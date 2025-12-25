きょうのポンドドルは緩やかな売りに押され、一時１．３４ドル台に下落する場面も見られた。一方、ポンド円も一時２１０円台前半に下落する展開。



本日は戻り売りに押されたものの、このところのポンドはリバウンドの流れが続いている。ただ、根底にある英経済の逆風が続く中、現在のポンド高は間もなく勢いを失う可能性があるとの指摘も出ている。



今週は英経済指標が発表されず、多くの市場参加者がクリスマス期間で不在の中、ポンドはより広範なリスク選好度で取引されていると指摘。２０２６年は、英経済の冷え込みで、英中銀の追加利下げが期待されることから、ポンド高はいずれ抑制されるはずだという。



GBP/USD 1.3502 GBP/JPY 210.44 EUR/GBP 0.8727



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

外部サイト