楽天・早川隆久投手（２７）が、来季からチームに加わる日米通算１６５勝右腕・前田健太投手（３７）から受けた衝撃場面を明かした。「高校生の時とか中学生の時に見ていたし、メジャーに行ってからも見ていた選手なのでめちゃめちゃうれしい」と会うことを心待ちにしている様子。広島時代よりもドジャースでのプレーをよく覚えていると話し、印象に残っていることを問われると「ピッチングはもちろんですけど」と言った後にこう続けた。「１番はドジャースに移籍して一発目（移籍初登板の１６年４月６日パドレス戦）でホームランを打ったのがすごく印象的です」とデビュー戦での衝撃弾を挙げた。

経験豊富な前田の加入はプレー面だけでなく、他の選手に与える影響も大きい。「（投手陣は）若手も多いですし、いいところを吸収していけばチームとしても強くなっていくし、底上げも見えてくる。存在は大きいかなと思います」と話し、「中５日のところのルーチンだったりとか、いろいろ聞いてみたい」と貪欲だ。自身は９月に左肩を手術して現在リハビリ中。１日でも早く復帰し、前田とともに投手陣を引っ張っていく。