³ÚÅ·¡¦ÁáÀî¡¡¿·²ÃÆþ¤·¤¿Á°ÅÄ·ò¤È¤Î¶¦Æ®ÀÀ¤¦¡¡¹â¹»»þÂå¤«¤é¥ë¡¼¥Á¥ó¤Î½ÅÍ×À¤ò»²¹Í¤Ë
¡¡³ÚÅ·¤ÎÁáÀîÎ´µ×Åê¼ê¡Ê27¡Ë¤¬¿·²ÃÆþ¤ÎÁ°ÅÄ·òÂÀÅê¼ê¡Ê37¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö·Ð¸³¤¬Á´Á³°ã¤¦¡£¥é¥¤¥Ð¥ë¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢Âº·É¤·¤Æ¤¤¤ëÀèÇÚ¤Î°ì¿Í¡£¤¤¤í¤¤¤í¤ÈµÛ¼ý¤·¤Ê¤¬¤é¶¦Æ®¤¹¤ë¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¼«¿È¤¬ÌÚ¹¹ÄÅÁí¹ç»þÂå¤Ë±¦ÏÓ¤Ï³¤¤òÅÏ¤ê¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ËÆþÃÄ¡£¡Ö¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë°ÜÀÒ¤·¤ÆºÇ½é¤Î»î¹ç¤Ç¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬À¨¤¤°õ¾ÝÅª¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤ËÁ°ÅÄ·ò¤òÆÃ½¸¤¹¤ëÈÖÁÈ¤ò¸«¤Æ¡¢¿©»ö¤Î¼è¤êÊý¡¢ÅÐÈÄÆü¤ÎÉþÁõ¤Ê¤É¥ë¡¼¥Á¥ó¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡Ö»²¹Í¤Ë¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¹Ã»Ò±à¤Ë¤â½Ð¤é¤ì¤¿¡£¤½¤³¤«¤éÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡º£·î¾å½Ü¤ËÂçºå»ÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ß¥º¥Î¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼²ñµÄ¤ÇÂÐÌÌ¡£¡Ö¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç¤Î·Ð¸³¡¢º£¤É¤¦¤¤¤¦¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢Æ»¶ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÏÃ¤ò¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÁáÂ®¡¢¼ÁÌä¹¶¤á¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥°¥é¥¦¥ó¥É¾å¤Ç¤ÎºÆ²ñ¤òÂÔ¤Á¤ï¤Ó¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê²ÖÎ¤¡¡ÍºÂÀ¡Ë