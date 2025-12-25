フィリーズのブライス・ハーパー一塁手が来年３月開催のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）出場を表明した。これで今回のＵＳＡ代表をポジション別に今季成績（打率、本塁打）を出してみると、

▼捕手Ｃ・ローリー＝・２４７、６０本＝本塁打王、打点王、シルバースラッガー賞（以降ＳＳ賞）

▼一塁手Ｂ・ハーパー＝・２６１、２７本

▼二塁手Ｂ・チュラング＝・２８８、１８本

▼三塁手Ｇ・ヘンダーソン＝・２７４、１７本

▼遊撃手Ｂ・ウィット＝・２９６、２３本＝ＳＳ賞

▼外野手Ａ・ジャッジ＝・３３１、５３本＝ＭＶＰ、首位打者、ＳＳ賞

Ｐ・クローアームストロング＝・２４７、３１本

Ｃ・キャロル＝・２５９、３１本＝ＳＳ賞

▼指名打者Ｋ・シュワバー＝・２４０、５６本＝本塁打王、打点王

このオーダーに両リーグのサイ・ヤング賞のＰ・スキーンズ、Ｔ・スクバルが加わってＵＳＡ史上最強とも言われている。

しかし、ちょっと待って欲しい。過去のＵＳＡ代表、第１回の代表もすごかった。

▼捕手Ｊ・バリテック＝・２８１、２２本＝ＳＳ賞

▼一塁手Ｄ・リー＝・３３５、４６本＝首位打者、ＳＳ賞

▼二塁手Ｍ・ヤング＝・３３１、２４本＝首位打者

▼三塁手Ｃ・ジョーンズ＝・２９６、２１本

▼遊撃手Ｄ・ジーター＝・３０９、１９本塁打

▼外野手Ｋ・グリフィー＝・３０１、３５本

Ｖ・ウェルズ＝・２６９、２８本

Ｒ・ウイン＝・３０６、２９本

▼指名打者Ａ・ロドリゲス＝・３２１、４８本＝ＭＶＰ、本塁打王、ＳＳ賞

９人の総本塁打は今回の３１６本に対し２８０本と劣るものの３割打者が１人に対し６人。このメンバー以外にも一塁の控えにＭ・テシェーラ（・３０１、４３本）がいた。

投手陣には前年、メジャー最多の２２勝したＤ・ウィリス、ア・リーグ防御率１位のＲ・クレメンス、奪三振王のＪ・ピービー、新人王のＨ・ストリート、両リーグの最優秀救援投手となったＣ・コルデロとＪ・ネーサンが守護神。優勝候補の筆頭だったが、調整がうまくいかなかったのか、セカンドラウンドで敗れ去っていたのだった。