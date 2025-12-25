NY³ô5ÆüÂ³¿288¥É¥ë¹â¡¡ÊÆÍø²¼¤²·ÑÂ³´üÂÔ¤ÇÁ´ÌÌ¹â
¡¡¡Ú¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¶¦Æ±¡Û24Æü¤Î¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯³ô¼°»Ô¾ì¤Î¥À¥¦¹©¶È³ô30¼ïÊ¿¶Ñ¤Ï5±Ä¶ÈÆüÂ³¿¤·¡¢Á°ÆüÈæ288.75¥É¥ë¹â¤Î4Ëü8731.16¥É¥ë¤Ç¼è°ú¤ò½ª¤¨¤¿¡£ÊÆÏ¢Ë®½àÈ÷À©ÅÙÍý»ö²ñ¡ÊFRB¡Ë¤¬Ç¯ÌÀ¤±°Ê¹ß¤âÍø²¼¤²¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë¤È¤Î´üÂÔ¤«¤é¡¢Éý¹¤¤ÌÃÊÁ¤ÇÇã¤¤ÃíÊ¸¤¬ËÄ¤é¤ó¤Ç¡¢¤Û¤ÜÁ´ÌÌ¹â¤ÎÅ¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿Ä«ÊýÈ¯É½¤µ¤ì¤¿ÊÆ¿·µ¬¼º¶ÈÊÝ¸±¤Î¿½ÀÁ·ï¿ô¤¬»Ô¾ìÍ½ÁÛ¤ò²¼²ó¤ê¡¢Ï«Æ¯»Ô¾ì¤Ø¤Î·üÇ°¤¬¤ä¤äÏÂ¤é¤¤¤À¤³¤È¤â¡¢Åê»ñ²È¿´Íý¤ò²þÁ±¤µ¤»¤¿¡£
¡¡¥Ï¥¤¥Æ¥¯³ô¼çÂÎ¤Î¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯Áí¹ç»Ø¿ô¤â5±Ä¶ÈÆüÂ³¿¤·¡¢51.47¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¤Î2Ëü3613.31¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡24Æü¤Ï¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ÎµÙ¾ìÁ°Æü¤ÇÃ»½Ì¼è°ú¤À¤Ã¤¿¡£