Âî±ÛÂç¤ÎÇ§Äê¡¡ÆüËÜ¤Î¸¦µæÎÏ¹â¤á¤ëÀèÆ³Ìò¤Ë
¡¡Âç³Ø¤Î¸¦µæÎÏ¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¹ñ¤Î¶¥ÁèÎÏ¤ä·ÐºÑÎÏ¤Î¸þ¾å¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡£
¡¡¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤ÎÂç³Ø¤¬Î¨Àè¤·¤Æ²þ³×¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢¸¦µæÎÏ¤ÎÄì¾å¤²¤ò¿Þ¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡Ê¸Éô²Ê³Ø¾Ê¤Ï¡¢À¤³¦ºÇ¹â¿å½à¤Î¸¦µæ¤òÌÜ»Ø¤¹¡Ö¹ñºÝÂî±Û¸¦µæÂç³Ø¡×¤ËÅìµþ²Ê³ØÂç¤È¡¢¾ò·ïÉÕ¤¤ÇµþÅÔÂç¤ò¤½¤ì¤¾¤ìÇ§Äê¤¹¤ëÊý¿Ë¤ò·è¤á¤¿¡£ºòÇ¯Áª¤Ð¤ì¤¿ÅìËÌÂç¤È¹ç¤ï¤»¡¢Âî±ÛÂç¤Ï¤³¤ì¤Ç£³¹»¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡Åìµþ²Ê³ØÂç¤Ï¡¢£²£°£²£´Ç¯¤ËÅìµþ¹©¶ÈÂç¤ÈÅìµþ°å²Ê»õ²ÊÂç¤¬Åý¹ç¤·¤ÆÃÂÀ¸¤·¤¿¡£Âî±ÛÂç¤ÎÇ§Äê¤òÌÜ»Ø¤·¡¢ÅÁÅý¹»Æ±»Î¤ÎÅý¹ç¤È¤¤¤¦Æñºî¶È¤òÃ»´ü´Ö¤Ç¼Â¸½¤µ¤»¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡¢¡ÖÁ±¤À¸³è¡×¡ÖÁ±¤¼Ò²ñ¡×¡ÖÁ±¤ÃÏµå¡×¤Î¼Â¸½¤ò¡Ö¥Ó¥¸¥ç¥ó¡×¤È¤·¤Æ·Ç¤²¡¢°å³ØÊ¬Ìî¤È¹©³ØÊ¬Ìî¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤ë¡Ö°å¹©Ï¢·È¡×¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¤È¤·¤¿¡£¤½¤ÎÃ£À®¤ËÉ¬Í×¤Ê¿Íºà¤ò¹¤¯·ë½¸¤¹¤ëÂÎÀ©¤òºî¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤âÉ¾²Á¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢µþÂç¤Ï¡¢¶µ¼ø¤òÄºÅÀ¤È¤¹¤ëÊÄº¿Åª¤Ê¡Ö¾®¹ÖºÂÀ©¡×¤òÇÑ»ß¤·¤Æ¡¢¼ã¼ê¤Ë¤â³«¤«¤ì¤¿Ê¬Ìî²£ÃÇ·¿¤Î¡Ö¥Ç¥Ñ¡¼¥È¥á¥ó¥ÈÀ©¡×¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¡££±Ç¯°ÊÆâ¤Ë²þ³×·×²è¤ò¤µ¤é¤Ë¡ÖËá¤¾å¤²¤ë¡×¤³¤È¤¬Ç§Äê¤Î¾ò·ï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Î¾¹»¤ÏÂî±ÛÂç¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤Þ¤À²þ³×¤Ø¤Î°ÕÍß¤ä·×²è¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤¿¤Ë¤¹¤®¤Ê¤¤¡£¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢Âç³Ø¤Î¼¹¹ÔÉô¤ä¶µ¿¦°÷¤¬°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¼è¤êÁÈ¤àÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡ÆüËÜ¤ÎÂç³Ø²þ³×¤ÎÌÏÈÏ¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¡¢ÂçÃÀ¤Ê²þ³×¤ò¼Â¹Ô¤·¡¢Í¥¤ì¤¿¸¦µæÀ®²Ì¤ò¾å¤²¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¡¡Âî±ÛÂç¤Ë¤Ï¡¢ÅìµþÂç¤â±þÊç¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Ï¡Ö·ÑÂ³¿³ºº¡×¤Î°·¤¤¤ÇÊÝÎ±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£°å³ØÉô½Ú¶µ¼ø¤¬¼ýÏÅ¤ÇÂáÊá¡¢µ¯ÁÊ¤µ¤ì¤ë»ö·ï¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¡¢¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¡ÊÁÈ¿¥Åý¼£¡Ë¤¬µ¿Ìä»ë¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÅìÂç¤ÏÂ¾¤Î¹ñÎ©Âç¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÁÈ¿¥¤¬Âç¤¤¯¡¢¼¹¹ÔÉô¤Î°Õ¸þ¤òÁ´³Ø¤Ë¿»Æ©¤µ¤»¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¤¡£²þ³×¤òÉô¶ÉÇ¤¤»¤Ë¤»¤º¡¢¼¹¹ÔÉô¤Ï¶¯¤¤¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤òÈ¯´ø¤¹¤Ù¤¤À¡£
¡¡¤³¤Î¤Û¤«¡¢ÂçºåÂç¡¢Áá°ðÅÄÂç¡¢¶å½£Âç¡¢ÃÞÇÈÂç¡¢Ì¾¸Å²°Âç¤Î£µ¹»¤Ï¡¢º£²ó¤ÎÁªÄê¤ËÏ³¤ì¤¿¡£ÆüËÜ¤Î¸¦µæÎÏ¤Î¸ü¤ß¤òÁý¤¹¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤µ¤é¤Ë£±¡¢£²¹»¤¬Âî±ÛÂç¤ËÄÉ²Ã¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£
¡¡ÊÆ¹ñ¤ÎÍÌ¾Âç³Ø¤Ï¡¢Â´¶ÈÀ¸¤ÎÉÙ¹ë¤Ê¤É¤«¤é´óÉÕ¤ò½¸¤á¤Æ´ð¶â¤òºî¤ê¡¢µð³Û¤Î±¿ÍÑ±×¤ò¼«Í³¤Êºâ¸»¤È¤·¤Æ¸¦µæ¤ä¶µ°é¤Ë½¼¤Æ¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿»ÅÁÈ¤ß¤Î¤Ê¤¤ÆüËÜ¤¬¡¢¸øÅª»ñ¶â¤ÇÂç³Ø´ð¶â¤òÀß¤±¡¢±¿ÍÑ±×¤òÇÛÊ¬¤¹¤ëÀ©ÅÙ¤òºî¤Ã¤¿¤³¤È¤ÏÂç¤¤ÊÁ°¿Ê¤À¡£¤À¤¬¡¢À¯ÉÜ¤¬¡Ö²Ê³Ø¤ÎºÆ¶½¡×¤òËÜµ¤¤ÇÌÜ»Ø¤¹¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ËÜÍè¤ÏÈ´ËÜÅª¤ÊÂç³ØÍ½»»¤Î³È½¼¤ò¿Þ¤ë¤Î¤¬¶Ú¤À¤í¤¦¡£
