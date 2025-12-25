¹â¶¶Í¥¡¡¸Î¶¿¡¦½©ÅÄ¤«¤éÃÂÀ¸ÆüÅöÆü¤Ë£±£µ¼þÇ¯¥Ä¥¢¡¼¤¬³«Ëë¡¡Á´¿ÈÁ´Îî¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ç¡Ö²»³Ú¤¬´õË¾¤Î¸÷¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¡×
¡¡¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤Î¹â¶¶Í¥¡Ê£´£±¡Ë¤¬¡¢£²£¶Æü¤«¤é¸Î¶¿¤Î½©ÅÄ¡¦¤¢¤¤¿·Ý½Ñ·à¾ì¥ß¥ë¥Ï¥¹¤«¤é¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼£±£µ¼þÇ¯¤ÎÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¡Ö¼«Í³¤¿¤ë³Ð¸ç¡¢Á³¤È¤·¤ÆÁÕ¤º¡×¡ÊÍèÇ¯£··î£µÆü¤Þ¤Ç£²£¸ÅÔ»Ô£³£°¸ø±é¡Ë¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£¡ÖÊ¡¾Ð¤¤¡×¤ä¡ÖÌÀÆü¤Ï¤¤Ã¤È¤¤¤¤Æü¤Ë¤Ê¤ë¡×¡ÖÆú¡×¤Ê¤É¡¢£³ËçÁÈ¤ßÁ´£´£µ¶Ê¼ýÏ¿¤Î£±£µ¼þÇ¯¥Ù¥¹¥ÈÈ×¡Ö¼«Í³¸çÇ¯¡Ê¤¸¤å¤¦¤´¤Í¤ó¡Ë¡×¤ò°ú¤Ã¤µ¤²¤¿¥Ä¥¢¡¼¡£¼«¿È¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ë¡¢ÃÏ¸µ¤Ç¤Î³«Ëë¤Ë¡Ö¡Ê¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤¬¡Ë¤½¤¦¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£½©ÅÄ¤Ç£´£²ºÐ¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡ª¡×¤È´î¤Ó¤ò¤«¤ßÄù¤á¤¿¡£¡Ê²ÃÌÐ¡¡¿ÂÀÏº¡Ë
¡¡¹â¶¶¤Î¿¿¹üÄº¤È¸À¤¨¤Ð¡¢¡Öº²¤Î¶«¤Ó¡×¤È¤â¤¤¤¨¤ëÁ´¿ÈÁ´Îî¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ë¤¢¤ë¡£¿ôÉ´¿Í¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤Ç¤â¡¢£²£°£°£°¿Íµ¬ÌÏ¤Î¥Û¡¼¥ë¤Ç¤â¡¢£¸£°£°£°¿Íµ¬ÌÏ¤Î¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¤â¡¢£±£²£°¡ó¤ÎÁ´ÎÏÅêµå¡£ÇÛ¿®Á´À¹¤Î»þÂå¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤â¡¢²»³Ú¤ËÂÐ¤¹¤ë»ÑÀª¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤¬²»³Ú¤òÉ¬Í×¤Ë´¶¤¸¤ë»þ¤Ã¤Æ¡¢µ¤»ý¤Á¤¬°à¤¨¤½¤¦¤Ê»þ¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢Êª»ö¤¬»×¤¤¤É¤ª¤ê¤Ë¤¤¤«¤Ê¤¤»þ¤À¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¡£²»³Ú¤Ë¤Ïµ¤»ý¤Á¤òÌþ¤ä¤·¡¢¿´¤ò½á¤¹ÎÏ¤¬¤¢¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤«¤é¡¢ËÍ¤Ï¡Ê²»³Ú¤òÄÌ¤¸¤Æ¡ËÈá¤·¤à¿Í¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£²¿¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡Ê¥é¥¤¥Ö¤ËÍè¤¿¿Í¤¬¡Ë´õË¾¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÉ½¸½¤ò¤¹¤ë¤È·è¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡²»³Ú³èÆ°¤ÎÅ¾µ¡¤ÏÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¡£¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡¦ÀýÆâÆ»É§»á¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤ò¼õ¤±¡¢£±£°Ç¯£··î¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¤¬¡¢£¸¤«¸å¤ËÂç¿ÌºÒ¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¡£¼«¿È¤â¤³¤ì¤«¤é¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢¥é¥¤¥Ö¤Î±ä´ü¤Ê¤É³èÆ°·×²è¤¬Çò»æ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¾Ã¤¨¤Ê¤¤½ýº¯¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£½©ÅÄ¸©¤âÅìËÌ¤Ê¤Î¤Ç¿ÌºÒ¤ÏËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢ËÍ¤ÎÃæ¤Ç¤ÏÀÚ¤êÎ¥¤·¤Æ¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤·Ð¸³¤Ç¤¹¡£¤Ä¤é¤¤·Ð¸³¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Î¹Í¤¨¤ëÎÏ¤¬ÍÜ¤ï¤ì¤¿µ¤¤â¤·¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤ÎÌÜ¤Ç¸«¤Æ¡¢¼ª¤ÇÊ¹¤¤¤Æ¡¢´¶¤¸¤¿¤â¤Î¤ò²Î¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¤ó¤À¤È¡Ê²Î¤¤¼ê¤È¤·¤Æ¤Î³Ð¸ç¤ò¡Ë·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£·§ËÜÃÏ¿Ì¤äÇ½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤â¤¢¤Ã¤¿¡£ÀïÁè¤Î¤Ê¤¤À¤³¦¤«¤éÀïÁè¤Î¤¢¤ëÀ¤³¦¤ËÊÑ²½¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤¬É½¸½¤Î¥¿¡¼¥Ë¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡×
¡¡¥é¥¤¥Õ¥ï¡¼¥¯¤Ë¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢¸©Æâ¤ÎÁ´£±£³»Ô¤Ç¤Î³«ºÅ¤ò·Ç¤²¤ëÌî³°²»³Ú¥Õ¥§¥¹¡Ö½©ÅÄ£Ã£Á£Ò£Á£Ö£Á£Î¡¡£Í£Õ£Ó£É£Ã¡¡£Æ£Å£Ó¡×¡£ÅÔÆ»ÉÜ¸©ÊÌ¿Í¸ý¸º¾¯Î¨¡¢¹âÎð²½Î¨¤¬¥ï¡¼¥¹¥È£±°Ì¤Î¤Õ¤ë¤µ¤È¤Îµ¯ÇúºÞ¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤È¡¢½©ÅÄ²»³ÚÂç»È¤È¤·¤Æ£±£¶Ç¯¤«¤é»Ï¤á¤¿¥Õ¥§¥¹¡Ê£²£°¡¢£²£±Ç¯¤Ï¥³¥í¥Ê²Ò¤ÇÌ¤³«ºÅ¡Ë¤Ç¡¢»Ä¤ê£¶»Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¥Ñ¥ó¥Ç¥ß¥Ã¥¯¤ò·Ð¤Æ¡¢¥é¥¤¥ÖÃæ¤ËÀ¼¤¬½Ð¤»¤Ê¤¤»þ´ü¤â¤¢¤Ã¤¿¤·¡¢»þÂå¤È¶¦¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¤¿¥Õ¥§¥¹¡£½çÄ´¤Ë¤¤¤±¤Ð¡¢£µÇ¯¸å¤Ï¥¥ã¥é¥Ð¥ó¥Õ¥§¥¹¤¬¥é¥¹¥È£±²ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£²»³Ú¤¬´õË¾¤Î¸÷¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¡Ê²ÎÀ¼¤ò¡ËÆÏ¤±¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬ËÍ¤Î»ØÌ¾¤À¤È»×¤¤¡¢¤½¤ì¤Ë¸þ¤±¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡Á´¿ÈÁ´Îî¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ï¡¢»þ¤È¤·¤ÆÂÎ¤Ë»Ù¾ã¤ò¤¤¿¤¹¤³¤È¤â¡£¶áÇ¯¤ÏÀ¼ÂÓ±ê¤òÈ¯¾É¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬Áý¤¨¤¿¡£
¡¡¡ÖÂÎÎÏ¤òÉÕ¤±¤Ê¤¯¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤È¤Ë¤«¤¯½Ð¤·¤¤ë¤ä¤êÊý¤Ï¡¢¹©É×¤ÎÍ¾ÃÏ¤¢¤ê¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢Ï·¤¤¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÃ²¤«¤ï¤·¤¯´¶¤¸¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡£Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤ëÅÙ¤Ë¡¢Åú¤¨¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Ð¤¤¤¤¡£¤½¤¦¤¹¤ì¤Ð¡¢¥·¥ó¥¬¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎÇ¯Îð¤¬Ä¹¤¯ÊÝ¤Æ¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡Âè°ìÀþ¤ÇÁö¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¿¤¬¡¢£µÇ¯¸å¤Î£²£°¼þÇ¯¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö¹â¶¶Í¥¤È¸À¤¨¤Ð¡¢¥é¥¤¥Ö¡£¤É¤ó¤ÊÉ÷¤Ë²»³Ú¤Î·Á¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤â¡¢ËÍ¼«¿È¤ÏÊÑ¤ï¤é¤º¡¢º£¤Î¥¹¥¿¥ó¥¹¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¤³¤Îµ»ö¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¡Ø¤¢¤Ê¤¿¡Ù¤Ë¤â¥é¥¤¥Ö¤òÂÎ´¶¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤½¤ÎÆü¤¬Íè¤ë¤Î¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡´ûÂ¸¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¿·¤¿¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤â¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£