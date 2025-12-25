受験の合格発表は、家族にとって春の訪れを告げる喜びの瞬間です。しかし、その進学先が「自宅外の私立大学」であった場合、親の脳裏をよぎるのは、手放しの祝福よりも先に、重くのしかかる「お金」の心配事かもしれません。ある親のケースをみていきます。

「合格おめでとう」の言葉とは裏腹に、頭の中で弾いてしまった“そろばん”

地方・メーカー勤務の里田隆志さん（52歳・仮名）。昨年の受験シーズンを振り返り、複雑な“受験生の親”の心境を教えてくれました。昨年、大学受験に臨んだのは長男の翔太さん。地元の国立大学を受験しつつ、本命は東京の私大だったといいます。

「地元での進学先といえば国公立が基本で、私立大学は限られています。だから滑り止め含めて、東京など、地元以外の私大も受験する子が多いのではないでしょうか。うちの長男の場合、東京への憧れが強く、第一志望は東京の私大。偏差値は70を超える大学だったので、『頑張れ！』と応援しつつ、心の中では記念受験だと考えていて、親としては地元の国立大学が本命だと……」

しかし、翔太さんの努力は見事実ります。「受かった！」とリビングに響いた翔太さんの弾んだ声。スマートフォンに表示された「合格」の二文字を見た瞬間、里田さんは「おめでとう、よく頑張ったな」と笑顔で称えたといいます。

「国立の二次試験の1週間くらい前だったか、長男の第一志望の大学の合格発表は。もう、国立大学を受ける理由もなくなってしまって」

口では「おめでとう」といいながら、心の中では落胆している自分がいて、「心底自分が嫌になった」と里田さん。そのような気分になったのは、やはりお金のことでした。

「改めてそろばん勘定をしてしまって。もし国立大学に進学してくれたら、家から通うことができて、学費は4年で250万円ほど。それが息子が進学した大学では倍になる。さらに上京しなければならないから仕送りもあるでしょう。月10万円の仕送りだとしたら、4年で500万円近くになる。地元の国立大に進学できていたら、700万円以上の差ですよ。再来年には次男も大学受験を控えているし……私の年収は600万円ほどで、最近は上がる気配もない。そろそろ自分たちの老後も真剣に考えないといけない。ナーバスになるのも無理はないですよ」

息子の合格を100%の気持ちで喜べない――本当にダメな親ですと卑下する里田さん。

「憧れの大学で憧れの東京暮らしができる。進学した大学なら、就職でも有利でしょう。息子の将来を考えても、地元の国立大学に行くより良かったはず……そう言い聞かせています」

「教育費」と「老後資金」の板挟みになる現実

地方在住の親であれば、里田さんのような葛藤は珍しいことではないでしょう。 国立大学の4年間の学費は、入学金（約28.2万円）と授業料（年約53.58万円）を合わせて、標準額で約243万円。私立大学の4年間の学費は学部によって大きく異なりますが、文系で約400万〜450万円、理系で約550万〜600万円以上が目安です。

また全国大学生協連『第60回学生生活実態調査』で大学生の1ヵ月の生活費をみていくと、自宅生の場合、収入は月6万8,370円、支出は月6万9,500円。一方、下宿生は収入が13万2,140円、そのうち仕送りは7万2,350円、支出は13万1,710円です。

【大学生の収入】

▼自宅生…6万8,370円

（内訳）

・小遣い：1万0,580円

・奨学金：9,940円

・アルバイト：4万6,060円

・定職：240円 ・その他：2,010円

▼下宿生…13万2,140円

（内訳）

・仕送り：7万2,350円

・奨学金：1万9,140円

・アルバイト：3万7,540円

・定職：600円 ・その他：2,520円

下宿生の場合、仕送りと奨学金を合わせて9万円強。奨学金の利用がない場合、月10万円の仕送りをしている里田さんは平均的といったところでしょうか。もちろん自宅生だったとしても学費のほかに生活費はかかりますが、下宿生に比べて親の経済的負担は比べ物にならないほど軽いというのは明らか。里田さんが吐露した「地元の国公立に行ってほしい」という願いは、家計防衛のための切実な叫びともいえるでしょう。

「給料は上がる気配もないし」という里田さん。これも多くの日本人が直面する現実。子どもが夢を叶えたその裏で、親は「自身の老後の安心」を切り崩す覚悟を迫られているのです。

［参考資料］

全国大学生協連『第60回学生生活実態調査』