【モデルプレス】2025/12/25】ONE N' ONLYの高橋竜聖と女優の渡邉美穂が、2026年2月5日スタートのTOKYO MX新木曜ドラマ「ゆかりくんはギャップがずるい」(毎週木曜21:25~21:54)でW主演を務めることが決定した。
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¹âÈøñ¥ÅÍ¡õÅÏîµÈþÊæ¡¢ºÆ¸½ÅÙ¤Î¹â¤¤¼Â¼Ì¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë
原作は電子書籍配信サイト「コミックシーモア」発、累計220万DLを突破しているあんどうまみ氏の人気の同名コミック。週に1度、アナウンススクールの講師として働くことになった森岡明子(もり・めいこ)。慣れない授業をなんとか頑張れるのは、まじめな生徒〈ゆかりくん〉こと葉山縁(はやま・ゆかり)がいるから。ゆかりくんは癒やし。心のオアシス、かわいい生徒。だけど学校外のゆかりくんは意外な一面を持っていて…?
W主演の1人は、高橋。俳優として、映画「BATTLE KING!! Map of The Mind -序章・終章-」(2025)、舞台「聖剣伝説3 TRIALS of MANA THE STAGE」(2025)などで好演。さらに2026年には出演映画「エリカ」の公開も控える若手俳優。また、TikTokフォロワー数が日本人男性音楽アーティストでは最多の560万人超を誇るダンス×ボーカルユニット・ONE N' ONLYのRAP×ダンサーとしても活動中である。本作がドラマ初主演となる。
高橋が演じるのは、〈ゆかりくん〉こと葉山。明子が講師を務めるアナウンススクールの生徒で、誰よりも真剣に授業を受ける真面目な性格の持ち主。普段は年下の幼い学生に見えるゆかりだが、その素顔は、警視庁捜査二課所属の刑事。しかも明子より4つも年上。かわいいのに色っぽい、子犬系なのに大人っぽい…まさに「ギャップ過多」なミステリアス男子を高橋がどう演じるのか。
そして、そんなゆかりのギャップに翻弄されていくヒロイン・森岡明子を演じるのは、もう1人のW主演、渡邉。日向坂46の元メンバーで、NHK連続テレビ小説「虎に翼」やドラマ「地獄は善意で出来ている」(カンテレ×FOD)などの話題作に出演。映画「あたしの!」(2024)、映画「青春ゲシュタルト崩壊」(2025)ではW主演を務めるなど、いま勢いのある俳優。本作がTOKYO MXドラマ初主演となる。
渡邉演じる明子は、ゆかりが通うアナウンススクールの講師。アナウンサーを目指していたものの夢は叶わず、今はイベント会社に勤めながら、副業でアナウンスを教えている。仕事も恋愛もどこか思うようにいかない明子にとって、ゆかりは〈心のオアシス〉のような存在。そんな彼の意外すぎる一面を知ったことで、明子は気づけばどんどん〈ゆかりくん沼〉にハマっていく。
かわいいのに大人っぽい、ギャップ過多なゆかりくんから目が離せない。ちょっぴりハラハラする年下講師×年上生徒の恋の行方とは。なお、本作はTOKYO MXでの放送に加え、高橋の地元・静岡県のSBS(静岡放送)でも2月9日毎週月曜24:51~25:21より放送。各話放送後にはTVerでの無料見逃し配信、FODでの独占配信も予定している。攻って萌けてときめき事件も巻き起こる〈ずるキュン♡ラブコメディ〉が幕を開ける。(modelpress編集部)
葉山縁を演じさせていただきます、高橋竜聖です。原作を読ませていただいた時、ゆかりくんのギャップや明子の天真爛漫さにとても引き込まれました。そんなゆかりくんを演じることができるのがとても嬉しく、楽しみでいっぱいです!初の主演ドラマですが、原作ファンの皆様にも愛していただけるようなゆかりくんを目指して頑張ります!
初めて原作を読んだ時、ゆかりくんの可愛さと真っ直ぐな性格のギャップにときめきました。登場するキャラクターたちも個性的で、それぞれが悩みと向き合う姿や葛藤する様はとても人間味が溢れていて素敵だと思います。皆さんがキュンとなるような、グッとくるようなドラマをお届けできるように頑張ります。くすぐったくて愛おしい2人の関係性を、最後まで温かく見守っていただけると嬉しいです!
高橋竜聖さん、リアルでギャップがずるすぎませんか!?渡邉美穂さん、明子ってこんなに可愛いんですね!?そんなお二人をはじめとする様々な分野のプロフェッショナルな皆様に新しい「ゆかりくん」を創り上げていただけること、この上なく光栄でとても楽しみです。ドラマも漫画もどちらもよろしくお願いいたします!
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¹âÈøñ¥ÅÍ¡õÅÏîµÈþÊæ¡¢ºÆ¸½ÅÙ¤Î¹â¤¤¼Â¼Ì¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë
¢¡¹âÈøñ¥ÅÍ¡õÅÏîµÈþÊæW¼ç±é¡Ö¤æ¤«¤ê¤¯¤ó¤Ï¥®¥ã¥Ã¥×¤¬¤º¤ë¤¤¡×
¸¶ºî¤ÏÅÅ»Ò½ñÀÒÇÛ¿®¥µ¥¤¥È¡Ö¥³¥ß¥Ã¥¯¥·¡¼¥â¥¢¡×È¯¡¢Îß·×220ËüDL¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤ë¤¢¤ó¤É¤¦¤Þ¤ß»á¤Î¿Íµ¤¤ÎÆ±Ì¾¥³¥ß¥Ã¥¯¡£½µ¤Ë1ÅÙ¡¢¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¥¹¥¯¡¼¥ë¤Î¹Ö»Õ¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿¹²ê°á»Ò¡Ê¤â¤ê¡¦¤á¤¤¤³¡Ë¡£´·¤ì¤Ê¤¤¼ø¶È¤ò¤Ê¤ó¤È¤«´èÄ¥¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¤Þ¤¸¤á¤ÊÀ¸ÅÌ¡È¤æ¤«¤ê¤¯¤ó¡É¤³¤ÈÍÕ»³±ï¡Ê¤Ï¤ä¤Þ¡¦¤æ¤«¤ê¡Ë¤¬¤¤¤ë¤«¤é¡£¤æ¤«¤ê¤¯¤ó¤ÏÌþ¤ä¤·¡£¿´¤Î¥ª¥¢¥·¥¹¡¢¤«¤ï¤¤¤¤À¸ÅÌ¡£¤À¤±¤É³Ø¹»³°¤Î¤æ¤«¤ê¤¯¤ó¤Ï°Õ³°¤Ê°ìÌÌ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡Ä¡©
¹âÈø¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¡È¤æ¤«¤ê¤¯¤ó¡É¤³¤ÈÍÕ»³¡£²ê°á»Ò¤¬¹Ö»Õ¤òÌ³¤á¤ë¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¥¹¥¯¡¼¥ë¤ÎÀ¸ÅÌ¤Ç¡¢Ã¯¤è¤ê¤â¿¿·õ¤Ë¼ø¶È¤ò¼õ¤±¤ë¿¿ÌÌÌÜ¤ÊÀ³Ê¤Î»ý¤Á¼ç¡£ÉáÃÊ¤ÏÇ¯²¼¤ÎÍÄ¤¤³ØÀ¸¤Ë¸«¤¨¤ë¤æ¤«¤ê¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÁÇ´é¤Ï¡¢·Ù»ëÄ£ÁÜººÆó²Ý½êÂ°¤Î·º»ö¡£¤·¤«¤â²ê°á»Ò¤è¤ê4¤Ä¤âÇ¯¾å¡£¤«¤ï¤¤¤¤¤Î¤Ë¿§¤Ã¤Ý¤¤¡¢»Ò¸¤·Ï¤Ê¤Î¤ËÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¤¡Ä¤Þ¤µ¤Ë¡Ö¥®¥ã¥Ã¥×²áÂ¿¡×¤Ê¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹ÃË»Ò¤ò¹âÈø¤¬¤É¤¦±é¤¸¤ë¤Î¤«¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ó¤Ê¤æ¤«¤ê¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦¿¹²ê°á»Ò¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¤â¤¦1¿Í¤ÎW¼ç±é¡¢ÅÏîµ¡£Æü¸þºä46¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¡¢NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¸×¤ËÍã¡×¤ä¥É¥é¥Þ¡ÖÃÏ¹ö¤ÏÁ±°Õ¤Ç½ÐÍè¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ê¥«¥ó¥Æ¥ì¡ßFOD¡Ë¤Ê¤É¤ÎÏÃÂêºî¤Ë½Ð±é¡£±Ç²è¡Ö¤¢¤¿¤·¤Î¡ª¡×¡Ê2024¡Ë¡¢±Ç²è¡ÖÀÄ½Õ¥²¥·¥å¥¿¥ë¥ÈÊø²õ¡×¡Ê2025¡Ë¤Ç¤ÏW¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤É¡¢¤¤¤ÞÀª¤¤¤Î¤¢¤ëÇÐÍ¥¡£ËÜºî¤¬TOKYO MX¥É¥é¥Þ½é¼ç±é¤È¤Ê¤ë¡£
ÅÏîµ±é¤¸¤ë²ê°á»Ò¤Ï¡¢¤æ¤«¤ê¤¬ÄÌ¤¦¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¥¹¥¯¡¼¥ë¤Î¹Ö»Õ¡£¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤ÎÌ´¤Ï³ð¤ï¤º¡¢º£¤Ï¥¤¥Ù¥ó¥È²ñ¼Ò¤Ë¶Ð¤á¤Ê¤¬¤é¡¢Éû¶È¤Ç¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£»Å»ö¤âÎø°¦¤â¤É¤³¤«»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤¤¤«¤Ê¤¤²ê°á»Ò¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤æ¤«¤ê¤Ï¡È¿´¤Î¥ª¥¢¥·¥¹¡É¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¡£¤½¤ó¤ÊÈà¤Î°Õ³°¤¹¤®¤ë°ìÌÌ¤òÃÎ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢²ê°á»Ò¤Ïµ¤¤Å¤±¤Ð¤É¤ó¤É¤ó¡È¤æ¤«¤ê¤¯¤ó¾Â¡É¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¤«¤ï¤¤¤¤¤Î¤ËÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¤¡¢¥®¥ã¥Ã¥×²áÂ¿¤Ê¤æ¤«¤ê¤¯¤ó¤«¤éÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡£¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤ê¥Ï¥é¥Ï¥é¤¹¤ëÇ¯²¼¹Ö»Õ¡ßÇ¯¾åÀ¸ÅÌ¤ÎÎø¤Î¹ÔÊý¤È¤Ï¡£¤Ê¤ª¡¢ËÜºî¤ÏTOKYO MX¤Ç¤ÎÊüÁ÷¤Ë²Ã¤¨¡¢¹âÈø¤ÎÃÏ¸µ¡¦ÀÅ²¬¸©¤ÎSBS¡ÊÀÅ²¬ÊüÁ÷¡Ë¤Ç¤â2·î9ÆüËè½µ·îÍË24¡§51¡Á25¡§21¤è¤êÊüÁ÷¡£³ÆÏÃÊüÁ÷¸å¤Ë¤ÏTVer¤Ç¤ÎÌµÎÁ¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¡¢FOD¤Ç¤ÎÆÈÀêÇÛ¿®¤âÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¾Ð¤Ã¤Æµã¤±¤Æ¤È¤¤É¤»ö·ï¤â´¬¤µ¯¤³¤ë¡È¤º¤ë¥¥å¥ó¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£¡É¡É¤¬Ëë¤ò³«¤±¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡¹âÈøñ¥ÅÍ¡¿ÍÕ»³ ±ï¡Ê¤Ï¤ä¤Þ¡¦¤æ¤«¤ê¡ËÌò
ÍÕ»³±ï¤ò±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡¢¹âÈøñ¥ÅÍ¤Ç¤¹¡£¸¶ºî¤òÆÉ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»þ¡¢¤æ¤«¤ê¤¯¤ó¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤ä²ê°á»Ò¤ÎÅ·¿¿à¥Ì¡¤µ¤Ë¤È¤Æ¤â°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¤æ¤«¤ê¤¯¤ó¤ò±é¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤¬¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¯¡¢³Ú¤·¤ß¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡ª½é¤Î¼ç±é¥É¥é¥Þ¤Ç¤¹¤¬¡¢¸¶ºî¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤Ë¤â°¦¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¤æ¤«¤ê¤¯¤ó¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª
¢¡ÅÏîµÈþÊæ¡¿¿¹²ê°á»Ò¡Ê¤â¤ê¡¦¤á¤¤¤³¡ËÌò
½é¤á¤Æ¸¶ºî¤òÆÉ¤ó¤À»þ¡¢¤æ¤«¤ê¤¯¤ó¤Î²Ä°¦¤µ¤È¿¿¤ÃÄ¾¤°¤ÊÀ³Ê¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤Ë¤È¤¤á¤¤Þ¤·¤¿¡£ÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤â¸ÄÀË¤«¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬Çº¤ß¤È¸þ¤¹ç¤¦»Ñ¤ä³ëÆ£¤¹¤ëÍÍ¤Ï¤È¤Æ¤â¿Í´ÖÌ£¤¬°î¤ì¤Æ¤¤¤ÆÁÇÅ¨¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤ó¤¬¥¥å¥ó¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¥°¥Ã¤È¤¯¤ë¤è¤¦¤Ê¥É¥é¥Þ¤ò¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£¤¯¤¹¤°¤Ã¤¿¤¯¤Æ°¦¤ª¤·¤¤2¿Í¤Î´Ø·¸À¤ò¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç²¹¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª
¢¡¸¶ºî¼Ô¡¦¤¢¤ó¤É¤¦¤Þ¤ß»áÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¡õ¥³¥á¥ó¥È
¹âÈøñ¥ÅÍ¤µ¤ó¡¢¥ê¥¢¥ë¤Ç¥®¥ã¥Ã¥×¤¬¤º¤ë¤¹¤®¤Þ¤»¤ó¤«¡ª¡©ÅÏîµÈþÊæ¤µ¤ó¡¢²ê°á»Ò¤Ã¤Æ¤³¤ó¤Ê¤Ë²Ä°¦¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Í¡ª¡©¤½¤ó¤Ê¤ªÆó¿Í¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÍÍ¡¹¤ÊÊ¬Ìî¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê³§ÍÍ¤Ë¿·¤·¤¤¡Ö¤æ¤«¤ê¤¯¤ó¡×¤òÁÏ¤ê¤¢¤²¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¡¢¤³¤Î¾å¤Ê¤¯¸÷±É¤Ç¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£¥É¥é¥Þ¤âÌ¡²è¤â¤É¤Á¤é¤â¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª
