¡¡ÆüËÜ¥Ä¥¢¡¼¤ÇÄÌ»»ºÇÂ¿¤Î£¹£´¾¡¤òµó¤²¡¢¡Ö¥¸¥ã¥ó¥Ü¡×¤Î°¦¾Î¤Ç¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿Èøºê¾»Ê¤µ¤ó¤¬£²£³Æü¡¢£Ó¾õ·ëÄ²¤¬¤ó¤Î¤¿¤á»àµî¤·¤¿¡££±£²ÅÙ¤Î¾Þ¶â²¦¤Ëµ±¤¯¤Ê¤É¡¢ÃË»Ò¥´¥ë¥Õ³¦¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô¤È¤·¤Æ·¯Î×¡££±£¹£·£°Ç¯Âå¤«¤é£¸£°Ç¯Âå¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï¡¢ÀÄÌÚ¸ù¡Ê£¸£³¡Ë¡¢ÃæÅè¾ï¹¬¡Ê£·£±¡Ë¤È¤È¤â¤Ë¡Ö£Á£Ï£Î¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë»þÂå¤òÃÛ¤¤¤¿¡£
¡¡Èøºê¾»Ê¤µ¤ó¤Ï£±£¸£±¥»¥ó¥Á¡¢£¹£°¥¥í¤ÎÂçÊÁ¤ÊÂÎ¤òÀ¸¤«¤·¤¿¹ë²÷¤Ê¥×¥ì¡¼¤Ç¾¡Íø¤ò½Å¤Í¤¿¡£ÀÄÌÚ¸ù¡¢ÃæÅè¾ï¹¬¤È¡Ö£Á£Ï£Î¡×¤È¾Î¤µ¤ì¡¢¥´¥ë¥Õ³¦¤òÀÊ´¬¤·¤¿¡££±£¹£·£°¡Á£¸£°Ç¯Âå¤Î¾Þ¶â²¦¤Ï¡¢¤Û¤Ü¤³¤Î£³¿Í¤ÎÌ¾Á°¤ÇËä¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡££¸£¸Ç¯¤ÎÆüËÜ¥ª¡¼¥×¥ó¡ÊÅìµþ£Ç£Ã¡Ë¤Ç¤Ï¡¢Èøºê¾»Ê¤µ¤ó¤¬£±£·ÈÖ¤Ç£±£°¥á¡¼¥È¥ëÄ¶¤Î¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¥Ñ¥Ã¥È¤òÄÀ¤á¤ÆÈ´¤±½Ð¤·¡¢»°¤Ä¤É¤â¤¨¤ÎÁè¤¤¤òÀ©¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Ì¾¾¡Éé¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡£±£²Ç¯¤ÎÆüËÜ¥ª¡¼¥×¥ó¡ÊÆáÇÆ£Ç£Ã¡ËÍ½Áª¥é¥¦¥ó¥É¤¬¡¢ºÇ¸å¤Î£³¿Í¤Ç¤ÎÆ±ÁÈ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Æ±¥¹¥³¥¢¤ÇÍ½ÁªÍî¤Á¤·¤¿ÀÄÌÚ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¤¢¤Î¥ª¥Ã¥µ¥ó¤Ï¤É¤¦¤Ç¤â¤¤¤¤¤ó¤À¤è¡£¤¢¤Ã¤Á¤Ï³Ú¤·¤ó¤Ç¤ä¤ì¤Ð¤¤¤¤¤±¤É¡¢¤³¤Ã¤Á¤Ï¥Ä¥¢¡¼Áª¼ê¤À¡×¤È¥¸¥ã¥ó¥ÜÀá¡£¥ì¥®¥å¥é¡¼¥Ä¥¢¡¼¤ò¼çÀï¾ì¤È¤·¤ÆÀï¤¦£¶£µºÐ¡ÊÅö»þ¡Ë¤Î¥×¥é¥¤¥É¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤¿¡£
¡¡¸«¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤êÈ´¤¤¤¿¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤À¤Ã¤¿¡£¼ê¼ó¤ò¶Ê¤²¤ëÆÈÆÃ¤Î¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¡Ö¥³¥Ö¥é¡×¤ò¡¢¥®¥ã¥é¥ê¡¼¤ÏÂÔ¤Ã¤¿¡££³¥¿¥Ã¥¯¤¬Æþ¤Ã¤¿¥À¥Ü¥À¥Ü¤Ê¥º¥Ü¥ó¤òÉ÷¤Ë¤Ê¤Ó¤«¤»¥Õ¥§¥¢¥¦¥§¡¼¤òïèÊâ¡Ê¤«¤Ã¤Ý¡Ë¤¹¤ë¡£±ó¤¯¤«¤é¤Ç¤â¥¸¥ã¥ó¥Ü¤ÈÊ¬¤«¤ëÇÉ¼ê¤Ê¥¦¥¨¥¢¤È¡¢Â¸µ¤Ï¡Ö£Ê¡Ç£ó¡×¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¯¥ì¥¹¥·¥å¡¼¥º¡£¶ßÂ¤À¤±Ä¹¤¤¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤â¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ç¡¢¤É¤ì¤ò¼è¤Ã¤Æ¤â¸ÄÀÅª¤Ç²Ú¤ä¤«¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡£´£°ºÐ°Ê¹ß¤Ë£¶£³¾¡¤òµó¤²¤¿¡£¸¦µæÇ®¿´¤Ç¡¢¿·¤·¤¤¤³¤È¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Á¤å¤¦¤Á¤ç¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡££¸£°Ç¯ÂåÁ°È¾¤Ë¶ì¤·¤ó¤ÀÈøºê¾»Ê¤µ¤ó¤Ï£¸£·Ç¯¡¢Â¾¤ËÀè¶î¤±¤Æ¥á¥¿¥ëÀ½¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤òÆ³Æþ¤·¤ÆºÆ¤Ó²ÃÂ®¤·¤¿¡£°µÅÝÅª¤ÊÈôµ÷Î¥¤òÉð´ï¤Ë£¸£¸Ç¯¤Ï£¶¾¡¡¢£¸£¹Ç¯¤Ï£·¾¡¤òµó¤²¡¢¡Ö¥Ñ¡¼¥·¥â¥ó¡Ê³Á¡Ë¡×¤ÎÌÚÀ½¥Ø¥Ã¥É¤¬¼çÎ®¤À¤Ã¤¿ÆüËÜ¥Ä¥¢¡¼¤Ë¾×·â¤òÍ¿¤¨¤¿¡£
¡¡ÀÄÌÚ¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Î½Ð¤Ê¤±¤ê¤ã¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡£¥¸¥ã¥ó¥Ü¤Ë¾¡¤¿¤ì¤Á¤ã¤¦¤«¤é¡×¤ÈÅö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡££¹£°Ç¯ÂåÈ¾¤Ð¤Ë¤Ï¥Á¥¿¥óÀ½¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ò»î¤¹¤Ê¤É¥é¥¤¥Ð¥ë¤ÎÀè¤òÆÍ¤¿Ê¤ó¤À¡£¥¥ã¥Ç¥£¡¼¤È¤·¤Æ»Ù¤¨¤¿º´ÌîÌÚ°ì»Ö¤µ¤ó¤Ï¡Ö¿Ê¼è¤ÎÀº¿À¤Ç¿·¤·¤¤¤â¤Î¤ËìÅÍß¤À¤Ã¤¿¡£Ãç´Ö¤Ë¡Ø½¬»ÖÌî¤Î¥¨¥¸¥½¥ó¡Ù¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£ºÇ¸å¤Þ¤Ç¥È¥Ã¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤¿¥¸¥ã¥ó¥Ü¤Ï¡¢¥´¥ë¥Õ³¦¤Î±ÑÍº¤À¤Ã¤¿¡£