¡¡ËÌÄ«Á¯¤Î³Ë³«È¯¤ËÂÐ¤¹¤ëÆüËÜÀ¯ÉÜ¤Î´íµ¡´¶¤ÏË³¤·¤¯¡¢ÊÆ¹ñ¤ÏÉÔ¿®´¶¤òÊç¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¸å¼ê¤Ë²ó¤Ã¤¿Åö»þ¤ÎÂÐ±þ¤ò¶µ·±¤È¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¡£
¡¡£±£¹£¹£´Ç¯¤Î³°¸òÊ¸½ñ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤Î¤¦¤Á¡¢ºÙÀî¼óÁê¤¬Ë¬ÊÆ¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿£²·î¤ÎÆüÊÆ¼óÇ¾²ñÃÌ¤Ë´Ø¤¹¤ëÊ¸½ñ¤Ç¤Ï¡¢ËÌÄ«Á¯¤Î³ËÌäÂê¤ò½ä¤Ã¤ÆµÄÏÀ¤¬¸ò¤ï¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡²ñÃÌ¤ËÆ±ÀÊ¤·¤¿¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¥¡¡¼¹ñÌ³Ä¹´±¤ÏÄ«Á¯È¾ÅçÍ»ö¤Î²ÄÇ½À¤Ë¿¨¤ì¡¢¡Ö¥³¥ó¥Æ¥£¥ó¥¸¥§¥ó¥·¡¼¡ÊÉÔÂ¬¤Î»öÂÖ¡Ë¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ª¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¹ñÏ¢°ÂÁ´ÊÝ¾ãÍý»ö²ñ¤¬ËÌÄ«Á¯¤ËÀ©ºÛ¤ò²Ê¤·¤¿¾ì¹ç¤ÎÆüËÜ¤Î¶¨ÎÏ¤âµá¤á¤¿¡£
¡¡ËÌÄ«Á¯¤ÏÅö»þ¡¢À©ºÛ¤ò²Ê¤µ¤ì¤¿¤é¡ÖÀëÀïÉÛ¹ð¤È¤ß¤Ê¤¹¡×¤ÈÈ¿È¯¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÊÆ¹ñ¤¬¹ñÏ¢À©ºÛ¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ³¤¾åÉõº¿¤ò¹Ô¤¤¡¢¤½¤ì¤ËÂÐ¹³¤·¤ÆËÌÄ«Á¯¤¬µ¡Íë¤òÉßÀß¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¤½¤Î½üµîºî¶È¤òÆüËÜ¤¬Ã´¤¦¤è¤¦Ç÷¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡ºÙÀî»á¤Ï²ñÃÌ¤Ç¡Ö¹ñÆâË¡¤Ç²ÄÇ½¤ÊÈÏ°Ï¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÀÕÇ¤¤¢¤ëÂÐ±þ¤ò¤È¤ë¡×¤È±þ¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ºÙÀî»á¤Ïº£²ó¡¢Åö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢À¯ÉÜÆâ¤ÇÂÐ±þ¤ò¸¡Æ¤¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¤À¤¬¡¢ÊÆ·³¤Ø¤Î¶¨ÎÏ¤Ï½¸ÃÄÅª¼«±Ò¸¢¤Î¹Ô»È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤«¤Í¤º¡¢ÊÆ¹ñ¤ÎÍ×ÀÁ¤Ë±þ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤Î·ëÏÀ¤Ë»ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤³¤Î²ñÃÌ¤ÎÁ°Ç¯¡¢ËÌÄ«Á¯¤Ï³Ë³È»¶ËÉ»ß¾òÌó¡Ê£Î£Ð£Ô¡Ë¤«¤é¤ÎÃ¦Âà¤òÀë¸À¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Â¾Êý¡¢Åö»þ¤ÎÆüËÜ¤ÏÀ¯¶É¤¬ÉÔ°ÂÄê¤Ç¼óÁê¤âÉÑÈË¤Ë¸òÂå¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤Î¤¿¤á¹ø¤ò¿ø¤¨¤Æ°ÂÊÝÀ¯ºö¤Ë¼è¤êÁÈ¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¤¬¡¢´íµ¡°Õ¼±¤¬Äã¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÏÈÝ¤á¤Ê¤¤¡£
¡¡¸ø³«¤µ¤ì¤¿ÊÌ¤Î³°¸òÊ¸½ñ¤Ç¤Ï¡¢ÊÆ¾å±¡¤Î±¡ÆâÁíÌ³¤¬ºÙÀî»á¤Ë¡ÖËÌÄ«Á¯¤ÎÎÙ¹ñ¤Ç¤¢¤ëÆüËÜ¤¬Í«Î¸¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢ÊÆ¹ñ¤¬¤Ê¤¼¿´ÇÛ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤«¡×¤ÈµÍ¤á´ó¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤âÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡·ë¶É¡¢¤³¤Î³Ë´íµ¡¤ÏÊÆ¹ñ¤Î³°¸òÅØÎÏ¤Ë¤è¤Ã¤Æ²óÈò¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢Í»ö¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢ÆüÊÆ¤Î¿®Íê´Ø·¸¤ÏÔÌÂ»¡Ê¤¤½¤ó¡Ë¤µ¤ì¤¿¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ï£²£°£±£µÇ¯¡¢½¸ÃÄÅª¼«±Ò¸¢¤Î¸ÂÄêÅª¤Ê¹Ô»È¤òÇ§¤á¤¿°ÂÊÝ´ØÏ¢Ë¡¤òÀ©Äê¤·¤¿¡£¸½¼Â¤ËÂ¨¤·¤ÆË¡À°È÷¤ò¹Ô¤Ã¤¿°ÕµÁ¤ÏÂç¤¤¤¡£
¡¡¤â¤Ã¤È¤â¡¢Í»ö¤Ø¤Î´íµ¡´¶¤¬¹¤¯¾úÀ®¤µ¤ì¤¿¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¡£
¡¡Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤Î²¬ÅÄ¹îÌé»á¤Ï¡¢ÂæÏÑÍ»ö¤¬È¯À¸¤·¤Æ³¤¾å¤¬Éõº¿¤µ¤ì¤Æ¤â¡¢Á¥Çõ¤¬Éõº¿³¤°è¤ò±ª²ó¡Ê¤¦¤«¤¤¡Ë¤¹¤ì¤ÐºÑ¤àÏÃ¤ÇÂ¸Î©´íµ¡»öÂÖ¤Ë¤¢¤¿¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Á°Äó¤Ç¡¢¹â»Ô¼óÁê¤ÎÅúÊÛ¤òÇ÷¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÏÀÀï¤¬Ãæ¹ñÂ¦¤ÎÂÐÆüÈãÈ½¤ÎÈ¯Ã¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¹ñ²ñÏÀÀï¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤Ï¡¢¸½¼Â¤È°ÂÊÝ´¶³Ð¤Î¥º¥ì¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£