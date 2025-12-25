球界からも尾崎将司さん（享年７８）の逝去をしのぶ声が相次いだ。プロゴルファーとなる前には甲子園優勝投手となり、プロ野球・西鉄に入団。尾崎さんと現役時代に対戦した経験を持つ堀内恒夫氏（７７）＝スポーツ報知評論家＝は、プロ野球選手・尾崎に大きな影響を与えた“秘話”を交えて、故人を悼んだ。

俺が入団して２年目、６７年の秋（１１月１９日・小倉）のオープン戦で西鉄との試合があった。試合前に１歳年上の池永（正明）さんにこう言われたんだよ。

「ホリよ、（同期の）尾崎が打者に転向したんだけどな。あまりパッとしない。この試合あたりで打てないとクビになるんで、打たせてやってほしいんだ」って。

俺は２年で実績も挙げていたし、秋のオープン戦だから気楽なもんよ。「ああ、いいですよ。真っすぐだけ投げますから」と言って代打で出てきた尾崎さんに本当にストレートだけを投げたんだけど、力んだのかなあ、振り回し過ぎて三振。結局、この年限りで野球をやめることになったんだよ。

高校時代の尾崎という投手は、もちろん知っていたけど、１歳年上だったし、リーグも違う。３年で野球はやめられたから、深いつきあいがあったわけじゃないんだが、後年、宮崎で一緒に食事をする機会があった。その時に、そのオープン戦の話になったんだ。池永さんが、頼み事をしたことをジャンボも知っていたらしい。ホームランでも打っていたら、違う展開もひょっとしたらあったかもしれないけど、三振だからさ。「俺は最後にホリに野球選手としての引導を渡されたんだよ」と笑いながら言っていたことを思い出す。

長嶋さんのことが大好きでゴルフボールにも「３」と入れていた。その長嶋さんと同じ年に逝っちゃうなんてなあ…。