤¤«¤Ê¤¤²ê°á»Ò¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤æ¤«¤ê¤Ï¡È¿´¤Î¥ª¥¢¥·¥¹¡É¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¡£¤½¤ó¤ÊÈà¤Î°Õ³°¤¹¤®¤ë°ìÌÌ¤òÃÎ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢²ê°á»Ò¤Ïµ¤¤Å¤±¤Ð¤É¤ó¤É¤ó¡È¤æ¤«¤ê¤¯¤ó¾Â¡É¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¡Ä¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢ËÜºî¤ÏTOKYO MX¤Ç¤ÎÊüÁ÷¤Ë²Ã¤¨¡¢¹âÈø¤ÎÃÏ¸µ¡¦ÀÅ²¬¸©¤ÎSBS¡ÊÀÅ²¬ÊüÁ÷¡Ë¤Ç¤âÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£³ÆÏÃÊüÁ÷¸å¤Ë¤ÏTVer¤Ç¤ÎÌµÎÁ¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¡¢FOD¤Ç¤ÎÆÈÀêÇÛ¿®¤âÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Á´¹ñ¤É¤³¤«¤é¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤ë¡£
¡¡¥É¥é¥Þ¡Ø¤æ¤«¤ê¤¯¤ó¤Ï¥®¥ã¥Ã¥×¤¬¤º¤ë¤¤¡Ù¤Ï¡¢TOKYO MX¤Ë¤Æ2026Ç¯2·î5Æü¤è¤êËè½µÌÚÍË21»þ25Ê¬ÊüÁ÷¡£SBS¤Ë¤Æ2026Ç¯2·î9Æü¤è¤êËè½µ·îÍË24»þ51Ê¬ÊüÁ÷¡£
¢¨¹âÈøñ¥ÅÍ¡¢ÅÏîµÈþÊæ¡¢¸¶ºî¼Ô¡¦¤¢¤ó¤É¤¦¤Þ¤ß¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡ã¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¡ä
¢£¹âÈøñ¥ÅÍ¡¿ÍÕ»³±ïÌò
¡¡ÍÕ»³±ï¤ò±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡¢¹âÈøñ¥ÅÍ¤Ç¤¹¡£¸¶ºî¤òÆÉ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»þ¡¢¤æ¤«¤ê¤¯¤ó¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤ä²ê°á»Ò¤ÎÅ·¿¿à¥Ì¡¤µ¤Ë¤È¤Æ¤â°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¤æ¤«¤ê¤¯¤ó¤ò±é¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤¬¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¯¡¢³Ú¤·¤ß¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡ª¡¡½é¤Î¼ç±é¥É¥é¥Þ¤Ç¤¹¤¬¡¢¸¶ºî¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤Ë¤â°¦¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¤æ¤«¤ê¤¯¤ó¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª
¢£ÅÏîµÈþÊæ¡¿¿¹²ê°á»ÒÌò
¡¡½é¤á¤Æ¸¶ºî¤òÆÉ¤ó¤À»þ¡¢¤æ¤«¤ê¤¯¤ó¤Î²Ä°¦¤µ¤È¿¿¤ÃÄ¾¤°¤ÊÀ³Ê¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤Ë¤È¤¤á¤¤Þ¤·¤¿¡£ÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤â¸ÄÀË¤«¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬Çº¤ß¤È¸þ¤¹ç¤¦»Ñ¤ä³ëÆ£¤¹¤ëÍÍ¤Ï¤È¤Æ¤â¿Í´ÖÌ£¤¬°î¤ì¤Æ¤¤¤ÆÁÇÅ¨¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤ó¤¬¥¥å¥ó¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¥°¥Ã¤È¤¯¤ë¤è¤¦¤Ê¥É¥é¥Þ¤ò¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£¤¯¤¹¤°¤Ã¤¿¤¯¤Æ°¦¤ª¤·¤¤2¿Í¤Î´Ø·¸À¤ò¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç²¹¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª
¢£¤¢¤ó¤É¤¦¤Þ¤ß¡¿¸¶ºî¼Ô
¡¡¹âÈøñ¥ÅÍ¤µ¤ó¡¢¥ê¥¢¥ë¤Ç¥®¥ã¥Ã¥×¤¬¤º¤ë¤¹¤®¤Þ¤»¤ó¤«!?¡¡ÅÏîµÈþÊæ¤µ¤ó¡¢²ê°á»Ò¤Ã¤Æ¤³¤ó¤Ê¤Ë²Ä°¦¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Í!?¡¡¤½¤ó¤Ê¤ª2¿Í¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÍÍ¡¹¤ÊÊ¬Ìî¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê³§ÍÍ¤Ë¿·¤·¤¤¡Ö¤æ¤«¤ê¤¯¤ó¡×¤òÁÏ¤ê¤¢¤²¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¡¢¤³¤Î¾å¤Ê¤¯¸÷±É¤Ç¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£¥É¥é¥Þ¤âÌ¡²è¤â¤É¤Á¤é¤â¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª
