¡¡ONE N¡Ç ONLY¤Î¹âÈøñ¥ÅÍ¤ÈÅÏîµÈþÊæ¤¬W¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¡Ø¤æ¤«¤ê¤¯¤ó¤Ï¥®¥ã¥Ã¥×¤¬¤º¤ë¤¤¡Ù¤¬¡¢2026Ç¯2·î5Æü¤è¤êTOKYO MX¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¡Ö¥³¥ß¥Ã¥¯¥·ー¥â¥¢¡×È¯¡¢Îß·×220ËüDL¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤ë¤¢¤ó¤É¤¦¤Þ¤ß¤Î¿Íµ¤¤ÎÆ±Ì¾¥³¥ß¥Ã¥¯¤òÏ¢Â³¥É¥é¥Þ²½¤¹¤ë¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£¡£
¡¡½µ¤Ë1ÅÙ¡¢¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¥¹¥¯ー¥ë¤Î¹Ö»Õ¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿¹²ê°á»Ò¡£´·¤ì¤Ê¤¤¼ø¶È¤ò¤Ê¤ó¤È¤«´èÄ¥¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¤Þ¤¸¤á¤ÊÀ¸ÅÌ¡È¤æ¤«¤ê¤¯¤ó¡É¤³¤ÈÍÕ»³±ï¤¬¤¤¤ë¤«¤é¡£Ìþ¤ä¤·¤Ç¿´¤Î¥ª¥¢¥·¥¹¡¢¤«¤ï¤¤¤¤À¸ÅÌ¤Ê¤æ¤«¤ê¤¯¤ó¤À¤¬¡¢³Ø¹»³°¤Ç¤Ï°Õ³°¤Ê°ìÌÌ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡Ä¡Ä¡£
¡¡ËÜºî¤¬¥É¥é¥Þ½é¼ç±é¤È¤Ê¤ëONE N¡Ç ONLY¤Î¹âÈø¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¡È¤æ¤«¤ê¤¯¤ó¡É¤³¤ÈÍÕ»³±ï¡£²ê°á»Ò¤¬¹Ö»Õ¤òÌ³¤á¤ë¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¥¹¥¯ー¥ë¤ÎÀ¸ÅÌ¤Ç¡¢Ã¯¤è¤ê¤â¿¿·õ¤Ë¼ø¶È¤ò¼õ¤±¤ë¿¿ÌÌÌÜ¤ÊÀ³Ê¤Î»ý¤Á¼ç¤À¡£ÉáÃÊ¤ÏÇ¯²¼¤ÎÍÄ¤¤³ØÀ¸¤Ë¸«¤¨¤ë¤æ¤«¤ê¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÁÇ´é¤Ï¤Ê¤ó¤È¡¢·Ù»ëÄ£ÁÜ ººÆó²Ý½êÂ°¤Î·º»ö¡£¤·¤«¤â²ê°á»Ò¤è¤ê4¤Ä¤âÇ¯¾å¡£¤«¤ï¤¤¤¤¤Î¤Ë¿§¤Ã¤Ý¤¯¡¢»Ò¸¤·Ï¤Ê¤Î¤ËÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¤¡È¥®¥ã¥Ã¥×²áÂ¿¡É¤Ê¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹ÃË»Ò¤ò¹âÈø¤¬¤É¤¦±é¤¸¤ë¤Î¤«¡£
¡¡TOKYO MX¥É¥é¥Þ½é¼ç±é¤È¤Ê¤ëÅÏîµ±é¤¸¤ë²ê°á»Ò¤Ï¡¢¤æ¤«¤ê¤¬ÄÌ¤¦¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¥¹¥¯ー¥ë¤Î¹Ö»Õ¡£¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤ÎÌ´¤Ï³ð¤ï¤º¡¢º£¤Ï¥¤¥Ù¥ó¥È²ñ¼Ò¤Ë¶Ð¤á¤Ê¤¬¤é¡¢Éû¶È¤Ç¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£»Å»ö¤âÎø°¦¤â¤É¤³¤«»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤¤¤«¤Ê¤¤²ê°á»Ò¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤æ¤«¤ê¤Ï¡È¿´¤Î¥ª¥¢¥·¥¹¡É¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¡£¤½¤ó¤ÊÈà¤Î°Õ³°¤¹¤®¤ë°ìÌÌ¤òÃÎ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢²ê°á»Ò¤Ïµ¤¤Å¤±¤Ð¤É¤ó¤É¤ó¡È¤æ¤«¤ê¤¯¤ó¾Â¡É¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¤Ê¤ªËÜºî¤Ï¡¢TOKYO MX¤Ë²Ã¤¨¡¢¹âÈø¤ÎÃÏ¸µ¡¦ÀÅ²¬¸©¤ÎSBS¡ÊÀÅ²¬ÊüÁ÷¡Ë¤Ç¤âÊüÁ÷¡£³ÆÏÃÊüÁ÷¸å¤Ë¤ÏTVer¤Ç¤ÎÌµÎÁ¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¡¢FOD¤Ç¤ÎÆÈÀêÇÛ¿®¤â¹Ô¤ï¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£
¡Ú¥³¥á¥ó¥È¡Û¡ü¹âÈøñ¥ÅÍ¡ÊÍÕ»³±ïÌò¡ËÍÕ»³±ï¤ò±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡¢¹âÈøñ¥ÅÍ¤Ç¤¹¡£¸¶ºî¤òÆÉ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»þ¡¢¤æ¤«¤ê¤¯¤ó¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤ä²ê°á»Ò¤ÎÅ·¿¿à¥Ì¡¤µ¤Ë¤È¤Æ¤â°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¤æ¤«¤ê¤¯¤ó¤ò±é¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤¬¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¯¡¢³Ú¤·¤ß¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡ª½é¤Î¼ç±é¥É¥é¥Þ¤Ç¤¹¤¬¡¢¸¶ºî¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤Ë¤â°¦¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¤æ¤«¤ê¤¯¤ó¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª
¡üÅÏîµÈþÊæ¡Ê¿¹²ê°á»ÒÌò¡Ë½é¤á¤Æ¸¶ºî¤òÆÉ¤ó¤À»þ¡¢¤æ¤«¤ê¤¯¤ó¤Î²Ä°¦¤µ¤È¿¿¤ÃÄ¾¤°¤ÊÀ³Ê¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤Ë¤È¤¤á¤¤Þ¤·¤¿¡£ÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¿¤Á¤â¸ÄÀË¤«¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬Çº¤ß¤È¸þ¤¹ç¤¦»Ñ¤ä³ëÆ£¤¹¤ëÍÍ¤Ï¤È¤Æ¤â¿Í´ÖÌ£¤¬°î¤ì¤Æ¤¤¤ÆÁÇÅ¨¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤ó¤¬¥¥å¥ó¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¥°¥Ã¤È¤¯¤ë¤è¤¦¤Ê¥É¥é¥Þ¤ò¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£¤¯¤¹¤°¤Ã¤¿¤¯¤Æ°¦¤ª¤·¤¤2¿Í¤Î´Ø·¸À¤ò¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç²¹¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª
¡ü¤¢¤ó¤É¤¦¤Þ¤ß¡Ê¸¶ºî¼Ô¡Ë¹âÈøñ¥ÅÍ¤µ¤ó¡¢¥ê¥¢¥ë¤Ç¥®¥ã¥Ã¥×¤¬¤º¤ë¤¹¤®¤Þ¤»¤ó¤«!?ÅÏîµÈþÊæ¤µ¤ó¡¢²ê°á»Ò¤Ã¤Æ¤³¤ó¤Ê¤Ë²Ä°¦¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Í!?¤½¤ó¤Ê¤ªÆó¿Í¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÍÍ¡¹¤ÊÊ¬Ìî¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê³§ÍÍ¤Ë¿·¤·¤¤¡Ö¤æ¤«¤ê¤¯¤ó¡×¤òÁÏ¤ê¤¢¤²¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¡¢¤³¤Î¾å¤Ê¤¯¸÷±É¤Ç¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£¥É¥é¥Þ¤âÌ¡²è¤â¤É¤Á¤é¤â¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª
