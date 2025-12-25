¡Úµð¿Í¡Û¡ÖÉÔ¶þ¤Î£Çº²ÃÂÀ¸¤ÎÃÏ¡×´ÛÎÓ»Ô¤«¤é½é¤Î£ÇÀï»Î¡¡¥É¥é£´¡¦³§Àî³ÙÈô¡ÖÆü¤Î´Ý¤òÇØÉé¤Ã¤ÆÀï¤¨¤ëÁª¼ê¤Ë¡×
¡¡µð¿Í¤Î¥É¥é¥Õ¥È£´°Ì¡¦³§Àî¡Ê¤ß¤Ê¤«¤ï¡Ë³ÙÈô³°Ìî¼ê¡Ê£²£²¡Ë¡áÃæÂç¡á¤¬£²£´Æü¡¢½Ð¿È¤Î·²ÇÏ¡¦´ÛÎÓ»ÔÌò½ê¤òË¬Ìä¤·¡ÈÉÔ¶þ¤Î£Çº²¡É¤Î·Ñ¾µ¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£Æ±»Ô¤Ï£±£¹£³£¶Ç¯¤ËÅìµþµð¿Í·³¤¬£¹Æü´Ö¤ÎÃÏ¹ö¥¥ã¥ó¥×¤ò¹Ô¤¤¡¢¥×¥íÌîµå½éÇ¯ÅÙÍ¥¾¡¤ÎÁÃ¤òÃÛ¤¤¤¿ÃÏ¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£µåÃÄÁÏÀß£¹£²Ç¯ÌÜ¤Ç½é¤Î´ÛÎÓ½Ð¿ÈÁª¼ê¤È¤Ê¤Ã¤¿³§Àî¤ÏÀè¿Í¤ËÂ³¤¯ÌÔÎý½¬¤Ç¡¢ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ëÁª¼ê¤Ø¶î¤±¾å¤¬¤ë·è°Õ¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡Àï¹ñÅìÅÔ¤òÀ¸¤È´¤¤¤¿Àº×û¡Ê¤»¤¤¤«¤ó¡Ë¤ÊÉ½¾ð¤¬°ìÁØ¡¢°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿¡£´ÛÎÓ»Ô¤ÎÂ¿ÅÄ»ÔÄ¹¤«¤é¼¡¡¹¤È´üÂÔ¤Î¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿³§Àî¤Ï¡Öº£¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¸·¤·¤¤À¤³¦¡£¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÂÎ¤òÃÃ¤¨Ä¾¤·¤Æ¡¢¤¤¤ÁÁá¤¯£±·³¤Ç³èÌö¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤È¼«³Ð¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£¡ÖÊ¬Ê¡Ãã³ø¡×¤ÎÉñÂæ¤Ç¤¢¤ëÌÐÎÓ»û¤Î¶á¤¯¤ÇÀ¸¤Þ¤ì°é¤Á¡¢ÃæÂç¤Ç»Ë¾å£²£µ¿ÍÌÜ¤Î¥ê¡¼¥°ÄÌ»»£±£°£°°ÂÂÇ¡£Áö¹¶¼é¤½¤í¤¦Â¨ÀïÎÏ¤Î´üÂÔ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï½½Ê¬¡¢Íý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡µð¿Í¤¬µå³¦¤ÎÌÁ¼ç¤È¤·¤Æ¡È»ºÀ¼¡É¤ò¾å¤²¤¿ÃÏ¤Ç¡¢½é¤Î£ÇÀï»Î¤¬ÃÂÀ¸¤À¡£Á°¿È¤ÎÅìµþµð¿Í·³¤Ï£±£¹£³£¶Ç¯£¹·î£µÆü¤«¤é£¹Æü´Ö¡¢´ÛÎÓ»Ô¤ÎÊ¬Ê¡µå¾ì¡Ê¸½ºß¤Ï´ØÅì³Ø±àÂç¥°¥é¥¦¥ó¥É¡Ë¤Ç¥¥ã¥ó¥×¤ò¼Â»Ü¡£ÂôÂ¼±É¼£¡¢¥¹¥¿¥ë¥Ò¥ó¤é£±£¸Áª¼ê¤¬»²²Ã¤·¤¿¡£Ä«¤«¤é¸á¸å£¸»þ°Ê¹ß¤Þ¤ÇÂ³¤¯Îý½¬¤Ï¡ÖÌÐÎÓ»û¤Î£±£°£°£°ËÜ¥Î¥Ã¥¯¡×¤È¸ì¤ê·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Ä¾¸å¤Î½©µ¨Âç²ñÍ¥¾¡¤Ë¤Ä¤Ê¤²¡¢¥×¥íÌîµå½éÂå²¦¼Ô¤Ë¤Ä¤¤¤¿¡££Ê£Ò´ÛÎÓ±ØÁ°¤Ë¤Ï¡ÖÉÔ¶þ¤Î£Çº²ÃÂÀ¸¤ÎÃÏ¡×¤È¹ï¤Þ¤ì¤¿ÀÐÈê¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÂçÀèÇÚ¤¿¤Á¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢³§Àî¤âÀ£²Ë¤òÀË¤·¤ó¤ÇÌîµå¤ËÂÇ¤Á¹þ¤à³Ð¸ç¤À¡£µ¢¶¿¸å¤âËèÆü¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤òÂ³¤±¤Æ¤ª¤ê¡Ö¾®³Ø¹»¤Î»þ¤«¤éÎý½¬¤Ï¹¥¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÂ¨Åú¡£Âç¸Ô³«¤¤ÇÄã¤á¤Îµå¤òÂÇ¤Ã¤¿»ÑÀª¤ò¥¡¼¥×¤¹¤ë¡È°¤Éô¼°¥Æ¥£¡¼¡É¤ÈÆ±ÍÍ¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤â·Ð¸³ºÑ¤ß¤À¡££´Ç¯¤ÎÁ°´ü¤ÇÃæÂçÂ´¶È¤ÎÃ±°Ì¤Ï¥¯¥ê¥¢¤·¡¢ËÜ¶ÈÀìÇ°¤Ë¸þ¤±¤¿»ë³¦¤ÏÎÉ¹¥¤À¡£°¤Éô´ÆÆÄ¤¬¡ÖÃÏ¹ö¡×¤ÈÍ½¹ð¤·¤¿½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ë½àÈ÷¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÍèÇ¯£±·î£·Æü¤ËÆþÎÀÍ½Äê¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËµåÃÄ¤ÎÂçÂ´¿·¿ÍÌî¼ê¤Ç£²£°£°£±Ç¯°¤Éô¿µÇ·½õ°ÊÍè¤Î³«Ëë¥¹¥¿¥á¥ó¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÂç»Ö¤âÊú¤¯¡£¡Ö¤¤¤º¤ì¤Ï£×£Â£Ã¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢À¤³¦¤ÇÆü¤Î´Ý¤òÇØÉé¤Ã¤ÆÀï¤¨¤ëÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¡£µåÃÄ»Ë¤ËÌ¾¤ò»Ä¤¹Áª¼ê¤Ø¡¢ÉÔ¶þ¤ÎÄ©Àï¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£¡ÊÆâÅÄ¡¡Âó´õ¡Ë
¡¡¢¡£±£¹£³£¶Ç¯¤Î´ÛÎÓ¤Èµð¿Í¡¡£¹·î£µÆü¤«¤é£±£³Æü¤Þ¤Ç¤Î£¹Æü´Ö¡¢ÊÆ±óÀ¬Ä¾¸å¤Ç¥Á¡¼¥à¤¬ÆâÊ¶¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¤Î¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢Åö»þ¤ÎÆ£ËÜÄêµÁ´ÆÆÄ¤¬¥Á¡¼¥à¤ò°ì¤Ä¤Ë¤·¤è¤¦¤È¡¢·²ÇÏ¡¦´ÛÎÓ»Ô¤ÎÊ¬Ê¡µå¾ì¤Ç¥¥ã¥ó¥×¤ò¼Â»Ü¡£ÂôÂ¼±É¼£¤é¼çÎÏÁª¼ê¤ò½¸¤á¡¢£±£°£°£°ËÜ¥Î¥Ã¥¯¤Ê¤É¤ÇÅ°ÄìÅª¤ËÃÃ¤¨¾å¤²¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤Ï¥×¥íÌîµå½éÇ¯ÅÙ¤È¤Ê¤Ã¤¿Æ±Ç¯¤Ë½éÍ¥¾¡¤ò¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿¡£