ブラデリスニューヨークがLDKで快挙！ノンワイヤー革命LiftMeUpブラとは

ノンワイヤーブラに「補整力は妥協」というイメージを持っている方に朗報です。補整下着ブランドとして長年支持されてきたブラデリスニューヨークの「LiftMeUpブラ」が、テストする女性誌『LDK』の「LDKベストバイ・オブ・ザ・イヤー2025」で堂々の第1位を獲得。締め付けないのに、美しいバストラインを叶える理由とは？日常使いにもおしゃれにも寄り添う、その実力を詳しくご紹介します♡

LDKが高評価した補整力の秘密

LiftMeUpブラは、ブラデリス独自の補整ノウハウを進化させた新作ノンワイヤーブラ。

特許技術“引き上げアーチパネル”(特許:第7474014)を二枚のモールドカップでサンドする構造により、三方向からバストをグリップします。

カップ内側のパワーネットが無理なくバストを引き上げ、ノンワイヤーでも立体的で丸みのあるシルエットを形成。LDKでは「自然にバストアップできる」と補整力の高さが評価されました。

ズレにくく快適な着け心地

動いてもズレにくい安定感と、締め付け感のなさを両立している点も高評価の理由。脇高デザインのUバック仕様が脇肉をしっかりカバーし、老け見えしがちな背中のラインをすっきり整えます。

バックベルトは太めで安心感があり、フィット感はあるのに長時間着けてもストレスフリー。背中が空いたトップスとも好相性で、トレンドコーデにも活躍します♪

デザイン性とデイリー使いを両立

価格：6,050円(税込)

カップと土台には軽やかなストレッチラッセルレースを使用し、シンプルで洗練された印象に。前中心のカシュクールは体形に合わせて可動するため、バストの丸みを潰さず幅広いサイズにフィットします。

響きにくいカップ設計で、薄手トップスの日も安心。デイリー使いからきれいめスタイルまで、毎日に寄り添う一枚です。

サイズ：S／M／L／LL／3L（カラー：ブラック／ライトグレー／カシス）

LDK第1位が証明する新定番ブラ

補整力、着け心地、デザイン性のすべてで高評価を獲得したLiftMeUpブラは、ノンワイヤーブラの概念を覆す存在。

LDKが認めた確かな実力は、忙しい毎日でも無理せず美しくありたい大人女性の心強い味方です。

ラクなのにきれい、を叶える一枚を、ぜひあなたの定番に取り入れてみてください♡