Åê»ñ²È¡¦¶ÍÃ«¹¿Í»á¤òÌ¾¾è¤ëÅê»ñº¾µ½¡Ä70Âå½÷À¤¬¸½¶â130Ëü±ßñÙ¤µ¤ì¤ëÈï³²¡¡¶âÍ»µ¡´Ø¤«¤é¤ÎÏ¢Íí¤ÇÈ¯³Ð
¿·³ã»ÔËÌ¶è¤Ë½»¤à70Âå½÷À¤¬2025Ç¯8·î¤«¤é11·î¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤Ë¸½¶â130Ëü±ß¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤é¤ì¤ëÈï³²¤ËÁø¤¤¤Þ¤·¤¿¡£½÷À¤Ï¼Âºß¤¹¤ëÅê»ñ²È¤Î¶ÍÃ«¹¿Í»á¤òñÙ¤ë¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¹¹ð¤ËÍ¶Æ³¤µ¤ìñÙ¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¸½¶â130Ëü±ß¤ÎÈï³²¤ËÁø¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¿·³ã»ÔËÌ¶è¤Ë½»¤à70Âå½÷À¤Ç¤¹¡£
½÷À¤Ï8·î²¼½Ü¡¢Åê»ñ²È¤Î¶ÍÃ«¹¿Í»á¤òñÙ¤ë¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¹¹ð¤«¤é¥á¥Ã¥»ー¥¸¥¢¥×¥ê¤ËÍ¶Æ³¤µ¤ì¡¢¶ÍÃ«»á¤ò¸ì¤ë¿ÍÊª¤ä¶ÍÃ«»á¤Î¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤òÌ¾¾è¤ë¿ÍÊª¤«¤éÅê»ñ¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¼õ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ10·î½é½Ü¡¢½÷À¤Ï³ô¼°Åê»ñ¤È¿®¤¸¡¢¥«¥¹¥¿¥Þー¥µー¥Ó¥¹¥»¥ó¥¿ー¤òÌ¾¾è¤ë¿ÍÊª¤«¤é»ØÄê¤µ¤ì¤¿¸ýºÂ¤Ë¸½¶â30Ëü±ß¤ò¿¶¤ê¹þ¤à¤È¡¢¥¢¥×¥ê¾å¤Ç¤ÏÍø±×¤¬¤Ç¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¤µ¤é¤Ë¡Ö¥¢¥×¥ê¤Î±¿±Ä²ñ¼Ò¤«¤é¿®ÍÑ¶â100Ëü±ß¼Ú¤ê¤ÆÅê»ñ¡×¤È¤¤¤¦ÊýË¡¤Ç¡ÖÅê»ñ¡×¤ò¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¥¢¥×¥ê¾å¤ÎÍø±×¤¬Áý²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢½÷À¤¬¤µ¤é¤ËÅê»ñ¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢Àè¤Ë¡Ö¿®ÍÑ¶â100Ëü±ß¡×¤òÊÖºÑ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿¤¿¤á¡¢11·î6Æü¤Ë¥«¥¹¥¿¥Þー¥»¥ó¥¿ー¤«¤é»ØÄê¤µ¤ì¤¿¸ýºÂ¤Ë¸½¶â100Ëü±ß¤ò¿¶¤ê¹þ¤ß¡¢¤À¤Þ¤·¼è¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
11·î²¼½Ü¤Ë¶âÍ»µ¡´Ø¤«¤éº¾µ½Èï³²¤Î¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¼è°ú¤È¤·¤Æ¸©·Ù¤ËÏ¢Íí¤¬¤¢¤ê¡¢½÷À¤Ë³ÎÇ§¤·¤¿·ë²Ì¡¢SNS·¿Åê»ñº¾µ½¤ÎÈï³²¤ÈÈ½ÌÀ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ï¡¢ÃøÌ¾¿Í¤«¤é¥á¥Ã¥»ー¥¸¥¢¥×¥ê¤ØÅÐÏ¿¤ËÍ¶Æ³¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ïº¾µ½¤òµ¿¤¤¡¢ÍÆ°×¤ËÅÐÏ¿¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤Ê¤É¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£