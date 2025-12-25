「ジャンボ」の愛称で親しまれた男子ゴルフ界のレジェンド、尾崎将司さん（本名・尾崎正司）が２３日、Ｓ状結腸がんのため千葉市内の自宅で死去した。７８歳だった。約１年前から闘病していた。尾崎さんはプロ野球投手を経て１９７０年にプロゴルファーに転身。国内最多のプロ通算１１３勝（うちツアー９４勝）、歴代最多１２度の賞金王に輝き、２０１０年に世界ゴルフ殿堂入り。約半世紀にわたりゴルフ界に携わり、近年は後進の育成に尽力した。葬儀は年内に近親者のみで執り行い、年明け以降にお別れの会が催される予定。

尾崎さんは２３日午後３時２１分、自宅で家族らに見守られながら息を引き取った。亡くなる前日に自宅を訪ねた中嶋常幸（７１）は、長男の智春さんから「今は会えないが、おやじは頑張っています」と面会を断られたという。その翌日のあまりに突然すぎる死だった。２３日は原英莉花（２６）ら門下生と自宅での食事会が予定されていたが、１週間前に急きょ中止となっていた。

約１年前にＳ状結腸がんと診断され、本人の強い意向で千葉市内の自宅で療養していた。闘病しながら天気や体調のいい日は、外に出て弟子を指導。最後までゴルフ場での生活を選んだ。車いすやつえを使って生活も１１月は弟子のクラブ調整に励み、ラーメンを食べるなど元気な様子を見せていたが今月、体調を崩した。それでも入院はせず、最期を自宅で迎えることを選んだという。

１８１センチ、９０キロの恵まれたサイズから繰り出す飛距離は圧倒的。７０歳で２７８ヤードを飛ばした。規格外の飛距離にプロ野球からプロゴルファー転向当時、ついた愛称が「ジャンボ」。就航したばかりのジャンボジェット機が由来になった。拳を外側に回すガッツポーズ「コブラポーズ」で人気を博した。

最後のツアー出場となったのはプロ５０年目の７２歳だった１９年１１月のダンロップフェニックスだった。初日に１０番から出て１２ホール目終了後に棄権した。最後に公の場に姿を見せたのは２４年２月、自宅の敷地で行った若年層を対象にした主宰アカデミーのセレクションだ。ツアーへの復帰を聞かれると「ないない。おれのことはいいんだよ。人生もほとんど終わっているんだから」と語っていたが、「引退」という２文字は決して口にしなかった。５０歳以上のシニアのツアーは「眼中にないね」とレギュラーツアーにこだわってきた。尾崎さんの美学だった。

プロ野球・巨人軍終身名誉監督の長嶋茂雄さん（６月死去、享年８９）に憧れ、親交を深めた。長嶋さんを象徴する数字「３」を愛し、自身の車や自宅に併設するゴルフ場のカートのナンバーに３が並んだ。弟子には「俺は最初と最後の３ホールを大事にしてる」として「３・３・３」の教訓を力説したほどだ。長嶋さんが６月に死去した際は悲しみのあまりコメントできず、１１月２１日に東京ドームで開催された「お別れの会」も行かなかった。「車いす姿で長嶋さんに会いたくなかったのかも知れない」と関係者。くしくも憧れのミスターと同じ年に旅立った。

晩年はアカデミーを開き、教え子の原や西郷真央、今季年間女王の佐久間朱莉（しゅり）らはトップ選手に成長。数え切れない記録と記憶を刻んだ尾崎さんの遺志は後進に受け継がれた。葬儀は年内に近親者のみで執り行われ、後日、お別れの会を開催する。

◆尾崎 将司（おざき・まさし）本名・尾崎正司。１９４７年１月２４日、徳島・宍喰町（現・海陽町）生まれ。徳島・海南高（現・海部高）３年時の６４年センバツで甲子園優勝投手に。翌年、西鉄入り。実働３年で退団した。７０年にプロゴルファー転向後、名前を「正司」から「将司」に変更。７１年の日本プロ選手権で初優勝。２００２年全日空オープンでツアー史上最年長の５５歳７か月と２９日で優勝。通算１１３勝（国内ツアー９４勝、うちメジャー２０勝）。賞金王は歴代最多１２回。生涯獲得賞金は２６億８８８３万円で歴代１位。愛称「ジャンボ」。趣味は盆栽で００、０１年に日本盆栽協会賞を受賞。１８１センチ、９０キロ。