「お出かけに着ていく服がない」人へ！【ZARA】40・50代のきれい見え！「ニットスカート」

友人とのランチ会やお呼ばれなど、いつもよりおしゃれしてお出かけしたいのに、着ていく服がない……。その悩みは、上品な雰囲気をまとってきれい見えを狙える【ZARA（ザラ）】の「ニットスカート」が解決してくれそう。トレンドのレディライクな装いも即完成するニットスカートは、コーデ迷子のミドル世代の強い味方になるかも。

エレガントに彩るレースニットスカート

【ZARA】「ビーズ入りレースニットミディ丈スカート」\6,010（税込・セール価格）

キラキラ光るビーズの装飾と、繊細なレースデザインがエレガントな雰囲気を演出、一点投入するだけでコーデが華やぎそうなスカートは、お出かけシーンにぴったり。明るいエクリュカラーとエアリーなレースが抜け感を与え、重くなりがちな冬の装いも軽やかに仕上がりそうです。

洗練度アップを狙えるきれい見えスカート

【ZARA】「ベルト付きニットスカート」\4,610（税込・セール価格）

スッキリと着こなせそうなタイトめシルエットが特徴。洗練された印象を与えてくれそうなミディ丈が、大人コーデの格上げをサポート。付属のベルトでウエストマークすることで、タックインスタイルもサマ見えしそう。バックスリット入りなので、足さばきも楽にできそうです。

コンビネーションデザインがおしゃれな主役級スカート

【ZARA】「インターロックコンビミディスカート」\3,740（税込・セール価格）

スカートの上部を切り替えたコンビネーションデザインが特徴。ふわっと膨らむフレアシルエットが歩くたびにヒラヒラ揺れて、優美な雰囲気を演出できそう。知的で上品な雰囲気をまとえそうなネイビーカラーも、大人のお出かけコーデにぴったり。

ZARAのセンスが光る個性派ニットスカート

【ZARA】「クロスオーバーニットミディスカート」\4,610（税込・セール価格）

フロントをボタンで留めたクロスオーバーデザインが特徴。アシンメトリーヘムもコーデのアクセントになる、シンプルながら個性が光る一枚。タイトめのタートルネックトップスにも、オーバーサイズのローゲージニットにも合わせやすそうなので、冬のお出かけコーデに大活躍しそうです。

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

