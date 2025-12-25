「日本に当たるのは不運だ」W杯で最多優勝国が日本代表に“衝撃の敗戦”！ 海外メディアが番狂わせを予測「衰退しているのは明白」
周知の通り、カルロ・アンチェロッティ監督が率いるブラジル代表は、今年10月の国際親善試合で、これまで一度も負けた経験がなかった日本代表に歴史的な大逆転負けを喫した。
そのセレソンが、北中米ワールドカップで、再び日本に屈する可能性を報じたのが、中国のポータルサイト『捜狐』だ。「日本に衝撃の敗戦か？ ワールドカップでベスト16進出を逃す？ ブラジルの不運は深刻、衰えは明白と見出しを打った記事を掲載。次のように報じた。
「来年開幕するワールドカップで、誰もがブラジルの活躍に注目している。ブラジルはハイレベルなグループに名を連ねているが、グループステージ突破後も、ベスト16で先日敗れた日本と対戦する可能性があり、道のりはさらに険しくなるだろう」
「ブラジルは強化試合で日本に敗れたため、ワールドカップでの見通しに楽観的な見方をする人は少ない。なかには、『決勝トーナメント１回戦で日本と対戦するとは思ってもみなかった』と、不運を指摘するネットユーザーもいる。ブラジルがグループ１位、日本が２位になれば、両チームはベスト16進出を懸けて熾烈な争いを繰り広げることになる」
同メディアは「ブラジルは優れたチームではあるものの、近年の衰退は著しい。そのため、ワールドカップで日本に衝撃の敗戦を喫し、ベスト16進出を逃す可能性も否定できない」と予測している。
「現在、ブラジルの最大の強みは、アンチェロッティという世界トップクラスの監督を擁していることにある。しかし、アンチェロッティだけでは十分ではない。選手たちも努力を重ねなければならない。ワールドカップの舞台には多くの強豪がひしめき合っており、ブラジルは全力を尽くさなければならない。日本に衝撃の敗戦？ ベスト16進出失敗？ ブラジルの運は尽き、衰退は明白なのだ」
たしかに依然ほど圧倒的な強さはないものの、ブラジルはブラジルだ。最多５回の世界制覇を誇る王国に連勝するのは、容易ではないだろう。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「本当に楽な組だ」「日本のグループよりよかった」韓国代表の組分けに韓国のファンは歓喜！「イタリアを避けた！」【北中米W杯】
そのセレソンが、北中米ワールドカップで、再び日本に屈する可能性を報じたのが、中国のポータルサイト『捜狐』だ。「日本に衝撃の敗戦か？ ワールドカップでベスト16進出を逃す？ ブラジルの不運は深刻、衰えは明白と見出しを打った記事を掲載。次のように報じた。
「ブラジルは強化試合で日本に敗れたため、ワールドカップでの見通しに楽観的な見方をする人は少ない。なかには、『決勝トーナメント１回戦で日本と対戦するとは思ってもみなかった』と、不運を指摘するネットユーザーもいる。ブラジルがグループ１位、日本が２位になれば、両チームはベスト16進出を懸けて熾烈な争いを繰り広げることになる」
同メディアは「ブラジルは優れたチームではあるものの、近年の衰退は著しい。そのため、ワールドカップで日本に衝撃の敗戦を喫し、ベスト16進出を逃す可能性も否定できない」と予測している。
「現在、ブラジルの最大の強みは、アンチェロッティという世界トップクラスの監督を擁していることにある。しかし、アンチェロッティだけでは十分ではない。選手たちも努力を重ねなければならない。ワールドカップの舞台には多くの強豪がひしめき合っており、ブラジルは全力を尽くさなければならない。日本に衝撃の敗戦？ ベスト16進出失敗？ ブラジルの運は尽き、衰退は明白なのだ」
たしかに依然ほど圧倒的な強さはないものの、ブラジルはブラジルだ。最多５回の世界制覇を誇る王国に連勝するのは、容易ではないだろう。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「本当に楽な組だ」「日本のグループよりよかった」韓国代表の組分けに韓国のファンは歓喜！「イタリアを避けた！」【北中米W杯】