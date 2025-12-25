¼íÌî±Ñ¹§¡¡º£Ç¯¤âÇ¯ËöÇ¯»Ï¤Ë¼Â²È¤Î¿À¼Ò¤ÇÊô»Å¤â¿´ÇÛ»öÌÀ¤«¤¹¡ÖÂç¾æÉ×¤À¤È¤Ï»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Î¼íÌî±Ñ¹§¡Ê43¡Ë¤¬25Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Ç¤Î¿´ÇÛ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¼Â²È¤ÎµÜ¾ë¸©¡¦Ý¯ÅÄ»³¿À¼Ò¤ÎÂè39ÂåµÜ»Ê¤Ç¤â¤¢¤ë¼íÌî¤Ïº£Ç¯¤âÇ¯ËöÇ¯»Ï¤ËÊô»Å¤¹¤ë¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤ë¤È¤È¤È¤â¤Ë¡¢»²ÇÒ¤Î½ôÃí°Õ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£¸©³°¤«¤é¼Ö¤Ç»²ÇÒÍ½Äê¤ÎÊý¤Ë¥¹¥¿¥Ã¥É¥ì¥¹¥¿¥¤¥ä¤ËÂØ¤¨¤ë¤³¤È¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡¥È¥¤¥ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â²¾Àß¥È¥¤¥ì¤ò½àÈ÷¤¹¤ëÍ½Äê¤âÂçÀª¤Î»²ÇÒµÒ¤¬ÁÛÄê¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡Ö²¾Àß¤Ê¤ó¤Ç¸ÂÅÙ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤Ç¤¤ì¤Ð¥È¥¤¥ì¤òºÑ¤Þ¤»¤Æ»²ÇÒ¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤¤¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö¤³¤ì¤Ï¤Í¡Ä¤Á¤ç¤Ã¤È¡ÄËÍ¤ÏÀµÄ¾¡Ä¼ã´³¿´¤ÎÃæ¤ÇÊú¤¨¤Æ¤ëÇº¤ß¤È¤¤¤¦¤«¡¢ÌäÂê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È¤·¡ÖÂç¾æÉ×¤À¤È¤Ï»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¥¯¥Þ¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤Èº£Ç¯Â¿¤¯¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¯¥Þ¤ÎÂ¸ºß¤ò¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¼Â¤Ï¡¢2025Ç¯¤Ë·ª¸¶»Ô¤â¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥¯¥Þ¤¬½Ð¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ç¡£Èï³²¼Ô¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¡×¤È¤·¡Ö²¶¤âÄ´¤Ù¤¿¤é¡¢°ì±þ12·î¤«¤é¥¯¥Þ¤âÅßÌ²¤ËÆþ¤ë¤«¤éÂç¾æÉ×¤Î²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤È¡¢¿Í¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ë¥¯¥Þ¤âÃæ¡¹¶á´ó¤é¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¾ðÊó¤âÊ¹¤¤¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡×¤ÈÛ¹Í«¤Ë½ª¤ï¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Ö¤¦¤Á¤ÎÃÏ°è¡¢¿À¼Ò¤¬¤¢¤ë¤é¤Ø¤ó¤Ï¥¯¥Þ¤ÎÌÜ·â¾ðÊó¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£Âç¾æÉ×¤À¤È¤Ï»×¤¦¡×¤È¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö°ì±þAmazon¤Ç¥¯¥Þ·âÂà¥¹¥×¥ì¡¼¤ÏÇã¤Ã¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈËü¤¬°ì¤ËÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Öµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¡Ä¤É¤¦µ¤¤ò¤Ä¤±¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢¤½¤¦¤¤¤¦²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤¾¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤É¤³¤«Æ¬¤ÎÊÒ¶ù¤ËÀäÂÐÆþ¤ì¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£