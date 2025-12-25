¥Ñ¥Ã¥·¥ç¥ó²°ÎÉ¡¡¥Ö¥ì¥¤¥¯»þ¤ÎÇ¯¼ý¤ò¹ðÇò¡¡¥¿¥¤¥à¥Þ¥·¡¼¥ó3¹æ¡¦»³ËÜ¡ÖÂç¥Ö¥ì¥¤¥¯¤À¡×²ñ¾ì¤â¡Ö¤ª¤©¡¼¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Î¥Ñ¥Ã¥·¥ç¥ó²°ÎÉ¡Ê48¡Ë¤¬24Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡ÖHappy¡¡MUSIC¡¡¥¢¥ï¡¼!!!¡×¡Ê¸å9¡¦30¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥Ö¥ì¥¤¥¯»þ¤ÎÇ¯¼ý¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Çò¤ÎÂÎÁàÉþ¤¬¥È¥ì¡¼¥É¥Þ¡¼¥¯¤Ç¡¢¶»¤ò·ã¤·¤¯Ã¡¤¯¥®¥ã¥°¤ÇÂç¥Ö¥ì¡¼¥¯¤·¤¿²°ÎÉ¤Ï¡Ö¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¥¯¥¤¥º!Ê¿À®¤ÎÂç¥Ö¡¼¥à¤µ¤ó¤Ï°ìÂÎÃ¯¡©¡×¤Î´ë²è¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡¡ÅÐ¾ì»þ¤Ï¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ç±£¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Mrs.¡¡GREEN¡¡APPLE¤é½Ð±é¼Ô¤¿¤Á¤¬Í½ÁÛ¤·¡¢¼ÁÌä¤òÅê¤²¤«¤±¤¿¡£¡Ö¥Æ¥ì¥Ó½Ð±éÂ¿¿ô¡×¡Ö2005Ç¯¡¢2006Ç¯¤ËÂç¥Ö¡¼¥à¡×¤È¥Ò¥ó¥È¤òÆÀ¤ëÃæ¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥¿¥¤¥à¥Þ¥·¡¼¥ó3¹æ¡×¤Î»³ËÜ¹À»Ê¤¬¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¼ºÎé¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Åö»þ¤ÎÇ¯¼ý¤È¤«Ê¹¤¤¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡©¡×¤È¼ÁÌä¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¡Ö¤Þ¤¡¡Ä3000Ëü±ß¤°¤é¤¤¤¢¤Ã¤¿¤«¤â¡×¤È¹ðÇò¡£¤³¤Î¶â³Û¤Ë²ñ¾ì¤«¤é¤Ï¡Ö¤ª¤©¡¼¡×¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤ê¡¢»³ËÜ¤Ï¡ÖÂç¥Ö¥ì¥¤¥¯¤À¡×¤ÈÌÜ¤ò´Ý¤¯¤·¤¿¡£
¡¡²°ÎÉ¤Ï11Ç¯¤«¤éÃÏ¸µ¡¦²Æì¤Ë³èÆ°µòÅÀ¤ò°Ü¤·¡¢¥¿¥ì¥ó¥È³èÆ°¤Î¤«¤¿¤ï¤é¡¢¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥¸¥à¤ò·Ð±Ä¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ºÊ¤È4¿Í¤Î»Ò¶¡¤ÎÀ¸³è¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£