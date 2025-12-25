【アニバーサリーの鼓動】阪神ドラフト3位・岡城快生外野手（22＝筑波大）は、小、中、高と野球を続けてきたものの、高校在学中はプロへの道を考えたことは一度もなかった。頭の中にあったのは「大学で野球をやって、一般企業に就職してとは思っていた」という漠然とした将来像。大学卒業後も野球を続けることは、当時の人生プランには描かれていなかった。「スポーツショップとか経営したいなと思ってました」。しかし、筑波大への入学が快生の人生を180度変えることになった。

大学入学時は、周囲と変わらない普通の選手だった。岡山県内屈指の進学校・岡山一宮から一般入試で国立の筑波大に進学。高校時代は内野手と投手を兼任していたが、チームの外野手不足を受け、入学と同時に外野へコンバートされた。同大の川村卓監督は「4年生になったらレギュラー獲れるかな？くらいの感じだった」と振り返る。

しかし、当時の印象は良い意味で大きく裏切られた。入学当初は細身だった体つきは、日を追うごとにたくましく進化。元来、食が細いタイプだったが、大学で始めたウエートトレーニングが転機となった。気付けば週4日、休養日を挟みながらもトレーニングに没頭。ベンチプレスに、スクワット、ジャンプ系のトレーニングや懸垂といったシンプルなメニューで体をつくり上げていった。入学間もない頃、40キロが限界だったベンチプレスは、現在では最高105キロにまで到達。「そこから考えるとかなり上げられるようになったのかな」と一つのピースがかみ合った。

国公立で野球が強いという環境は、快生にとって理想のスタイル。そして、何より強く心を引かれたのは指揮官の存在だった。

スポーツ科学研究の第一人者としても知られる川村監督は、野球の打撃・投球などの動作分析を現場にフィードバック。同大の室内練習場には精巧な動作解析ができるハイテクなスペースが完備されていた。

「監督さんは動作解析で、日本の第一人者というふうにいわれている方なので。そこの部分は凄い大きい、というふうには感じます」

この“データ”との出合いが快生の野球人生において強烈な追い風となった。（山手 あかり）