ÇÈÎÜ¡¡Îä¤á¤¿É×ÉØ´Ø·¸¤Ç¸µ¥«¥ì¤Î¸µ¤Ø¡Ä¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤È¿¿µÕ¤Îà²á·ã¥É¥é¥Þá¤Ë¼ç±é¤«
¡¡½÷Í¥¤ÎÇÈÎÜ¡Ê£³£´¡Ë¤¬ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·ÏÍèÇ¯£´·î´üÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¤Ç¤Î¼ç±é¤ÇÄ´À°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£ÇÐÍ¥¤Î¹â¿ù¿¿Ãè¡Ê£²£¹¡Ë¤È¤Î·ëº§È¯É½¸å¡¢ÃÏ¾åÇÈÏ¢¥É¥é¤Ç¼ç±é¤¹¤ë¤Î¤Ï¤³¤ì¤¬½é¤á¤Æ¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¿·º§¤À¤¬¡¢º£²ó¤ÎÏ¢¥É¥é¤Ç¤ÏÉ×¤È¤Î´Ø·¸¤¬Îä¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ºÊÌò¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÇÈÎÜ¤Ï£²£³Æü¡¢¹â¿ù¤È¤È¤â¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿½ñÌÌ¤Ç¡¢º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤³¤Î·ëº§¤òµ¡¤Ë¿Í¤È¤·¤Æ¡¢Ìò¼Ô¤È¤·¤Æ¤â¤è¤ê°ìÁØÀ®Ä¹¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢¿¿Ùõ¤Ë»Å»ö¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¯½êÂ¸¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¤½¤Î¡Ö»Å»ö¡×¤Î°ì¤Ä¤¬Ê£¿ô¤ÎÆü¥Æ¥ì´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤ÇÈ½ÌÀ¡£Æ±¶É·ÏÍèÇ¯£´·î´ü¿åÍË¸á¸å£±£°»þÏÈ¤ÎÏ¢¥É¥é¤Ç¤Î¼ç±é¤À¡£Æü¥Æ¥ì´Ø·¸¼Ô¤ÎÏÃ¡£
¡ÖÇÈÎÜ¤µ¤ó¤Î¥É¥é¥Þ¤Î¼ç±é¤Ï£±Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤ËÉâ¾å¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ï¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹·Ï¡£¹â¿ù¤µ¤ó¤È¤Î·ëº§¤ÏÇÈÎÜ¤µ¤ó¤Î¥É¥é¥ÞÀ©ºî¥µ¥¤¥É¤â»öÁ°¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¶Ã¤¤ò¤â¤Ã¤Æ¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Ï¿·º§¤Ç¡¢¥É¥é¥Þ¤Ç±é¤¸¤ë¤Î¤¬É×¤È¤Î´Ø·¸¤¬Îä¤á¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¸µ¥«¥ì¤Ë²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤¯ºÊ¤ÎÌò¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡£´Ø·¸¼Ô¤Ï¸ý¡¹¤Ë¡Ø¥Þ¥¸¤«¡Ù¡Ø¤è¤ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡Ä¡Ù¤È¶ì¾Ð¤¤¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤â¤Ã¤È¤â¡¢Åö¿Í¤Ï»Å»ö¤Ê¤Î¤Ç¡¢À¿¿´À¿°Õ±é¤¸¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡ÇÈÎÜ¤Ï£Î£È£ËÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤¢¤µ¤¬Íè¤¿¡×¡Ê£²£°£±£µ¡Á£±£¶Ç¯¡Ë¤Ç¥Ò¥í¥¤¥ó¤ò±é¤¸¡¢¥Ö¥ì¡¼¥¯¡£ºòÇ¯¤ò½ü¤¤¤Æ£±£¶¡Á£²£µÇ¯¤Î´Ö¡¢ËèÇ¯¥¡¼¶ÉÏ¢¥É¥é¤Ç¼ç±é¤·¤Æ¤¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¹â¿ù¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¤ï¤¿¤·¤Î¤ª²Ç¤¯¤ó¡×¡Ê£²£³Ç¯¡Ë¤¬´Þ¤Þ¤ì¤ë¡£¥É¥é¥Þ³¦¤Ç½ÅÊõ¤µ¤ì¤ë½÷Í¥¤Î°ì¿Í¤À¡£
¡¡ÍèÇ¯¤ÏÇÐÍ¥¤Î¿¥ÅÄÍµÆó¤¬¼ç±é¤Î£×£Ï£×£Ï£×¡Ö¿åÞ÷ÅÁ¡×¡Ê£²·î£±£µÆü¥¹¥¿¡¼¥È¡¢ÆüÍË¸á¸å£±£°»þ¡¢Á´£·ÏÃ¡Ë¤Ë¤â½Ð±é¤¹¤ë¡£¼çÍ×¥¥ã¥¹¥È¤Î°ì¿Í¤Ç¡¢¸É»ù¤ÎÊì¤Ç¤¢¤ëºÑ¿ÎÈþ¡Ê¤µ¤¤¤¸¤ó¤Ó¡ËÌò¤ò±é¤¸¤ë¡£
¡Ö¡Ø¿åÞ÷ÅÁ¡Ù¤ÏºòÇ¯£±£²·î¡Áº£Ç¯£··î¤´¤í¤Ë»£±Æ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£»£±Æ´ü´Ö¤Ï¥¡¼¶ÉÏ¢¥É¥é¤Î¤½¤ì¤è¤ê£²ÇÜ¤Û¤É¤«¤±¤¿ÎÏºî¡£ÇÈÎÜ¤µ¤ó¤ÏÄ¹´ü¤Î»£±Æ¤ò¤³¤Ê¤·¤Ê¤¬¤é¹â¿ù¤µ¤ó¤È¤Î·ëº§¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ê£×£Ï£×£Ï£×´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡ÇÈÎÜ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥É¥é¥Þ¤Ç±éµ»¤Ë¿¿Ùõ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥É¥é¥Þ¤ÎÂæËÜ¤ä¡¢¸¶ºî¾®Àâ¡¢¸¶ºîÌ¡²è¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¤½¤ì¤âÅ°ÄìÅª¤ËÆÉ¤ß¹þ¤ß¡¢ÌòÊÁ¤ä¥·¡¼¥ó¤Ë¹ç¤Ã¤¿¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤·¤°¤µ¤ò¼«Ê¬¤Ç¹Í¤¨¤Æ¼è¤êÆþ¤ì¡¢±é¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¥Æ¥ì¥Ó¶É´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡£×£Ï£×£Ï£×¡ÖÂÐ´ß¤ÎÈà½÷¡×¡Ê£°£¶Ç¯¡Ë¤Ç½÷Í¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤ÆÍèÇ¯¤Ï£²£°Ç¯¡£½¼¼Â¤·¤¿¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥¤¥ä¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£