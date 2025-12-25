阪神・藤川球児監督（４５）が２４日、ドラフト１位・立石正広内野手（２２）＝創価大＝と、同２位・谷端将伍内野手（２１）＝日大＝を来春キャンプは宜野座組でスタートさせることを明言した。２月１１日にはキャンプ２度目となる紅白戦を開催予定。２人に加えて同３位・岡城（筑波大）、同５位・能登（オイシックス）、育成２位・山崎（関西独立リーグ兵庫）も起用する方針だ。

南国の太陽の下、元気いっぱいの声がグラウンドに響きそうだ。藤川監督がドラフト１位・立石、同２位・谷端の宜野座キャンプスタートの方針を明かした。

「立石、谷端に関してはもちろん宜野座スタートでいきます。（宜野座に）行く予定です。コンディション次第で。ここから（新人合同）自主トレがありますから」

年明けからＳＧＬで新人合同自主トレが始まる。ケガなく段階をクリアしていけば、宜野座キャンプスタートが正式決定する運び。ドラフト１位、２位野手コンビが「２・１」に宜野座にそろい踏みすると球団史上初となる。

「満点ドラフト」の成果と期待の表れだ。「ドラフト１位、２位の選手に関しては大学でしっかりやってきてますから」と藤川監督。ＯＢ、メディア、ファンの視線も２人なら乗り越えられると判断。「チーフの小谷野とともにやってもらいたいんで。右バッターは育ってきてますから。小谷野に預けます」と小谷野塾の入門も決めた。

同学年の２人は仲が良く、大学ジャパンでもチームメート。１５日の新入団会見でも意気投合する姿が見られた。先輩に囲まれて過ごすキャンプ期間は気苦労も多い。ホテルや移動中に気心知れた存在がそばにいれば、互いに心強いに違いない。

２月１１日には宜野座にルーキーが大集合する。立石、谷端は７日の紅白戦（宜野座）、８日の日本ハムとの練習試合（名護）で実戦デビューする可能性を残すが、藤川監督は１１日の紅白戦に高卒新人の同４位・早瀬以外のルーキーを起用するプランを練っている。「もともとその辺りを狙っていたので、新人選手に関しては２・１１」。具志川キャンプから同３位、岡城、同５位・能登、育成２位・山崎らも合流し、デビューを飾る見込み。トミー・ジョン手術明けの同１位・神宮も状態次第で登板がありそうだ。

アピール次第で開幕１軍も見えてくる。新人だけでなくファンにとっても大注目の一戦となる。