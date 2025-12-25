º£µ¨¡¢¥ä¥¯¥ë¥È¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¥Ð¥¦¥Þ¥óÅê¼ê¤¬¥á¥Ã¥Ä¤È·ÀÌó¡¡ÊÆÊóÆ»
¡¡º£µ¨¡¢¥ä¥¯¥ë¥È¤ËºßÀÒ¤·£±£¶»î¹ç¤ÎÅÐÈÄ¤Ç£°¾¡£±ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨£´¡¦£²£°¤Î¥Þ¥¤¥¯¡¦¥Ð¥¦¥Þ¥óÅê¼ê¤¬¥á¥Ã¥Ä¤È¤Î·ÀÌó¤Ë¹ç°Õ¤È¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥Ý¥¹¥È»æ¤Î¥¸¥ç¥ó¡¦¥Ø¥¤¥Þ¥óµ¼Ô¤¬£²£´Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£²£µÆü¡Ë¡¢ÅÁ¤¨¤¿¡£¤¿¤À¤·¡¢¥á¥¸¥ã¡¼·ÀÌó¤«¥Þ¥¤¥Ê¡¼·ÀÌó¤«¤ÏÄê¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡¡£³£°ºÐ¤Î¥Ð¥¦¥Þ¥ó¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼ÄÌ»»£±£µ¾¡£¶ÇÔ¡¢£±£·¥Û¡¼¥ë¥É¤Î¼ÂÀÓ¤Ç¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤µ¤ì¤ÆÍèÆü¡£¤·¤«¤·¡¢¥ä¥¯¥ë¥È¤Ç¤Ï£±£¶»î¹ç£°¾¡£²ÇÔ£±¥Û¡¼¥ë¥É¤Ç£¶·î¤ËÅÐÏ¿Ëõ¾Ã¡££¸·îËö¤Ë°åÎÅµ¡´Ø¤ò¼õ¿Ç¤¹¤ë¤¿¤áµ¢¹ñ¤·¡¢¤½¤Î¸åºÆÍèÆü¤»¤º¤ËÂàÃÄ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£