ÆüËÜ¥Ï¥à°ÜÀÒ¤ÎÅçËÜ¹ÀÌé¤¬ÀËÊÌ¼êµ¡¡¿´»Ä¤ê¤ÏºÇ¸å¤Î¥·¡¼¥ÈÂÇ·â¤Ç¤Î¡È±ê¾å¡É¡Ö¤¢¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï½ª¤ï¤ì¤Ê¤¤¡×
¡¡ºå¿À¤«¤éÆüËÜ¥Ï¥à¤Ë¥È¥ì¡¼¥É°ÜÀÒ¤·¤¿ÅçËÜ¹ÀÌéÅê¼ê¡Ê32¡Ë¤¬24Æü¡¢¥¹¥Ý¥Ë¥ÁËÜ»æ¤ËÀËÊÌ¼êµ¤ò´ó¤»¤¿¡£º£µ¨¤Þ¤Ç¤Î15Ç¯´Ö¡¢À¼±ç¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¸×ÅÞ¤Ë´¶¼Õ¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢º£½©¤Î¥·¡¼¥ÈÂÇ·âÅÐÈÄ¤Ç¡È±ê¾å¡É¤·¤¿¤Î¤¬ºÇ¸å¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¹Ã»Ò±à¤Ç¤Î³®ÀûÅÐÈÄ¤òÌÜÉ¸¤ËÀßÄê¡£ºå¿À¤Î2010Ç¯¥É¥é¥Õ¥ÈÁÈ¤ÇÍ£°ì¤Î¸½Ìò¤Ï¡¢Ãç´Ö¤¿¤Á¤Î»×¤¤¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¿·Å·ÃÏ¤ÇÀï¤¦¤³¤È¤âÀë¸À¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¡¢15Ç¯´Ö±þ±çËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¦¤Þ¤¯¸ÀÍÕ¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬ËÜÅö¤Ë°é¤Æ¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿´¶³Ð¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥È¥ì¡¼¥É¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¸å¤â¡ÈºÇ¸å¤Ê¤ó¤Ç¡É¤ÈSGL¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Æ¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¹Ã»Ò±à¤ÇÍá¤Ó¤¿´¿À¼¤ÏÊõÊª¡£Åêµå¸å¥Ù¥ó¥Á¤Øµ¢¤ë»þ¤ËÀ¼±ç¤ò¤â¤é¤¦»þ¤Ï¿´¤«¤éÍÞ¤¨¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¨¤Þ¤¹¡£²¿Êª¤Ë¤âÂå¤¨Æñ¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤³²¿Ç¯¤«¤Ï²Ð¾Ã¤·Ìò¤âÇ¤¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿»þ¤Ï¤â¤¦µå¾ì¤¬¥Û¥Ã¥È¤Ê¾õÂÖ¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£¤½¤ÎÊ¬¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ÍÞ¤¨¤¿»þ¤Î´¿À¼¤Ï¤â¤Î¤¹¤´¤¤¡£ÀèÇÚÁª¼ê¤Î°úÂà»î¹ç¤ò²¿ÅÙ¤«¥¹¥¿¥ó¥É¤«¤é¸«¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ó¤Ê¤¹¤´¤¤´¿À¼¤ÎÃæ¤Ç¼«Ê¬¤Ï¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤ë¤ó¤À¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£23Ç¯¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ÎÆü¡¢8²ó¤Ë´Ý¤µ¤ó¤ò»°¿¶¤Ë¼è¤Ã¤¿»þ¤Î´¿À¼¤ÏËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó¡£À¼±ç¤¬²¼¤«¤é¡ÄÃÏÌÌ¤«¤éÍè¤ë¤è¤¦¤Ê¡£¤Þ¤µ¤ËÃÏÌÄ¤ê¤Ç¤·¤¿¤«¤é¡£
¡¡15Ç¯Á°¤Î¥É¥é¥Õ¥È¤Ç¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤Ë»ØÌ¾¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤ÎÂÎ¤ò¸«¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤ÏÀäÂÐËÍ¤¬ºÇ½é¤Ë¥¯¥Ó¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£µÒ´ÑÅª¤Ë¸«¤Æ¤â1¿ÍÃæ³ØÀ¸¤ª¤ë¤ä¤ó¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¼«Ê¬¤â¿µÂÀ¡Ê¥É¥é¥Õ¥È2°Ì¤Î°ìÆó»°¡Ë¤È¤«ÃæÃ«¡Ê¥É¥é¥Õ¥È3°Ì¡Ë¤ÎÂÎ¤ò¸«¤Æ¤³¤ì¤Ï¤ä¤Ð¤¤¤Ê¤È¡Ä¡£¤Ç¤â¡¢¾®³Ø¹»¡¢Ãæ³Ø¹»¤Î»þ¤â¤º¤Ã¤È°ì½ï¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤Þ¤º¼þ¤ê¤ò¸«¤Æ¡È¥Ç¥«¡É¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤Ç¤â¡¢ºÇ¸å¤Ï¾¡¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¥×¥í¤Ç¤â¼«Ê¬¤ò¿®¤¸¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£´ÆÆÄ¡¢¥³¡¼¥Á¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤ÆÀ®Ä¹¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¥×¥í¤Ç°ìµ¤¤Ë¿¤Ó¤¿¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
¡¡Æ±´üÆþÃÄ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Ïº£¤âÏ¢Íí¼è¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¿µÂÀ¤âÃæÃ«¤â²ñ¤Ã¤¿¤é¡È´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ä¡É¤È¤¤¤Ä¤âÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¡Ê¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤Î¡Ë±ÝÅÄ¤µ¤ó¤âÏ¢Íí¤¯¤ì¤ÆÎÏ¤ò¤â¤é¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»þ¤Ë¤Ï¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤ß¤ó¤ÊÃç´Ö¤Ç¤¹¡£Æ±´üÆþÃÄ¤ÎÃæ¤Ç¤ÏËÍ¤¬¤¿¤Þ¤¿¤ÞºÇ¸å¤Þ¤Ç»Ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤¿¤é°ìÇ¯¤Ç¤âÄ¹¤¯¤ä¤ê¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤Ï¶¯¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡¹Ã»Ò±à¤Ë¤ÏÀäÂÐ¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¼Â¤Ï¿´»Ä¤ê¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¹Ã»Ò±à¤ÇºÇ¸å¤ËÅê¤²¤¿¤Î¤ÏCSÁ°¤Î¥·¡¼¥ÈÂÇ·â¤Ç¡¢¥Ü¥³¥Ü¥³¤¤¤«¤ì¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡Ä¡£6¿Í¤ÈÂÐÀï¤·¤Æ5°ÂÂÇ¡£¤¢¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï½ª¤ï¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÍèÇ¯¤Î¸òÎ®Àï¤ÇÀäÂÐ¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¿¶¤êÊÖ¤ì¤Ð¡¢°éÀ®¤«¤é2²ó»ÙÇÛ²¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤±¤É¡¢ËÍ¤ÏÍî¤Á¤¿¤È¤³¤í¤«¤é¶¯¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£º¬À¤À¤±¤ÏÉé¤±¤Ê¤¤¼«¿®¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ËÌ³¤Æ»¤Ç¤â¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÏÊÑ¤¨¤º¤ËÏÓ¤ò¿¶¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¡¹¤Ë¤Þ¤¿Åêµå¤ò¸«¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¿·Å·ÃÏ¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë15Ç¯´Ö¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡ÊËÌ³¤Æ»ÆüËÜ¥Ï¥à¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥ºÅê¼ê¡Ë