「ボクシング・４団体統一世界スーパーバンタム級タイトルマッチ」（２７日、リヤド）

サウジアラビアで開催される世界戦興行の公開練習イベントが２４日、リヤドの特設会場で行われた。メインを飾る４団体統一世界スーパーバンタム級王者の井上尚弥（３２）＝大橋＝は大トリで登場し、現地や日本メディアも含めた約７０社９０人の関係者の熱視線を浴びる中、鋭いシャドーを披露。また、対戦相手のＷＢＣ同級２位アラン・ピカソ（２５）＝メキシコ＝はミット打ちで鋭いパンチを打ち込んだ。

尚弥は険しい表情で特設リング上に登場すると、緊張感をにじませながらのシャドーで関係者をうならせた。一方、ピカソはミット打ちで近距離からの鋭い連打を見せるなど好戦的なスタイルを誇示。視察した大橋ジムの大橋秀行会長は相手の印象として「近い距離は怖いが、その分やりやすい。あの身長、リーチで完全なアウトボクシングの方が（井上にとって）嫌。接近戦は得意なので」と分析した。

尚弥については一切憂いはなく「こっち（サウジアラビア）に来て調子がすごくいいので楽しみ。今年４試合目で、たぶん一番いい出来。（９月の）ムロジョン（・アフマダリエフ戦）より」と太鼓判。「やっぱり（井上の対戦相手は）モチベーションは高く来るので、それも想定して練習をやってきている。楽しみ以外何もない」と胸を高鳴らせた。