¡¡ÃË»Ò¥´¥ë¥Õ¤Îà¥¸¥ã¥ó¥Üá¤³¤ÈÈøºê¾»Ê¤µ¤ó¤¬¡¢£²£³Æü¤Ë£Ó¾õ·ëÄ²¤¬¤ó¤Î¤¿¤á»àµî¤·¤¿¡££·£¸ºÐ¤À¤Ã¤¿¡£ÆüËÜºÇÂ¿¤ÎÄÌ»»£±£±£²¾¡¡Ê¤¦¤Á¥Ä¥¢¡¼£¹£´¾¡¡Ë¤òµó¤²¡¢¾Þ¶â²¦¤ÏºÇÂ¿¤Î£±£²²ó¡£¥×¥ì¡¼¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÈÕÇ¯¤Ë¤Ï¼ã¼ê°éÀ®¤Ë¤â¿ÔÎÏ¤·³èÌöÁª¼ê¤ò°é¤Æ¤¿¡£»ØÆ³¼ÔÅ¬À¤âÈ´·²¤À¤Ã¤¿Èøºê¤µ¤ó¤ËàÍ½ÃÎÇ½ÎÏá¤¬¤¢¤ë¤ÈÎÏÀâ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢ÆüËÜ¥´¥ë¥Õ¥Ä¥¢¡¼µ¡¹½¡Ê£Ê£Ç£Ô£Ï¡Ë¤Î¸µ²ñÄ¹¡¦¾®ÀôÄ¾»á¡Ê£¸£¶¡Ë¤À¡££µ£°Ç¯°Ê¾åÁ°¤ÎÈëÏÃ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Èøºê¤µ¤ó¤ÏÌîµå½Ð¿È¤ÇÆÁÅç¡¦³¤Æî¹â¡Ê¸½³¤Éô¹â¡Ë¤Î¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¡¢£±£¹£¶£´Ç¯¤ÎÁªÈ´Âç²ñ¤ÇÍ¥¾¡¡£¹â¹»Â´¶È¸å¤Ï¥×¥íÌîµå¡¦À¾Å´¡Ê¸½À¾Éð¡ËÆþ¤ê¤·¤¿¤¬¡¢¼ÂÆ¯£³Ç¯¤Ç¸«ÀÚ¤ê¤ò¤Ä¤±¤Æ¥´¥ë¥Õ¤ÎÆ»¤Ø¿Ê¤ó¤À¡££·£°Ç¯¤Î¥×¥í¥Æ¥¹¥È¤Ë¹ç³Ê¤·¡¢Íâ£·£±Ç¯¤ËÆüËÜ¥×¥íÁª¼ê¸¢¤Ç½éÍ¥¾¡¡£ºÍÇ½¤¬³«²Ö¤¹¤ë¤È½éÍ¥¾¡¤«¤é£´Ç¯´Ö¤Ç£²£µ¾¡¤òµó¤²¤ë²÷¿Ê·â¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤µ¤Ë¥¤¥±¥¤¥±¤Î¶î¤±½Ð¤·¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤À¤Ã¤¿¤³¤í¡¢Åö»þ¾®Àô»á¤Ï¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¤Ë¶ÐÌ³¤·¤Æ¤ª¤êÀëÅÁÃ´Åö¡£Èøºê¤µ¤ó¤òÆ±¼ÒÈÎÇäÅ¹¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¸Æ¤ó¤À¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤È¤¡¢£²¿Í¤ÎÄï¤Ç¤¢¤ë·òÉ×¤ÈÄ¾Æ»¤ÎÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÈøºê£³·»Äï¤È¤·¤Æ½Ð¤ëÁ°¡¢¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¸Æ¤ó¤À¤³¤È¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤Î¤³¤í¡Ø¾Íè¡¢É¬¤ºÂçÀ®¤¹¤ë¤è¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊÄï£²¿Í¤¬¡Ë¥×¥í¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤Ç¤¹¤è¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡¥¸¥ã¥ó¥Ü¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ëÄ¹·»¡¦¾»Ê¤Î¤Û¤«¡¢·òÉ×¤Ï¥¸¥§¥Ã¥È¡¢Ä¾Æ»¤Ï¥¸¥ç¡¼¤Î°¦¾Î¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¡¢Èøºê£³·»Äï¤¬¥´¥ë¥Õ³¦¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¼þÃÎ¤Î»ö¼Â¡£¤¿¤À¡¢Èøºê¤µ¤ó¤Ï£²¿Í¤ÎÄï¤¬¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ëÁ°¤«¤é¡¢¤½¤ì¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÏÃ¤·¤Ö¤ê¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó·»Äï´Ø·¸¤«¤é¡¢¤Ò¤¤¤ÌÜ¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿ÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¾®Àô»á¤Ï¡ÖÈà¤Ï²¿¤«»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤¬Áª¼ê¤ò¸«¤ëÌÜ¤Ê¤Î¤«¡¢¸ÀÍÕ¤Ç¤Ï¤¦¤Þ¤¯¸À¤¨¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤â¤Î¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¤½¤Î·Å´ã¤òÎÏÀâ¤·¤¿¡£
¡¡º£¤«¤é£µ£°Ç¯°Ê¾åÁ°¤Î¤³¤È¤À¤¬¡¢¸å¤ËÈøºê¤µ¤ó¤¬¼ã¼êÁª¼ê¤Î°éÀ®¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¡¢¶µ¤¨»Ò¤¬¼¡¡¹¤È³èÌö¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Çà¤¢¤Î»þ¤Î¸ÀÍÕá¤ò¤Õ¤È»×¤¤½Ð¤¹¤³¤È¤¬Áý¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Èøºê½Î¤ÎÌç²¼À¸¤¿¤Á¤Ë¤Ï¥Ó¥Ã¥°¥Í¡¼¥à¤¬¤º¤é¤ê¡£º£µ¨¤Î¹ñÆâ½÷»Ò¥Ä¥¢¡¼Ç¯´Ö½÷²¦¡¦º´µ×´Ö¼ëè½¡Ê£²£³¡áÂçÅì·úÂ÷¡Ë¡¢¡ÖÁ´ÊÆ½÷»Ò¥ª¡¼¥×¥ó¡×£²¾¡¤ÎºûÀ¸Í¥²Ö¡Ê£²£´¡á¥¢¡¼¥¹À½Ìô¡Ë¡¢¹ñÆâ£µ¾¡¤ÇÍèµ¨¤ÏÊÆ¥Ä¥¢¡¼¤ò¼çÀï¾ì¤È¤¹¤ë¸¶±Ñè½²Ö¡Ê£²£¶¡á£Î£É£Ð£Ð£Ï£Î¡¡£Å£Ø£Ð£Ò£Å£Ó£Ó¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡Ë¡¢º£Ç¯¤Î¡Ö¥·¥§¥Ö¥í¥óÁª¼ê¸¢¡×¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼½é¾¡Íø¤ÎÀ¾¶¿¿¿±û¡Ê£²£´¡áÅçÄÅÀ½ºî½ê¡Ë¤é¤½¤¦¤½¤¦¤¿¤ë´é¤Ö¤ì¤À¡£
¡¡¶áÇ¯¤Î½÷»ÒÁª¼ê¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢·òÉ×¤äÄ¾Æ»¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥¸¥ã¥ó¥Ü·³ÃÄ¤Ë³èÌöÁª¼ê¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤â¡¢Èøºê¤µ¤ó¤¬»ý¤ÄÁª¼ê¤ÎÌ¤Íè¤ò¸«È´¤¯ÎÏ¤¬È´·²¤À¤Ã¤¿¾å¤Ë¡¢Åª³Î¤Ê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÁ÷¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¤À¤È¸À¤¨¤ë¡£
¡¡¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¼«¿È¤Ï¹ñÆâ¤Ç¤Îµ±¤«¤·¤¤¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢³¤³°¤Ç¤ÏÎÏ¤ò½½Ê¬¤ËÈ¯´ø¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿Â¦ÌÌ¤â¤¢¤ë¡£¡Ö£Á£Ï£Î¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢¤·¤Î¤®¤òºï¤Ã¤¿ÀÄÌÚ¸ù¡Ê£¸£³¡Ë¤äÃæÅè¾ï¹¬¡Ê£·£±¡Ë¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤âÌÀ¤é¤«¤À¡£¾®Àô»á¤Ï¡Ö³¤³°¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï»ÄÇ°¡£¼ÂÎÏÅª¤Ë¤Ï¤â¤Ã¤È¤ä¤ì¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤·¡¢àÀ¤³¦¤ÎÈøºêá¤Ë¤â¤Ê¤ì¤ëÎÏ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡Í£°ìÂ¤ê¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢³¤³°¤Ç¤Î¼ÂÀÓ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥´¥ë¥Õ³¦¤ËÂ¿Âç¤Ê¸ùÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¥¸¥ã¥ó¥Ü¤Î£Ä£Î£Á¤ÏÃå¼Â¤Ë¼¡À¤Âå¤Ø¤È¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£
¡ù¤ª¤¶¤¡¦¤Þ¤µ¤·¡¡£±£¹£´£·Ç¯£±·î£²£´ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ÆÁÅç¸©½Ð¿È¡£¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤«¤é¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤ËÅ¾¿È¡££·£°Ç¯¤Î¥×¥í¥Æ¥¹¥È¤Ë¹ç³Ê¤·¡¢Íâ£·£±Ç¯¤Ë½é¾¡Íø¤òµó¤²¤¿¡£¾Þ¶â¥é¥ó¥¥ó¥°À©¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿£·£³Ç¯¤Ï½éÂå¾Þ¶â²¦¡££¹£¶Ç¯¤Ë¤Ï¥×¥íÄÌ»»£±£°£°¾¡¤ËÅþÃ£¤·¡¢£¹£¸Ç¯¤ËÎòÂåºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë£±£²ÅÙÌÜ¤Î¾Þ¶â²¦¤Ëµ±¤¤¤¿¡££²£°£°£²Ç¯¤ÎÁ´Æü¶õ¥ª¡¼¥×¥ó¤Ç¥Ä¥¢¡¼»Ë¾åºÇÇ¯Ä¹¤Î£µ£µºÐ£·¤«·î¤ÇÍ¥¾¡¡££±£°Ç¯¤Ë¤ÏÀ¤³¦¥´¥ë¥ÕÅÂÆ²Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡££¶£¶ºÐ¤À¤Ã¤¿£±£³Ç¯¤Î¡Ö¤Ä¤ë¤ä¥ª¡¼¥×¥ó¡×Âè£±¥é¥¦¥ó¥É¤Ë£¶£²¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¥Ä¥¢¡¼»Ë¾å½é¤Î¥¨¡¼¥¸¥·¥å¡¼¥È¤òÃ£À®¤·¤¿¡£