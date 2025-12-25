½¸ÃÄ°ÜÅ¾¤Ç½¸Íî¤ËÌÀ°Å¡ÄÇ½ÅÐ³ÆÃÏ¤ËÈòÆñ¤·°Õ¸«½¸Ìó¤Ç¤¤ºÃÇÇ°¡¢´°À®£²Ç¯°Ê¾åÀè¡Ö½»Ì±ÂÔ¤ÁÂ³¤±¤é¤ì¤ë¤«¡×
¡ÎÇ½ÅÐÃÏ¿Ì£²Ç¯¡Ï¡ã£³¡ä
¡¡Ç½ÅÐÈ¾Åç±è´ßÉô¤ÎÀÐÀî¸©Ç½ÅÐÄ®Çò´ÝÃÏ¶è¤Ç¤Ï¡¢Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤Ç¹â¤µÌó£µ¥á¡¼¥È¥ë¤Þ¤ÇÄÅÇÈ¤¬²¡¤·´ó¤»¡¢Âçµ¬ÌÏ¤Ê²ÐºÒ¤¬È¯À¸¤·¤¿¡£
¡¡³¤±è¤¤¤Î½¸Íî¤Ç¤Ï²È²°Ìó£¶£°¸®¤¬ÈïºÒ¤·¡¢Â¿¤¯¤Ï²òÂÎ¤µ¤ì¤Æ¹¹ÃÏ¤¬¹¤¬¤ë¡£¡Ö¤Þ¤¿ÄÅÇÈ¤¬¤¯¤ë¤È»×¤¦¤ÈÉÝ¤¤¡£¿´ÍýÅª¤ÊÉéÃ´¤¬Âç¤¤¯¡¢¤â¤¦½»¤á¤Ê¤¤¡×¡£Æ±ÃÏ¶è¤Î¶èÄ¹¡¦»³¿¹¸¼£¡Ê¤Þ¤µ¤Ï¤ë¡Ë¤µ¤ó¡Ê£·£³¡Ë¤Ï¡¢½¸Íî¤Î£²£µÀ¤ÂÓ¤ÇÌó£²£µ£°¥á¡¼¥È¥ëÎ¥¤ì¤¿¹âÂæ¤Ë°Ü¤ê½»¤à·èÃÇ¤ò¤·¤¿¡£
¡¡Ç½ÅÐÈ¾Åç¤ÎÈïºÒÃÏ¤Ç¤Ï¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡¼¤ò°Ý»ý¤·¤Ê¤¬¤é°ÂÁ´¤Ê¾ì½ê¤Ë°Ü¤ê½»¤à½¸ÃÄ°ÜÅ¾¤¬ÌÏº÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£°ÜÅ¾¤Ë¤Ï¡¢¼«¼£ÂÎ¤¬¹ñ¤ÎÊä½õ¤ò¼õ¤±¤Æ°ÜÅ¾Àè¤ÎÅÚÃÏ¤Î¼èÆÀ¤äÂ¤À®¡¢¥¤¥ó¥Õ¥éÀ°È÷¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¦¹ñ¤ÎËÉºÒ½¸ÃÄ°ÜÅ¾Â¥¿Ê»ö¶È¡ÊËÉ½¸¡Ë¤¬³èÍÑ¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢¼«¼£ÂÎ¤¬¼èÆÀ¤·¤¿ÅÚÃÏ¤ËºÒ³²¸ø±Ä½»Âð¤òÀ°È÷¤·¡¢´õË¾¼Ô¤òÆþµï¤µ¤»¤ëÊýË¡¤¬¤¢¤ë¡£ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤Ç¤Ï´ä¼ê¡¢µÜ¾ë¡¢Ê¡Åç£³¸©¤ÎÌó£³Ëü£·£°£°£°¸Í¤¬ËÉ½¸¤Ç°ÜÅ¾¤·¤¿¡£
¡¡Çò´ÝÃÏ¶è¤Ç¤Ï¡¢½»Ì±¤ÎÂ¿¤¯¤¬ÃÏ¶èÆâ¤Î²¾Àß½»Âð¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ºòÇ¯£··î¤«¤é°ÜÅ¾¤Ë¸þ¤±¤¿¶¨µÄ¤ò³«»Ï¡£½Å»ë¤·¤¿¤Î¤Ï¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ç¡¢Íâ·î¤Ë½»Ì±¤Î°Õ¸þÄ´ºº¤ò¹Ô¤¦¤Ê¤É¤·¤Æ°ÜÅ¾Àè¤ò¹Ê¤ê¡¢Ä®¤ËºÒ³²¸ø±Ä½»Âð¤ÎÁá´üÃå¹©¤òÆ¯¤¤«¤±¤Æ¤¤¿¡£
¡¡Ä®¤Ï½»Ì±¤¬´õË¾¤·¤¿³¤È´Ìó£±£´¥á¡¼¥È¥ë¤Î¹âÂæ¤ËÌó£¸£°£°£°Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÍÑÃÏ¤ò³ÎÊÝ¤·¡¢ÍèÇ¯½Õ¤«¤éÂðÃÏ¤ÎÂ¤À®¹©»ö¤ËÃå¼ê¡££²£µÀ¤ÂÓ¤Î¤¦¤Á£²£°À¤ÂÓ¤Ï¡¢£²£°£²£·Ç¯ÅÙ¤Ë´°À®¤¹¤ëºÒ³²¸ø±Ä½»Âð¤Ë°Ü¤ë¡£»Ä¤ë£µÀ¤ÂÓ¤Ï°ÜÅ¾Àè¤Ë¼«Èñ¤Ç²È¤òºÆ·ú¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢»³¿¹¤µ¤ó¤Ï¡Ö°ÜÅ¾¤¬¥¹¥à¡¼¥º¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æµ¤»ý¤Á¤Ë¤æ¤È¤ê¤â½Ð¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡¡À¸³èºÆ·ú¤Î¤á¤É¤¬Î©¤Ã¤¿ÃÏ°è¤¬¤¢¤ë°ìÊý¤Ç¡¢°ÜÅ¾·×²è¤òÄü¤á¤¿¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ë¡£
¡¡ÃÏ¿Ì¤ÇÆ»Ï©¤¬À£ÃÇ¤·¤Æ£µÆü¤Û¤É¸ÉÎ©¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ê¡¢ºòÇ¯£¹·î¤Î¹ë±«¤Ç¤â²È²°¤¬Î®¤µ¤ì¤¿ÎØÅç»ÔÂÇ±ÛÄ®¤Ç¤Ï¡¢½¸Íî¤Î£±£±À¤ÂÓÌó£²£°¿Í¤¬°ÜÅ¾¤Ë¹ç°Õ¡£¤À¤¬¡¢ÃÏ¶è³°¤Î²¾Àß½»Âð¤ä»Ô³°¤Î¿ÆÂ²Âð¤Ê¤É³ÆÃÏ¤Ë»¶¤é¤Ð¤Ã¤ÆÈòÆñ¤·¤¿¤¿¤á¡¢½»Ì±¤¬½¸¤Þ¤ëµ¡²ñ¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«»ý¤Æ¤º¡¢ÏÃ¤·¹ç¤¤¤â¤Þ¤Þ¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£Ìó£³¥¥íÎ¥¤ì¤¿Ê¿ÃÏ¤ËºÒ³²¸ø±Ä½»Âð¤òÀ°È÷¤·¤Æ¤â¤é¤¦·×²è¤òÎ©¤Æ¤¿¤¬¡¢½»Ì±¤Î°Õ¸«½¸Ìó¤¬¿Ê¤Þ¤º°ÜÅ¾¤òÃÇÇ°¤·¤¿¡£
¡¡½»Âð¤ÎÀ°È÷·×²è¤ÏÎ©¤Á¾Ã¤¨¤Ë¤Ê¤ê¡¢¶èÄ¹¤ÎÃ«Æâ¡Ê¤ä¤Á¡Ë¶Ñ¤µ¤ó¡Ê£¶£¸¡Ë¤âºòÇ¯£±£²·î¤Ë¹ØÆþ¤·¤¿ÃÏ¶è³°¤ÎÃæ¸Å½»Âð¤ÇÊë¤é¤¹¡£¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÀ¸³è¤ò¼é¤ë¤³¤È¤ÇÀº¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡£½»Ì±¤¬¥Ð¥é¥Ð¥é¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÃÏ°è¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤â¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤À¤í¤¦¡×
¡¡ÎØÅç»Ô¤Ç¤Ï£³ÃÏ¶è¤Ç½¸ÃÄ°ÜÅ¾¤Î·×²è¤¬¿Ê¤à¡£°ÜÅ¾´õË¾¼Ô¤ÎÂ¿¤¯¤Ï²¾Àß½»Âð¤ÇÊë¤é¤¹¹âÎð¼Ô¤Ç¡¢¼«¼£ÂÎ¤¬°ÜÅ¾Àè¤ËÀ°È÷¤¹¤ëºÒ³²¸ø±Ä½»Âð¤Ø¤ÎÆþµï¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£Æ±»Ô°ð½®Ä®¡¢ÊÌ½êÃ«Ä®¤Î£²ÃÏ¶è¤Î½»Ì±¤Ï»Ô³¹ÃÏ¤Ø¤Î°ÜÅ¾¤ò´õË¾¤¹¤ë¤¬¡¢¿·¤¿¤ËºÒ³²¸ø±Ä½»Âð¤ò·ú¤Æ¤ëÅÚÃÏ¤Ï¤Ê¤¯¡¢»ÔÃæ¿´Éô¤Ë¤¢¤ëÌÚÂ¤²¾Àß½»Âð¤ò²þ½¤¤·¤ÆºÒ³²¸ø±Ä½»Âð¤ËÅ¾ÍÑ¤¹¤ë¡£¤¿¤À¡¢²¾Àß½»Âð¤ÎÆþµï¼Ô¤¬¿·¤¿¤Ê½»¤Þ¤¤¤ò³ÎÊÝ¤·¤ÆÂàµî¤¹¤ë¤³¤È¤¬Á°Äó¤Ç¡¢´°À®»þ´ü¤Ï¸«ÄÌ¤»¤Ê¤¤¡£
¡¡ÈòÆñÀ¸³è¤¬Ä¹°ú¤±¤Ð½¸ÃÄ°ÜÅ¾¤Î°ÕÍß¤Ï¤½¤¬¤ì¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡¼¤Î¾Ã¼º¤ä¿Í¸ýÎ®½Ð¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¡£Æ±»ÔÌçÁ°Ä®±º¾åÃÏ¶è¤Î£·À¤ÂÓÌó£±£µ¿Í¤Ï¡¢ÃÏ¶èÃæ¿´Éô¤ËÀ°È÷¤µ¤ì¤ëºÒ³²¸ø±Ä½»Âð¤Ë°Ü¤ë¤¬¡¢´°À®¤Ï£²Ç¯°Ê¾åÀè¤Ë¤Ê¤ë¡£¶èÄ¹²ñ²ñÄ¹¤Î´îÅÄ½¼¤µ¤ó¡Ê£·£¶¡Ë¤Ï¡Ö·îÆü¤¬¤¿¤Æ¤Ð½»Ì±¤Î¹Í¤¨¤ä»×¤¤¤ÏÊÑ¤ï¤ë¡£½»Âð¤Î´°À®¤Þ¤ÇÂÔ¤ÁÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¤«¡×¤ÈÉÔ°Â¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£