ONE N¡¤ONLY¤Î¹âÈøñ¥ÅÍ¡Ê26¡Ë¤È¸µÆü¸þºä46¤Ç½÷Í¥¤ÎÅÏîµÈþÊæ¡Ê25¡Ë¤¬TOKYO MX¤ÎÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¡Ö¤æ¤«¤ê¤¯¤ó¤Ï¥®¥ã¥Ã¥×¤¬¤º¤ë¤¤¡×¡ÊÍèÇ¯2·î5Æü³«»Ï¡¢ÌÚÍË¸á¸å9»þ25Ê¬¡Ë¤Ç¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤¬24Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£
¤¢¤ó¤É¤¦¤Þ¤ß»á¤Î¿Íµ¤¤ÎÆ±Ì¾Ì¡²è¸¶ºî¤Ç¡¢¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¥¹¥¯¡¼¥ë¹Ö»Õ¤Î½÷À¤ÈÀ¸ÅÌ¤Ë¤è¤ë¡Ö¤º¤ë¥¥å¥ó¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£¡¼¡×¡£¥É¥é¥Þ½é¼ç±é¤Î¹âÈø¤Ï¡Ö¸¶ºî¤òÆÉ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»þ¡¢¡Ê±é¤¸¤ë¡Ë¤æ¤«¤ê¤¯¤ó¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤ä²ê°á»Ò¤ÎÅ·¿¿¤é¤ó¤Þ¤ó¤Ë¤È¤Æ¤â°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¤æ¤«¤ê¤¯¤ó¤ò±é¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤¬¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¯¡¢³Ú¤·¤ß¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡ª½é¤Î¼ç±é¥É¥é¥Þ¤Ç¤¹¤¬¡¢¸¶ºî¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤â°¦¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¤æ¤«¤ê¤¯¤ó¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
ÅÏîµ¤Ï¡Ö½é¤á¤Æ¸¶ºî¤òÆÉ¤ó¤À»þ¡¢¤æ¤«¤ê¤¯¤ó¤Î¤«¤ï¤¤¤µ¤È¿¿¤Ã¤¹¤°À³Ê¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤Ë¤È¤¤á¤¤Þ¤·¤¿¡£ÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤â¸ÄÀË¤«¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬Çº¤ß¤È¸þ¤¹ç¤¦»Ñ¤ä³ëÆ£¤¹¤ëÍÍ¤Ï¤È¤Æ¤â¿Í´ÖÌ£¤¬¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤¹¤Æ¤¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤ó¤¬¥¥å¥ó¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¥°¥Ã¤È¤¯¤ë¤è¤¦¤Ê¥É¥é¥Þ¤ò¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£¤¯¤¹¤°¤Ã¤¿¤¯¤Æ¤¤¤È¤ª¤·¤¤2¿Í¤Î´Ø·¸À¤ò¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç²¹¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤È»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¥É¥é¥Þ¤Ï¹âÈø¤ÎÃÏ¸µ¡¢ÀÅ²¬¸©¤ÎSBS¡ÊÀÅ²¬ÊüÁ÷¡Ë¤Ç¤âÊüÁ÷Í½Äê¡£³ÆÏÃÊüÁ÷¸å¤Ë¤ÏTVer¤Ç¤ÎÌµÎÁ¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¡¢FOD¤Ç¤ÎÆÈÀêÇÛ¿®¤âÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£