¡Úµð¿Í¡Û°æ¾å²¹Âç¡Ö¥³¡¼¥Á¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤ä¤ë¡×¡¡µ±¤¤ò¼è¤êÌá¤¹¸°¤Ïà¥¢¥ì¥ó¥¸ÎÏá¤«
¡¡ºÆ¥Ö¥ì¡¼¥¯¤Ø¤Î¸°¤Ï¡Ä¡£µð¿Í¤ÎÀèÈ¯º¸ÏÓ¡¢°æ¾å²¹ÂçÅê¼ê¡Ê£²£´¡Ë¤¬²ù¤·¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤ò½ª¤¨¡¢ÌÛ¡¹¤È¼«¼ç¥È¥ì¤ËÎå¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡ºòµ¨¤Ï¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤È¤Ê¤ë£¸¾¡¤òµó¤²¤¿¤¬¡¢º£µ¨¤Ï£²£°»î¹ç¤ÎÅÐÈÄ¤Ç£´¾¡£¸ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨£³¡¦£·£°¤ÎÀ®ÀÓ¡£¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×¤Ë¤Ïº¸¥Ò¥¸ÄË¤òÈ¯¾É¤¹¤ë¤Ê¤É¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÂç¤¤Ê¸í»»¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ËÜ¿Í¤Ï¡Ö¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¥·¡¼¥º¥ó¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¼þ°Ï¤Ç¤Ï¿¤ÓÇº¤ó¤ÀÍ×°ø¤¬µ»½Ñ¤È»×¹Í¤ÎÎ¾ÌÌ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î°ì¿Í¤Ï¡Ö±¦ÂÇ¼Ô¤Ë¤¨¤°¤ë¤è¤¦¤Ê¿¿¤Ã¤¹¤°¤òÅê¤²¤¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£²¹Âç¤Î»ý¤ÁÌ£¤¬¤¦¤Þ¤¯°ú¤½Ð¤»¤º¡¢¼«¿®¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¡£ÂÇ¼Ô¤ò¤Î¤±¤¾¤é¤»¤ë¤è¤¦¤ÊÆâ³Ñ¹¶¤á¤¬ÌÄ¤ê¤òÀø¤á¤¿¤³¤È¤¬¡¢Åêµå¤ÎÉý¤ò¶¹¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÁÇÄ¾¤¹¤®¤ëÀ³Ê¤âÎ¢ÌÜ¤Ë½Ð¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£°æ¾å¤Ï¡Ö¥·¡¼¥º¥óÃæ¤Ï¥³¡¼¥Á¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¹ðÇò¡£³Î¤«¤Ë¡¢»î¹çÁ°¤ÎÎý½¬Ãæ¤ËÆâ³¤Åê¼ê¥³¡¼¥Á¤¬º¤¤Ã¤¿¤è¤¦¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢·Ð¸³ËÉÙ¤Ê»ØÆ³¼Ô¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¾åÃ£¤Ø¤Î¶áÆ»¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤À¤¬¡¢»ØÅ¦¤µ¤ì¤¿¤Î¤ÏÄøÅÙ¤ÎÌäÂê¤À¡£Á°½Ð¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï¡Ö¿Ä¤Î¶¯¤µ¤¬¿Í°ìÇÜ¤Ê¤Î¤Ï²¹Âç¤Î¤¤¤¤¤È¤³¤í¤À¤¬¡¢½ÀÆð¤Ë¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¼«Ê¬Î®¤ËÍî¤È¤·¹þ¤à¤Î¤âº£¸å½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡µå³¦¤Ç¤ÏÂ¿¤¯¤Î»ØÆ³¼Ô¤«¤é¼õ¤±¤¿½õ¸À¤ò¼è¼ÎÁªÂò¤Ç¤¤º¡¢à¾ðÊó²áÂ¿á¤Ë´Ù¤ê¼«Ê¬¤ò¸«¼º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¥±¡¼¥¹¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£Îý½¬¤ÎÃÊ³¬¤«¤éµ®½Å¤Ê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¼«Ê¬¤Î¤â¤Î¤Ë¤¹¤ëà¥¢¥ì¥ó¥¸ÎÏá¤¬µá¤á¤é¤ì¤½¤¦¤À¡£