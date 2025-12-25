３人組ボーカルグループ・ベリーグッドマンのＭＯＣＡ（３７）がデイリースポーツ単独インタビューに応じて、阪神ドラフト４位・早瀬朔投手（１８）＝神村学園＝からの“おねだり”を快諾した。同グループは中野らの登場曲を手がけるが、神村学園の応援ソング「やかぜ」を制作している縁で、早瀬も「気合が入って投げられる曲をいつか作ってもらえたら」と登場曲提供を熱望。高卒ルーキーの思いを知った虎党のＭＯＣＡは、「すぐにでも」と力強く約束した。

今年の夏も甲子園に行って、創成館との試合で投げる早瀬君を見ましたが、すごくいいピッチャーだなと印象を受けてました。優勝を目指して頑張っていたと思いますけど、（初戦で）負けた経験や悔しさは今後の大きな原動力になるはず。絶対に負けたらアカンと思ってるところで負けたというのは、早瀬君にとってプロの原点になるんだろうなと思いますし、すごく楽しみです。大好きなタイガースに来てくれたので、縁があるなと。

今はまだ線が細いといえば細いですけど、ここから体格は絶対変わるだろうなとイメージできます。高校で最速１５１キロなら、マジで１６０キロもありえますもんね。身長が高くて、腕がめっちゃしなって。おっとりしてるようで、闘争心がある目をしてますよね。

才木選手と一緒に練習をできるのもデカいですよね。投げ方も意識してるのかなというところも感じますよね。憧れの人を近くで見るだけで、スキルを盗めたりするでしょうし、遠慮せずガツガツいってほしいですね。

神村学園に提供させてもらった「やかぜ」（※）は、学校サイドから「校歌ではないけど、生徒を鼓舞する曲を作ってほしい」とお話をいただきました。僕は延岡学園野球部出身ですが、入学したときはまだ神村学園に野球部ができたばかりで。でも当時から勢いがあると聞いてたし、ユニホームもカッコ良くて。

神村学園のモットーである「やればできる」「必ずできる」「絶対できる」は、僕もメッセンジャーとしてはすごく意識してるところではあって。目標に向かって突き進んでいく瞬間や姿がカッコいいと思ってるので。そういう精神に共感して曲を作らせていただきました。去年の春、神村学園のグラウンドに行かせてもらって、みんなの前でも歌わせていただきました。早瀬君にもそのときに聴いてもらえてたんだろうなと。

早瀬君に登場曲を作ってほしいと言ってもらえるのなら、すぐにでもという気持ちです。曲を作ると言っても、中野選手、湯浅選手、小幡君には（既存曲の）替え歌をプレゼントさせてもらっていて。具体的にこの曲で、というリクエストがあれば、延岡学園の後輩である小幡君を通じて連絡をもらえれば（笑）。

記事的には「何勝したら」という方が面白いんだろうとは思いますが、自分たちとしてはオファーがあればいつでもという感じです。「１０勝したら」とか条件をつけるのは、僕らが調子に乗ってるみたいですし（笑）。それに、うまくいってない中で曲を作らせてもらって、験かつぎのようにその年にいい成績を収められたという方が、自分たちもうれしかったりするんで。いい成績を残した後に曲を作って、そのシーズンは全然ダメだったとなってしまうと、ちょっと責任感じるので。

早瀬君が一日でも早く１軍で投げる日を楽しみにしてます。ですが、焦らず、じっくり、やかぜ精神でこれからも頑張ってほしいと思います。もし登場曲に使ってもらえるなら、甲子園で迫力を感じながら聞きたいですね。ピッチャーは投球練習があるので、僕らにとっても曲を長めに聴けるのでうれしいです！！

※「やかぜ」は「やればできる」「必ずできる」「絶対できる」の頭文字を取った言葉。２２年にベリーグッドマンが「やかぜ」というタイトルで同校へ楽曲提供し、甲子園のアルプスでは定番の曲となった。