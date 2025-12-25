「一生忘れません！僕の宝です！」日米ツアー通算13勝の丸山茂樹が“ジャンボ”尾崎将司さんを悼む　「思い出」2ショットも公開

23日に死去した尾崎将司さんを追悼した丸山茂樹(C)Getty Images

男子ゴルフ国内ツアー最多の通算94勝、賞金王12度を誇る“ジャンボ”こと尾崎将司さんが、S状結腸がんのために12月23日に死去したことが分かった。長男の智春さんが24日に公表した。78歳だった。

日本ゴルフツアー機構（JGTO）は公式SNSを通じて「“ジャンボ”こと、尾崎将司氏が12月23日の午後15時21分、S状結腸がんのため亡くなりました」と報告。「今までもこれからも男子ゴルフを語るに欠かせない、唯一無二の存在です」と強調した上で「どうか安らかにお休みください。ありがとうございました」と感謝を記した。

JGTOによれば、約1年前の診断後、本人の強い意志により、自宅療養を続けてきたという。葬儀については、故人の遺志により、近親者のみで執り行われ、後日にお別れの会を予定している。

日本男子ゴルフ界を引っ張ってきた尾崎さん。今回の訃報を受け、国内ツアー10勝、米ツアー3勝の丸山茂樹が、24日に自身のインスタグラムを更新。「多くはお話ししませんが」と切り出した上で「デビューして最強に強い90年代のジャンボさんのゴルフ 一緒にプレーさせてもらった事は一生忘れません！僕の宝です！」と強調した。