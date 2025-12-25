土屋 輝之さん

神奈川をはじめ都市部に林立するタワーマンション。木造住宅などに比べ安全基準が厳しいとされる高層住宅で、見直すべきリスクはないのか。香港の高層住宅群で発生した大規模火災から２６日で１カ月。専門家は火災発生時の対応は「通報」「初期消火」「避難」がポイントと指摘し、「各管理組合で火災感知能力の強化や実働性のある訓練を実施することが大切」と呼びかけている。

炎と黒煙が立ち込め、爆発音が響き渡る。１１月２６日午後、香港北部で発生した高層住宅群の火災。焼損した７棟から逃げ延びた住人は、消防隊員の消火活動を規制線の外から見上げるしかなかった。

香港警察は今月、死者は１６１人に上ったと発表。共同通信によると、火災発生時は外壁の補修工事中で、足場の防護ネットの一部が耐火基準を満たしていなかった。窓には可燃性が高い発泡スチロール製の保護材が貼られており、火災報知機の不具合や法律で義務付けられた点検の不備も指摘された。

マンション管理コンサルタントで防災に詳しい「さくら事務所」（東京都）の土屋輝之さんは、「日本の建物の工事で使われる足場は金属製でシートも防炎性。世界的にも厳しい防火基準で建設されており、香港と同様の火災が起きる可能性は非常に低い」とみる。

実際、日本の高層建築物は一般の建物より厳格な防火対策が求められている。１１階以上の建物には原則としてスプリンクラーの設置が義務付けられており、停電時でも作動する非常用電源の整備なども規定。壁や床、柱などの倒壊・延焼を防止する耐火構造も厳しく定められている。