フジ『THE SECOND』第4回、豪華芸人たちが続々エントリー
“結成16年以上”の漫才師たちによるフジテレビの賞レースの第4回大会『THE SECOND〜漫才トーナメント〜2026』について、1日よりエントリーの受付を開始したが、24日正午の時点で、数多くのベテラン漫才師たちがエントリーしたことが明らかとなった。
【写真】「ありえへんっすね…」優勝後会見でぼう然としていたツートライブ
最大の特徴は、出場資格が「エントリー時点で結成16年以上」であること。実力や才能はあっても、賞レースに出られないため、ブレイクのきっかけが見出せない…そんな漫才師たちに“セカンドチャンス”をつかんでほしいという願いを込めてフジテレビが主催する、ベテラン漫才師たちによる漫才賞レースだ。
24日正午現在、出場を表明しているのは、過去3大会で活躍を見せた面々をはじめとする実力派の漫才師たち。2023年の第1回大会で準優勝を果たし、翌2024年の第2回大会では「ノックアウトステージ16→8」進出、そして昨年の第3回大会では「グランプリファイナル」進出と、今や『THE SECOND』を象徴する存在となったマシンガンズを筆頭に、第1回大会でベスト4、第3回で準優勝の好成績を残した囲碁将棋、第2回大会準優勝のザ・パンチ、第2回大会ファイナリストのタモンズ、ななまがり、ハンジロウ、ラフ次元、また「ノックアウトステージ16→8」に進出した経験を持つ祇園、流れ星☆、2丁拳銃、ドドん、三日月マンハッタン、「ノックアウトステージ32→16」出場経験のあるアモーン、LLR、エル・カブキ、ジャルジャル、スリムクラブ、Dr.ハインリッヒ、ツーナッカン、天津、モダンタイムス、ヤングららがエントリーを果たした。
今年から始まったお笑い賞レース『ダブルインパクト〜漫才＆コント 二刀流No.1決定戦〜』の決勝に進出したセルライトスパや、トータルテンボス、スカチャンといったテレビやWEBメディアで活躍中の人気者も名乗りを上げている。そしてさらに注目すべきは、今回初めてエントリーを果たす、2026年に結成16年目を迎える漫才師たち。先日開催された『M-1グランプリ2025』で、敗者復活戦から勝ち上がり決勝進出を果たして注目を集めたカナメストーンのほか、シマッシュレコード、トップ・シークレット!!、モンスーン、キャメルら、今年まで『M-1グランプリ』に挑戦し続けてきた漫才師たちが、続々と『THE SECOND』への初参戦を表明。『M-1』を卒業し、新たな目標に向かって戦い始める彼らの活躍にも要注目だ。
大会へのエントリー受付期間は、2026年1月6日まで。応募資格として、「所属事務所の有無は問わずプロのみ参加可能」、「結成16年以上（2010年12月31日以前に結成）」、「全国ネットの漫才賞レース番組で優勝していないこと」、「即席ユニットでの出場は不可」などの条件が定められており、さらに、「前回大会のファイナリスト7組は“ノックアウトステージ32→16”へのシード権が与えられる」とのルールも設けられている。また、ネタ披露の時間は「選考会・ノックアウトステージ・グランプリファイナルいずれも6分以内」、審査基準は「トーナメント形式で審査員等の判定に基づき、よりおもしろいネタを披露して勝ち抜いていった漫才師が優勝」。その他、エントリー要項の詳細は、番組公式HPに掲載している。果たして、1月6日の締め切り時点で、何組の漫才師が名乗りを上げるのか。これまでの大会規模に引けを取らない、数多くの漫才師たちのエントリーに期待は高まるばかりだ。
出場者が出そろった後は、まず初戦として「選考会」を実施。2026年2月13日・14日・15日、渋谷・CBGKシブゲキ!!にて「東京選考会」を、2月27日・28日、難波・YES THEATERにて「大阪選考会」を行う。「選考会」を経て、昨年のファイナリストで参加表明するシード組と選考会で選出された計32組が、1対1のタイマン形式で漫才バトルを展開する本戦トーナメント「ノックアウトステージ」へ進出。32組から16組に絞られる「ノックアウトステージ32→16」が2026年3月に、16組から8組に絞られる「ノックアウトステージ16→8」が4月に行われ、そして5月、東京・お台場のフジテレビ本社より全国ネットで生放送される運命の最終決戦「グランプリファイナル」にて、栄えある『THE SECOND』4代目王者の座を懸けた、熱きトーナメントバトルが繰り広げられる。
