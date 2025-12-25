阪神の石井大智投手（２８）が２４日、ＳＮＳの開設を前向きに検討していることを明かした。「やったらいいじゃんって言われるんですけど。僕はメンタルがあんまり強くないので（笑）。ちょっと考えます」とちゃめっ気たっぷりに話した。

リーグ優勝後、次々とチームメートがインスタグラムのアカウントを開設。岩崎や大山、中野らが発信する姿を見て感化された。「（イベントも）自分から発信する手がないので。作った方がいいのかなと」。ただ踏み切れない思いがあった。

開設するにあたってデメリットが頭に浮かぶ。「文面なので自分のニュアンスとかテンションとか、あんまりうまく伝えられない」と苦笑い。それでも挑戦したい気持ちはある。「毎週の競馬の本命発表とか（笑）。トレーニングとかね」と、開設後の投稿を思い描いて目尻を下げた。

現在は見る専用のインスタグラムのアカウントで、海外のアスリートやトレーナーのトレーニング動画を見て自身の練習に生かしている。右腕と同じく、“石井トレ”を見たいファンやプロを目指す選手も多いはず。「そういうのを発信できたら面白いなと」。ＳＮＳでも“石井大智”を見られる日はそう遠くなさそうだ。