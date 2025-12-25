¡Úºå¿À¡Û¹â¶¶ÍÚ¿Í¤Ïº¸¼ê¼ó¤Î²óÉü¤Ë¼ê±þ¤¨¡¡¿·½õ¤Ã¿Í¥ë¡¼¥«¥¹²ÃÆþ¤Ï¡Ö¤¢¤Þ¤ê°Õ¼±¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×
¡¡ºå¿À¡¦¹â¶¶ÍÚ¿ÍÅê¼ê¡Ê£³£°¡Ë¤¬£²£´Æü¤Ë¡¢¹Ã»Ò±à¼¼ÆâÎý½¬¾ì¤Ç¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£º£¥ª¥Õ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤Ï¡¢ºòÇ¯£¸·î¤Ë¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿º¸¼ê¼ó¤Î¾õÂÖ¤òËüÁ´¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤ò·Ç¤²¡Ö£±ÈÖ¡¢Ä¾ÀÜÅª¤Ë¼«Ê¬¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÊÑ¤¨¤ë¤Î¤Ï¤½¤³¤Ê¤ó¤Ç¡×¤ÈÃÇ¸À¡£¸½ºß¤Ï¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ÈÊÂ¹Ô¤·¤Ê¤¬¤é¼£ÎÅ¤Ë¤âÄÌ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖÄ¶²»ÇÈ¤òËèÆüÅö¤Æ¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡º¸¼ê¼ó¤Î²ÄÆ°°è¤ä¶ÚÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤Þ¤À²óÉüÅÓÃæ¤Ê¤¬¤é¤âÃå¼Â¤Ê¼ê±þ¤¨¤â´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£¡Ö»þ´Ö¤¬·Ð¤Æ¤ÐÎÉ¤¯¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤À¾¯¤·¸Ç¤µ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤½¤³¤¬¼è¤ì¤¿¤é¤â¤Ã¤ÈÎÉ¤¯¤Ê¤ë¡×¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¼ê¼ó¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢½ÖÈ¯Åª¤ÊÉôÊ¬¤È¤¤¤¦¤«¡¢Æ°¤¤¬¾¯¤·ÃÙ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶³Ð¤â¤¢¤ë¡£¤½¤³¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¹Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÂ³¤±¡¢Á´ÂÎÅª¤ÊÄì¾å¤²¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤¿¡£
¡¡£²£³Æü¤Ë¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼·Ð¸³¤â¤¢¤ë¥¤¡¼¥¹¥È¥ó¡¦¥ë¡¼¥«¥¹Åê¼ê¡Ê£²£¹¡Ë¤Î³ÍÆÀ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£Æ±¤¸ÀèÈ¯º¸ÏÓ¤È¤·¤Æ¥é¥¤¥Ð¥ë¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢¡ÖËèÇ¯¥É¥é¥Õ¥È¤ä¥È¥ì¡¼¥É¤Ç¿Í¤ÏÆþ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤¦¹Í¤¨¤¿¤éÁ´°÷¥é¥¤¥Ð¥ë¡£¤Ç¤âÀµÄ¾¡¢¤¢¤Þ¤ê°Õ¼±¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¥¥Ã¥Ñ¥ê¡£¡Ö¤Þ¤º¤Ï¼«Ê¬¤Î»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤òÀº¤¤¤Ã¤Ñ¤¤½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Ê¤¤¤È¡¢¾¡Éé¤Ë¤â¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÎäÀÅ¤ËÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡´öÅÙ¤Î¼ê½Ñ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤¿à¥¬¥é¥¹¤Î¥¨¡¼¥¹á¤¬¡¢Íèµ¨¤Ï´°àú¤Ê¾õÂÖ¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤ÄÆü¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£